Chính thức: Đã có xe máy điện đi tới 400 km/lần sạc, giá chỉ từ 41 triệu đồng

Hướng tới sản xuất những dòng xe điện nhỏ gọn cho nhu cầu vận hành hàng ngày trên đường phố, mới đây, Simple Energy Private Limited đã trình làng thế hệ mới của chiếc Simple One - mẫu Simple One Gen 2 với sự nâng cấp toàn diện. Động thái này nằm trong chiến lược đổi mới liên tục của hãng, nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng và nâng cao giá trị sử dụng thực tế.

Về sức mạnh, Simple One Gen 2 được trang bị động cơ điện cho công suất tối đa 12 mã lực cùng mômen xoắn cực đại là 72 Nm. Khối động cơ này giúp xe có thể tăng tốc từ 0 - 40 km/h chỉ trong 2,55 giây. Tốc độ tối đa xe có thể đạt được lên tới 115 km/h.

Xe có hai phiên bản pin để khách hàng lựa chọn gồm bản pin 5 kWh với quãng đường vận hành lên tới 265 km/lần sạc. Trong khi bản pin 4,5 kWh có quãng đường vận hành 236 km/lần sạc.

Ở phân khúc thấp hơn, phiên bản Simple OneS được trang bị động cơ điện với sức mạnh tối đa là 8,5 mã lực và mômen xoắn cực đại là 52 Nm. Xe có thể đạt tốc độ tối đa là 90 km/h, đồng thời được trang bị pin 3,7 kWh, cho tầm hoạt động 190 km/lần sạc.

Simple One Gen 2 cũng được tích hợp hai chế độ lái là EcoX và SonicX, giúp người sử dụng có thể linh hoạt lựa chọn cho nhu cầu vận hành khác nhau. Xe hỗ trợ bốn chế độ kiểm soát lực kéo, hai mức kiểm soát hành trình phù hợp cho đô thị và đường trường, cùng bốn cấp độ phanh tái sinh tùy chỉnh theo phong cách lái. Ngoài ra, xe còn tích hợp hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, tự ngắt nguồn khi xe bị đổ, hệ thống phanh khẩn cấp, đem tới sự an toàn toàn diện khi vận hành.

Không chỉ nâng cấp về hệ truyền động, Simple One Gen 2 còn được tinh chỉnh đáng kể ở phần khung gầm. Các mối liên kết kết cấu được gia cố nhằm tăng độ cứng vững tổng thể, cải thiện độ ổn định và khả năng kiểm soát. Chiều cao yên xe được hạ thấp 16 mm, giúp người lái dễ chống chân và điều khiển xe hơn trong điều kiện giao thông đông đúc. Yên xe sử dụng lớp mút cứng hơn, vừa cải thiện hình thức, vừa nâng cao khả năng nâng đỡ khi vận hành ở tốc độ cao.

Hệ thống treo đã được tinh chỉnh lại, kết hợp cùng bộ lốp mới được thiết kế chuyên biệt cho vận hành tốc độ cao. Hệ thống an toàn thụ động cũng được chú trọng thông qua việc gia cố các vùng hấp thụ va chạm xung quanh pin, giảm thiểu rủi ro trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Các mẫu xe máy điện thế hệ mới đều được tích hợp cụm đồng hồ TFT kích thước 7 inch cho khả năng kết nối với smartphone để đưa tới nhiều trải nghiệm sử dụng thông minh. Cụm đồng hồ này cũng có thể chuyển đổi giữa hai giao diện sáng và tối nhằm đảm bảo tầm nhìn cho các điều kiện sử dụng khác nhau. Ngoài ra, xe còn được tích hợp cổng sạc USB, hộc chứa đồ phía trước và cốp dưới yên dung tích 35 lít, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Tâm điểm của lần ra mắt này là sự xuất hiện của dòng Simple One Ultra. Phiên bản này cũng có sức mạnh ấn tượng với khả năng tăng tốc từ 0 - 40 km/h chỉ sau 2,77 giây. Đồng thời, việc được tích hợp pin dung lượng 6,5 kWh giúp xe đạt được tầm hoạt động lên tới 400 km/lần sạc.

Tại thị trường Ấn Độ, Simple OneS có giá 139.999 rupee (khoảng 41 triệu đồng). Trong khi đó, Simple One Gen 2 có giá lần lượt 169.999 rupee (khoảng 50 triệu đồng) và 177.999 rupee (khoảng 52 triệu đồng) cho phiên bản 4,5 kWh và 5 kWh. Tuy nhiên hiện tại hãng chưa công bố giá bán của Simple One Ultra.