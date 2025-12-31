Mãn nhãn Kawasaki Ninja 1100SX 2026 vừa trình làng

Cũng tương tự như nhiều phiên bản mới được cập nhật khác, Ninja 1100SX 2026 đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mới mà không có sự thay đổi đáng kể về mặt trang bị. Xe vẫn giữ vị thế là một chiếc sport tourer hạng nặng cho nhu cầu di chuyển đường dài của các biker chuyên nghiệp.

Ở phiên bản 2026, Ninja 1100SX được cập nhật màu Metallic Brilliant Golden Black / Metallic Carbon Gray, thay thế cho Metallic Carbon Gray / Metallic Diablo Black trên phiên bản trước. Những chi tiết xanh lá vốn xuất hiện trên MY25 nay được thay bằng màu vàng, trong khi nửa trên của dàn áo và bình xăng chuyển sang sắc nâu nhẹ, thay thế màu xám cũ.

Ngoài sự thay đổi về màu sắc, các trang bị khác trên chiếc sport tourer vẫn được giữ nguyên. Xe sở hữu hệ thống pannier gắn gọn gàng, tư thế lái thẳng đứng, giảm rung hiệu quả, chắn gió toàn bộ kết hợp kính chắn cao, cổng USB Type-C trên tay lái, cùng các trang bị tối ưu cho các chuyến đi đường dài.

Ninja 1100SX 2026 vẫn sử dụng bộ khung Diamond bằng nhôm, phuộc trước Showa USD, phuộc sau mono-shock với giảm chấn hồi và điều chỉnh tải trước từ xa, hệ thống phanh đĩa kép trước và đĩa đơn sau với caliper Tokico. Bình xăng dung tích 19L, chiều cao yên 820 mm, khoảng sáng gầm 135 mm, trọng lượng 235 kg Xe cũng được tích hợp các trang bị an toàn như ABS hai kênh, slip & assist clutch, ga điện tử với cruise control, traction control, bi-directional quick-shifter và Kawasaki cornering management với IMU vẫn được duy trì.

Về sức mạnh, Ninja 1100SX 2026 vẫn dùng khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.099cc, làm mát bằng chất lỏng, DOHC 4 van mỗi xi-lanh tiếp tục đảm nhận vai trò vận hành. Động cơ sản sinh công suất tối đa 136 PS và mô-men xoắn cực đại 113 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp với tỷ số 5 và 6 dài hơn, phù hợp với những chuyến đi đường dài, mang lại trải nghiệm lái mượt mà và ổn định.

Giá bán của Kawasaki Ninja 1100SX 2026 tại thị trường Ấn Độ được niêm yết ở mức 1.442.000 rupee - khoảng 422 triệu đồng, không thay đổi so với phiên bản đang bán ra trên thị trường.