Kawasaki Ninja 250 và Z250 2026 trình với bộ cánh cực "đã mắt", giá từ 121 triệu đồng!

Sự thay đổi lớn nhất ở phiên bản 2026 vừa trình làng của Kawasaki Ninja 250 chính là việc bổ sung màu sắc kèm bộ họa tiết mới. Cụ thể, xe được bổ sung hai màu mới là Metallic Carbon Gray kết hợp với Metallic Yellowish Green và Galaxy Silver kết hợp Candy Persimmon Red. Mỗi phiên bản màu có những điểm mới riêng nhằm đáp ứng những sở thích của các khách hàng khác nhau.

Về thiết kế tổng thể, Ninja 250 2026 vẫn giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc. Các đặc điểm nổi bật bao gồm đèn pha LED đôi tích hợp đèn định vị LED, kính chắn gió nhỏ gọn, tay lái dạng clip-on rộng, bình xăng điêu khắc thể thao, yên tách biệt hai tầng và ống xả vểnh cao. Xe sử dụng bảng đồng hồ bán kỹ thuật số, kết hợp giữa đồng hồ vòng tua dạng cơ và màn hình LCD hiển thị đa chức năng. Màn hình này cung cấp đầy đủ thông tin như vị trí số, đồng hồ, tốc độ, mức nhiên liệu, quãng đường đi, tổng số km và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Trong khi đó Kawasaki Z250 2026 về cơ bản là một phiên bản naked của Ninja 250 2026, tức là loại bỏ phần quây gió phía trước, nhưng vẫn chia sẻ chung khung gầm và động cơ. Tuy nhiên, Z250 có một số điểm thiết kế riêng biệt như: cụm đèn pha và đầu xe thiết kế khác biệt, gương chiếu hậu gắn trên tay lái, kính chắn gió nhỏ hơn và ốp bình xăng thiết kế độc đáo. Đồng hồ hiển thị trên Z250 cũng có phong cách riêng với vòng tua dạng kim cổ điển trong một màn hình LCD hình bán nguyệt, mang lại cảm giác hoài cổ.

Z250 2026 chỉ có một tùy chọn màu sắc duy nhất là Ebony kết hợp với Metallic Carbon Gray. So với phiên bản trước, màu sắc được điều chỉnh rõ rệt ở phần đầu xe, bình xăng, ốp hông, khung chính và đuôi xe. Đồ họa cũng được cập nhật để mang lại diện mạo mới mẻ hơn.

Cả Ninja 250 và Z250 phiên bản 2026 đều sử dụng chung khối động cơ hai xi-lanh song song, DOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 248cc. Động cơ này sản sinh công suất 35 mã lực và mô-men xoắn 22 Nm, kết hợp với hộp số 6 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 25,1 km/l.

Hệ thống phanh gồm đĩa trước 310 mm và đĩa sau 220 mm, đi kèm ABS hai kênh là trang bị tiêu chuẩn. Cả hai mẫu xe đều có chiều cao yên 795 mm, dung tích bình xăng 14 lít và sử dụng bánh xe 17 inch. Lốp trước có kích thước 110/70, trong khi lốp sau là 140/70.

Về trọng lượng, Z250 nặng 164 kg, trong khi Ninja 250 nặng hơn 2 kg. Cả hai đều có khoảng sáng gầm xe là 145 mm, phù hợp để sử dụng trong môi trường đô thị cũng như những cung đường touring nhẹ nhàng.

Dự kiến phiên bản 2026 của bộ đôi mô tô 250cc này sẽ chính thức bán ra tại Nhật Bản từ đầu tháng 11 tới. Giá khởi điểm của Ninja 250 2026 là 726.000 yên (khoảng 125 triệu đồng), còn Z250 2026 có giá 704.000 yên (khoảng 121 triệu đồng).