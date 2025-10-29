Kawasaki đưa huyền thoại KLE500 trở lại với loạt nâng cấp ấn tượng!

Ở những năm 1990, Kawasaki KLE500 là dòng xe huyền thoại từng làm mưa làm gió trong giới mô tô địa hình. Sau nhiều năm vắng bóng và được thay thế bằng dòng Versys, cái tên KLE nay đã hồi sinh với diện mạo mới mạnh mẽ hơn, đậm chất rally và được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại dành cho những tay lái yêu thích khám phá thực thụ.

Khác với Versys - dòng xe thiên về touring và đường nhựa, KLE500 2026 được phát triển với mục tiêu chinh phục địa hình gồ ghề và những cung đường khắc nghiệt hơn. Xe mang phong cách rally nguyên bản với phần đầu thấp, cụm đèn pha dữ dằn, cánh ốp hai bên lớn và tổng thể cao ráo, tạo cảm giác sẵn sàng lao vào mọi loại địa hình, từ bùn lầy, sỏi đá cho tới đường rừng hiểm trở.

Hệ thống treo và khung sườn của KLE500 cũng được đầu tư đáng kể để đảm bảo khả năng vận hành ổn định. Xe sử dụng bộ mâm nan hoa cùng lốp đa dụng, phuộc trước dạng hành trình ngược (Upside Down), giảm xóc sau Uni-Trak có thể điều chỉnh, cùng khung Trellis thiết kế mới vừa nhẹ vừa cứng cáp. Tư thế ngồi cao giúp người lái dễ quan sát khi đi đường off-road, trong khi ghi-đông nâng cao và kính chắn gió kiểu adventure mang lại cảm giác điều khiển linh hoạt và tự tin hơn.

Sức mạnh của KLE500 2026 được thừa hưởng từ động cơ của Kawasaki Ninja 500, loại 2 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 451cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất ước tính khoảng 45,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 42 Nm, đi kèm bình xăng 16 lít đáp ứng tốt cho những chuyến đi dài. Chiều cao yên đạt 860 mm, phù hợp với dáng ngồi của dòng xe off-road. Dù Kawasaki chưa công bố con số chính thức, nhưng dựa vào nền tảng từ Ninja 500, có thể khẳng định KLE500 là một mẫu xe mạnh mẽ rất đáng mong chờ.

Mẫu xe này được giới thiệu với hai phiên bản chính. Phiên bản tiêu chuẩn (Standard) được trang bị màn hình LCD kỹ thuật số, kính chắn gió thấp cố định, đèn xi-nhan halogen và không có bộ phụ kiện bổ sung. Trong khi đó, phiên bản đặc biệt SE (Special Edition) được nâng cấp với màn hình TFT màu, kính chắn gió cao có thể điều chỉnh, hệ thống đèn LED, cùng nhiều trang bị tiện lợi như bảo vệ tay lái, ốp gầm (skid plate) và bộ màu sơn riêng biệt.

Giá bán tại thị trường Mỹ được công bố ở mức 6.599 USD (khoảng 174 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và 7.499 USD (khoảng 198 triệu đồng) cho bản SE.