Kawasaki Z400 2026 trình làng với "bộ cánh" mới ấn tượng!

Kawasaki Z400 2026 tiếp tục khẳng định phong cách thiết kế mạnh mẽ đặc trưng theo ngôn ngữ “Sugomi”. Ở lần nâng cấp này, điểm thay đổi nổi bật nhất chính là bộ khung sơn màu vàng độc đáo, kết hợp với lớp sơn thân xe mới mang lại vẻ ngoài cao cấp và dữ dằn hơn.

Toàn bộ dàn áo được phối màu theo tông xám đen với tên gọi chính thức là “Metallic Matte Graphene Steel Gray x Metallic Flat Spark Black”, tạo sự tương phản tinh tế với khung màu vàng, khiến tổng thể xe trở nên bắt mắt và khác biệt. Các chi tiết như cụm đèn pha, ốp hai bên và phần đuôi xe cũng được thiết kế đồng bộ với tông màu chủ đạo, tạo nên một diện mạo liền mạch và hiện đại.

Kawasaki Z400 2026 vẫn giữ nguyên cấu hình động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 398cc, sử dụng cam đôi DOHC với 4 van trên mỗi xi-lanh, làm mát bằng dung dịch. Xe cho công suất tối đa 48 mã lực tại vòng tua 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 37 Nm tại 8.000 vòng/phút.

Đi kèm với đó là bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt, giúp giảm lực bóp côn và hạn chế hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số gấp. Khung xe vẫn là dạng Trellis trọng lượng nhẹ, giúp tăng khả năng linh hoạt khi điều khiển, đặc biệt phù hợp cho việc di chuyển trong thành phố hoặc các cung đường nhiều khúc cua. Tổng trọng lượng của xe chỉ 166 kg, góp phần tạo nên cảm giác lái nhẹ nhàng và dễ kiểm soát. Xe có hộp số 6 cấp dạng trả về, dung tích bình xăng 14 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu theo chuẩn WMTC đạt 25,7 km/lít.

Về mặt trang bị, Z400 sử dụng hệ thống phanh đĩa đơn với đường kính 310 mm ở bánh trước và 220 mm ở bánh sau. Kích thước tổng thể của xe là dài 1.990 mm, rộng 800 mm và cao 1.055 mm; chiều dài cơ sở đạt 1.370 mm; yên xe cao 785 mm và khoảng sáng gầm là 145 mm. Đáng chú ý, phiên bản này tiếp tục được sản xuất tại Thái Lan.

Phiên bản Z400 2026 chỉ có một lựa chọn màu sắc duy nhất và sẽ được bán ra tại thị trường Nhật Bản từ ngày 1 tháng 11 năm 2025. Mức giá niêm yết là 770.000 yên - khoảng 135,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiềN Việt theo tỷ giá hiện tại