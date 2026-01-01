"Ngựa ô" Kawasaki Versys 650 2026 gây ấn tượng khi thay màu áo mới bắt mắt

Kawasaki Versys 650 2026 là dòng xe đa dụng cỡ trung, tập trung và nhu cầu di chuyển đường dài và vốn rất được ưa chuộng tại nhiều quốc gia. Phiên bản 2026 vừa trình làng tại Ấn Độ chỉ đơn thuần là một bản cập nhật màu sắc, trong khi các trang bị được tích hợp vẫn không đổi.

Cụ thể, ở phiên bản Versys 650 2026 người sử dụng sẽ có lựa chọn màu mới là Metallic Graphite Gray / Metallic Spark Black, thay thế cho màu Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Spark Black trên phiên bản hiện tại. Trên phiên bản mới, màu xám chiếm ưu thế trên dàn áo, trong khi các chi tiết màu đen ít xuất hiện hơn. Các điểm nhấn màu xanh lá vẫn được giữ lại, nhưng ít nổi bật hơn trước. Phuộc USD và mâm hợp kim vẫn giữ màu đen, trong khi ống xả dưới bụng xe tiếp tục được hoàn thiện màu bạc.

Về trang bị, Versys 650 2026 giữ nguyên tất cả các yếu tố đặc trưng của dòng xe touring: cụm đồng hồ TFT 4,3 inch với kết nối Bluetooth, hỗ trợ smartphone, hệ thống kiểm soát lực kéo hai chế độ, ABS hai kênh, cùng với hệ thống treo hành trình dài, đèn LED, chắn gió từ dàn áo và kính chắn gió, đảm bảo tư thế lái thẳng đứng, phù hợp cho những chuyến đi đường dài, đồng thời mang lại sự thoải mái và trải nghiệm lái thú vị.

Về sức mạnh, Versys 650 2026 vẫn được trang bị khối động cơ xy lanh đôi song song, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 649cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 67 PS và mô-men xoắn 61 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp. Hệ thống phanh đĩa kép phía trước và đĩa đơn phía sau với ABS hai kênh, phuộc trước 150 mm, phuộc sau 145 mm, chiều cao yên 845 mm, khoảng sáng gầm 170 mm, trọng lượng 220 kg và bình xăng 21L đều được giữ nguyên.

Kawasaki Versys 650 2026 được bán tại thị trường Ấn Độ với mức giá 863.000 rupee - khoảng 252 triệu đồng, tăng nhẹ 15.000 rupee (khoảng 4,3 triệu đồng) so với phiên bản đang bán ra trên thị trường.