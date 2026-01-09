Phiên bản "lột xác" của Click 160 đã sẵn sàng để ra mắt?

Đầu năm luôn là thời điểm mà Honda tích cực đưa ra các phiên bản mới cho các mẫu xe sẵn có nhằm đáp ứng nhu cầu cao hơn từ khách hàng. Và sau khi hãng cập nhật phiên bản mới cho Click 125, chuyên trang xe Greatbiker từ Thái Lan dẫn nguồn tin uy tín cho biết hãng xe Nhật đã sẵn sàng cho việc ra mắt phiên bản mới cho Click 160.

Cụ thể, chuyên trang này cho biết, Honda đang phát triển một dự án mang tên K2S, trong khi mã K2 - được cho là dành cho Click 160. Với kinh nghiệm phân tích mã sản phẩm từ những năm trước đó, Greatbiker cho biết mẫu K2S là mẫu Click 160 vẫn được giữ nguyên nền tảng đặc trưng nhưng sẽ có thay đổi về ngoại thất và chi tiết xe chứ không chỉ đơn thuần là bản cập nhật màu sắc

Việc Click 160 sắp có một bản thay đổi về thiết kế là điều dễ hiểu bởi trước đó các mẫu SH, Air Blade cũng đã được nhà sản xuất Nhật Bản điều chỉnh về thiết kế. Và hiện tại là năm 2026, cũng là năm mà theo chu kỳ Click 160 sẽ có bản mới "lột xác" nhằm giữ được sức hấp dẫn với khách hàng.

Dự kiến, ngoài việc thay đổi về thiết kế, Click 160 sắp trình làng sẽ vẫn giữ nguyên sức mạnh từ phiên bản trình làng năm 2024. Xe trang bị động cơ eSP+ 160cc, 4 van, làm mát bằng nước, cho công suất tối đa 11,3 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Đây là những thông số thể hiện khả năng vận hành ổn định nhưng chưa mang tính đột phá.

Dẫu vậy, hiện Honda chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này. Do đó, chúng ta vẫn cần chờ đợi một thời gian nữa.