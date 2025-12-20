Quán cà phê sân vườn trang trí gấu bông dịp Giáng sinh

Quán cà phê trong ngõ đường Lạc Long Quân (Xuân La, Tây Hồ) khoác lên diện mạo Giáng sinh rực rỡ, với cây thông, hộp quà và gấu bông được bố trí khắp không gian. Ngay từ lối vào, du khách đi qua những khóm cẩm tú cầu, mang cảm giác như bước vào khu vườn mùa lễ hội.

Khoảng sân trung tâm quán được bố trí mộc mạc với hai mái ngói đỏ song song và lối đi rải sỏi dẫn tới khu bàn ghế gỗ. Ở giữa là hồ cá koi, bao quanh bởi cây xanh và hoa, tạo điểm nhấn thư giãn.

Một góc khu vườn được bao bọc bởi cây xanh và lắp máy phun sương. Khi chụp ảnh, du khách như được phủ bởi làn sương và mảng xanh xung quanh, tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt.

Gấu bông được quán trang trí từ cuối tháng 10, cùng các gói quà chuẩn bị sẵn để khách dễ dàng tạo dáng chụp hình.

Tuyết nhân tạo sẽ được phun vào các khung giờ 10h, 16h và 20h, mang đến trải nghiệm thị giác khác lạ cho khách ghé quán.

Hương Giang, 22 tuổi, sống tại phường Hai Bà Trưng, có mặt ở quán lúc 15h30 để chụp bộ ảnh Noel. Cô biết đến địa điểm này qua TikTok và nhận xét không gian thực tế khá tương đồng với hình ảnh trên mạng. Giang cho hay cô e ngại hiệu ứng phun tuyết vì thực chất là bột xà phòng, dễ gây bẩn người và dính vào tóc. 'Ban đầu tôi tưởng là tuyết xốp nên khá hào hứng, nhưng khi biết đó là nước xà phòng thì không dám chụp nữa', cô nói.

Mặt tiền tầng hai nổi bật với viền mái bằng xốp tạo hiệu ứng tuyết đóng băng. Cửa sổ được trang trí nơ đỏ, vòng lá và gấu bông, cạnh đó là cây thông phủ tuyết.

Gấu bông có màu nâu và vàng, tông màu phù hợp với không gian ấm cúng của quán.

Khu vực tầng hai nổi bật với cây thông lớn đặt giữa phòng, xung quanh là nhiều hộp quà tạo không khí Giáng sinh. Bức tường phía sau là kệ sách cao kín mặt, cùng những chú gấu bông và vòng hoa trang trí, tạo không gian ấm cúng và phù hợp để đọc sách hoặc chụp ảnh.

Dọc trần nhà, ban công đến cầu thang và các góc bàn ghế đều có thú nhồi bông.

Không gian quán được chia thành nhiều vị trí ngồi, phù hợp cho cả chụp ảnh, trò chuyện lẫn học tập.

Linh Chi, sinh viên năm hai sống gần khu vực Tây Hồ, nhận xét quán trang trí Noel khá đẹp, phù hợp để chụp ảnh. Tuy vậy, Linh Chi thừa nhận đồ uống chưa thực sự tương xứng với mức giá. 'Tôi gọi trà sữa long nhãn giá 60.000 đồng nhưng cảm thấy vị trà chưa đậm và không đáng so với số tiền bỏ ra', cô nói.

Linh Chi cho biết mỗi tuần cô đi cà phê từ một đến bốn lần, chủ yếu để học hoặc đổi không gian mang lại cảm giác hứng thú. Tiêu chí chọn quán của cô là ánh sáng tốt và có khu vực yên tĩnh để ngồi học. 'Trước khi tới, tôi lo quán sẽ ồn do đông người check in, nhưng thực tế không mở nhạc và không gian tầng trên khá yên tĩnh', Chi nói.

Quán phục vụ đa dạng trà sữa, trà lạnh, matcha, hoa quả, cà phê và cold brew, giá 35.000-70.000 đồng. Đồ uống trang trí bắt mắt, song chất lượng chưa tương xứng so với mức giá đưa ra; hương vị ở mức trung bình, phù hợp để chụp ảnh 'sống ảo' hơn là trải nghiệm thưởng thức.

Bên cạnh đồ uống, quán còn phục vụ bánh ngọt gồm bánh lạnh như tiramisu matcha, chocolate; bánh nướng như cà rốt phô mai, caramel sốt chocolate, brownie hai vị; cùng bánh kem hoa quả như matcha dâu tây, sữa chua kem xoài và bánh quy. Giá các loại bánh dao động 35.000-50.000 đồng.