Hàng khủng Kawasaki Ninja 1100SX 2026 bán tại Đông Nam Á với giá gần nửa tỷ đồng

Kawasaki Ninja 1100SX 2026 là thế hệ thứ năm của dòng sport-touring này và hiện đã được bán ra tại thị trường Malaysia. Dòng xe vẫn giữ ADN thiết kế đặc trưng và được nâng cấp với nhiều trang bị hiện đại. Xe sở hữu kính chắn gió có thể chỉnh điện cùng hệ thống chiếu sáng LED trên toàn xe.

Đi kèm với đó là cụm đồng hồ TFT-LCD 4,3 inch, hỗ trợ kết nối smartphone bằng lệnh giọng nói thông qua ứng dụng Rideology của Kawasaki. Xe sử dụng bộ vành 17 inch cho cả phía trước và sau cùng lốp không săm có kích thước trước/sau lần lượt là 120/70 và 190/50.

Sức mạnh của Ninja 1100SX đến từ động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC làm mát bằng chất lỏng, dung tích 1.099 cc, sản sinh 134,1 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn 113 Nm tại 7.600 vòng/phút. Hộp số 6 cấp được trang bị quickshifter và ly hợp Assist & Slipper truyền lực đến bánh sau thông qua xích.

Về hệ thống treo, Ninja 1100SX được trang bị phuộc trước dạng ngược Showa, đường kính 41 mm, có thể điều chỉnh hoàn toàn, trong khi phía sau là phuộc đơn với khả năng điều chỉnh lực đàn hồi và chỉnh trước từ xa. Phanh đĩa đôi trước đường kính 300 mm với heo phanh bốn piston gắn theo phương pháp radial, phía sau là đĩa 260 mm với heo phanh một piston, cùng với hệ thống ABS kênh đôi là trang bị tiêu chuẩn.

Khối lượng của Ninja 1100SX là 234 kg, bình xăng dung tích 19 lít, chiều cao yên 835 mm, và có một lựa chọn màu duy nhất – Emerald Blazed Green/Metallic Diablo Black. Xe được bán tại thị trường Malaysia với mức giá 71.400 ringgit - khoảng 460 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.