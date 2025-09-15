20 mâm cơm toàn món dân dã nhưng "gây nghiện"

Chị Châu Hoài Anh (Hà Nội) chia sẻ, một trong những lý do chúng ta luôn thích ăn cơm nhà vì nó mang hương vị quen thuộc, gắn liền với ký ức và tình cảm gia đình. Mỗi gia đình có cách nấu riêng, tạo nên những món đặc trưng mà chỉ ăn ở nhà mới có.

Có thể hương vị cơm nhà không phải là xuất sắc nhất, không chuẩn mực nhất, nhưng trong mỗi người nó là ngon nhất. Đó còn là phần kí ức tuổi thơ không bao giờ có lại. Những bữa cơm được quây quần bên đầy đủ những người thân yêu, khi còn vô lo vô nghĩ là điều ở tuổi trưởng thành rất hiếm hoi có được.

Hiểu được những điều đó, chị Châu Hoài Anh luôn dành thời gian tự tay vào bếp, luôn giữ gìn những bữa cơm nhà mỗi ngày.

Canh sườn nấu sấu - Thịt chân giò gói lá chuối nướng - Mướp luộc - Cà muối - Chè bí đỏ đậu xanh

Canh tôm bầu - Đậu luộc - Ba chỉ kho dưa - Cà muối

Canh dưa nấu cá - Ba chỉ luộc - Cải thảo luộc

Canh cua rau rút - Thịt chân giò luộc - Cá diếc kho tương cà - Mướp xào lạc - Cà muối

Canh cua mướp mồng tơi - Rau bí xào tỏi - Cá trắm kho dưa - Cà muối

Súp lơ luộc - Giò xào - Cá nục kho - Hành dầm mắm

Bắp cải luộc - Gỏi bò cà pháo - Chim cút nướng - Nem rơm

Bún đậu mắm tôm - Bún chân giò nấu giả cầy

Bún nem

Dạ dày xào dứa - Canh sa kê nấu sườn - Mướp luộc - Sấu dầm mắm

Bắp cải luộc chấm mắm dầm trứng - Ba chỉ rang cháy cạnh - Măng xào tóp mỡ - Sấu ngâm mắm

Bắp cải luộc chấm xì dầu dầm trứng - Thịt quay - Tôm xào lặc lè - Hành ngâm mắm

Canh cua mướp mồng tơi - Rau bí xào - Cá trắm kho dưa - Cà muối

Canh tôm bầu - Ba chỉ rim cà - Rau bò khai xào tỏi - Cà muối

Nộm sứa - Thịt ba chỉ bóp hành - Canh rau cải nấu tôm - Chè bí đỏ hạt sen

Thịt chân giò luộc - Cá tép kho tương - Canh khoai sọ nấu rau rút - Mướp xào lạc - Cà muối chua ngọt

Bún cá

Thịt kho tàu - Đậu sốt cà chua - Chả lá lốt - Canh rau ngót nấu thịt băm - Cà muối

Gà hấp mướp - Thịt kho trứng - Lòng gà xào thập cẩm - Lặc lè luộc