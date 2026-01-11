Top 7 siêu xe đắt giá của ngôi sao nhạc pop Justin Bieber

Không chỉ đắt đỏ, những chiếc xe của Justin Bieber còn phản ánh rõ cá tính, gu thẩm mỹ và niềm đam mê công nghệ cơ khí đỉnh cao của nam ca sĩ, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn thú vị về thế giới siêu xe qua lăng kính của một biểu tượng văn hóa đại chúng.

Lamborghini Aventador S

Một trong những “viên ngọc” đắt giá nhất trong gara của Justin Bieber là Lamborghini Aventador S, được anh mua vào tháng 7/2018 với giá khoảng 421.350 USD (khoảng 11 tỷ đồng), chưa bao gồm các tinh chỉnh. Mẫu siêu xe này sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6,5L, có công suất 740 mã lực và mô-men xoắn 690 Nm.

Khả năng tăng tốc từ 0-60 mph (0-96,6 km/h) chỉ trong 2,8 giây và tốc độ tối đa 217 mph biến Aventador S thành biểu tượng của hiệu năng thuần chất, đồng thời đại diện cho đỉnh cao kỹ thuật mà Lamborghini mang lại cho người yêu xe.

Rolls-Royce Wraith

Justin Bieber sở hữu một chiếc Rolls-Royce Wraith độc nhất vô nhị, được đặt hàng riêng dựa trên concept Rolls-Royce 103EX. Điểm đặc biệt nhất là bộ bánh xe ẩn tạo cảm giác “lơ lửng”, mang lại hiệu ứng thị giác như xe đang trôi trên mặt đường.

Xe sử dụng động cơ V12 6.6L, sản sinh 624 mã lực và 820 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Nội thất tương lai cùng hệ thống âm thanh JL Audio tùy chỉnh cho thấy Rolls-Royce không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là trải nghiệm hưởng thụ đúng nghĩa.

Ferrari F430

Ferrari F430 là chiếc siêu xe Justin Bieber mua khi mới 16 tuổi, đánh dấu một trong những món đồ xa xỉ sớm nhất của anh. Xe được sơn màu đen nhám, trang bị động cơ V8 4,3L cho công suất 483 mã lực và mô-men xoắn 465 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 4 giây.

Với mức giá lên tới 235.000 USD (khoảng 6,17 tỷ đồng), F430 không chỉ là biểu tượng tốc độ mà còn là kỷ niệm về giai đoạn nổi loạn, tự do của ngôi sao trẻ.

Cadillac CTS-V “Batmobile”

Chiếc Cadillac CTS-V coupe mà Justin Bieber gọi vui là “Batmobile” được West Coast Customs độ lại gần như toàn diện. Xe có cửa kiểu mở ngược, đèn LED xanh đậm và nội thất đen tuyền, nổi bật với logo “JB” đính pha lê trên bảng táp-lô, thể hiện cá tính mạnh mẽ của mình.

Bugatti Veyron Grand Sport

Bugatti Veyron Grand Sport là chiếc xe đặc biệt nhất trong bộ sưu tập khi được rapper Bryan Williams (Birdman) tặng Justin Bieber vào năm 2014.

Xe sử dụng động cơ W16 dung tích 8,0L với 4 bộ tăng áp, cho công suất lên tới 1.001 mã lực. Thời điểm đó, giá trị chiếc xe được cho là khoảng 2 triệu USD (hơn 52 tỷ đồng).

Audi R8

Justin Bieber sở hữu một chiếc Audi R8 thế hệ đầu tiên, trang bị động cơ V8 4,2L cho công suất 430 PS và mô-men xoắn 316 Nm. Thay vì giữ nguyên thiết kế nguyên bản, anh đã gây chú ý khi bọc xe bằng lớp decal da báo đầy táo bạo.

Mercedes-Benz SLS AMG

Mercedes-Benz SLS AMG là đại diện cho vẻ đẹp cơ khí thuần chất trong bộ sưu tập của Justin Bieber. Xe được trang bị động cơ V8 6.2L, cho công suất 571 mã lực, nổi bật với cửa cánh chim gull-wing mang tính biểu tượng.

Nội thất sang trọng kết hợp hiệu năng mạnh mẽ giúp SLS AMG trở thành mẫu xe vừa có giá trị sưu tầm, vừa thể hiện đẳng cấp của chủ nhân.