Siêu xe Lexus LFA Concept tái sinh thành xe điện liệu có thành công

Lexus vừa ra mắt cùng với các mẫu xe mới Toyota GR GT và GR GT3 là LFA Concept, mẫu xe mà chúng ta đã thấy dưới tên gọi Sport Concept, nhưng màn ra mắt hôm nay không phải là phiên bản sản xuất mà chúng ta kỳ vọng.

LFA nguyên bản nổi tiếng với động cơ xăng V10 hút khí tự nhiên dung tích 4.8L, được phát triển chung với Yamaha, tạo ra âm thanh gầm rú khiến nhiều người đam mê. Tuy nhiên, người kế nhiệm cùng tên sẽ không còn động cơ V10 hay bất kỳ hình thức đốt trong nào, bởi nó sẽ là một xe điện thuần túy (EV).

Lexus hiện chưa cung cấp nhiều chi tiết kỹ thuật, nhưng hứa hẹn một hiệu suất lái xe cấp độ cao. Hãng cho biết: “Không bị ràng buộc bởi các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong, ‘LFA’ là tên mẫu xe tượng trưng cho một mẫu xe thể hiện những công nghệ mà các kỹ sư cùng thời nên giữ gìn và truyền lại cho thế hệ tiếp theo.”

LFA Concept được phát triển song song với GR GT và GR GT3, chia sẻ một cấu trúc nhôm cứng vững và chiều dài cơ sở 2.725 mm. Những chiếc xe này cũng có hình dáng tương tự với nắp ca-pô dài và đuôi xe ngắn. Tuy nhiên, LFA Concept có kích thước nhỏ hơn một chút với chiều dài 4.690 mm (-130 mm), chiều rộng 2.040 mm (+40 mm) và chiều cao 1.195 mm (tương đương).

Một nền tảng cứng vững và trọng tâm thấp là hai trong ba yếu tố tạo nên cách tiếp cận phát triển ‘Shinkinen Sengu’ của Toyota cho bộ ba này, với yếu tố thứ ba là theo đuổi hiệu suất khí động học. Lexus cho biết thiết kế của concept là sự kết hợp hoàn hảo giữa luồng khí hiệu quả và vẻ đẹp điêu khắc, với những chi tiết gợi nhớ đến LFA V10 như nắp ca-pô có khe thông gió và các ống dẫn khí ở trụ chống (buttress ducts).

Nội thất cũng là một trọng tâm lớn, nhấn mạnh vào việc tạo ra một buồng lái đắm chìm với vị trí lái lý tưởng "tăng cường cảm giác thống nhất giữa xe và người lái, cùng với sự dễ dàng xử lý." Phiên bản sản xuất có thể sẽ khác biệt so với concept, nhưng triết lý chung là người lái phải là trung tâm của sự chú ý.

Vô lăng kiểu chữ U (yoke-style) được thiết lập để loại bỏ nhu cầu xoay vô lăng chồng tay (việc nắm lại vô lăng, theo cách gọi của hãng). Màn hình lớn phía trước được bao quanh bởi các công tắc trực quan.

Bộ chọn số xoay nằm bên phải cột lái. Các nút bấm dạng lẫy gạt dành cho ‘F-Mode’ và ‘Custom’ cho phép chuyển đổi nhanh chóng giữa các chế độ lái. Khả năng thiết lập bản đồ tăng áp (boost) và phanh (braking maps) cũng cho thấy khả năng tùy chỉnh đáng kể đối với hệ thống truyền động.

Vì đây vẫn là một mẫu concept, khách hàng chưa thể kỳ vọng phiên bản sản xuất sẽ sớm lăn bánh khỏi dây chuyền. Nhiều khả năng, GR GT sẽ được ưu tiên giao hàng trước. Có lẽ, LFA tái sinh ở dạng hoàn chỉnh vào năm sau.