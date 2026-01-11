Cấm cầm điện thoại khi đang lái xe dù không sử dụng

Dự luật được đề xuất (SB 1152) sẽ cấm người lái xe sử dụng các thiết bị liên lạc không dây trên tay. Theo đó, định nghĩa "thiết bị liên lạc không dây" bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, thiết bị nhắn tin hai chiều, và thậm chí cả các thiết bị chơi game điện tử có khả năng hiển thị hình ảnh hoặc video.

Có nghĩa, nếu thiết bị có màn hình và tài xế đang cầm nó khi lái xe, thì rất có thể đó là hành vi bất hợp pháp. Nếu được cơ quan lập pháp Florida thông qua và được Thống đốc Ron DeSantis ký ban hành, luật cấm sử dụng điện thoại khi lái xe mở rộng này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/10.

Ngoại lệ sẽ được áp dụng trong trường hợp khẩn cấp như báo cáo tội phạm hoặc những hoạt động đáng ngờ.

Dự luật đề xuất cấm hành vi cầm thiết bị liên lạc không dây trên tay khi đang lái xe. Ảnh: iStock

Hiện nay, hành vi nhắn tin khi lái xe là bất hợp pháp, nhưng biện pháp mới sẽ mở rộng phạm vi cấm đối với tất cả các trường hợp sử dụng điện thoại cầm tay. Vi phạm trong khu vực trường học hoặc khu vực làm việc sẽ bị phạt 150 USD cho lần vi phạm đầu tiên. Lần vi phạm thứ ba có thể bị phạt 500 USD và bị đình chỉ giấy phép lái xe 90 ngày.

Phản ứng đối với dự luật là trái chiều. Những người ủng hộ cho rằng động thái này đã quá muộn. Theo dữ liệu của Sở An toàn Giao thông và Phương tiện Cơ giới Florida (FLHSMV), hơn 103.500 vụ tai nạn trong năm 2024 có liên quan đến việc lái xe mất tập trung.

Những người ủng hộ cho rằng việc buộc người lái xe phải dùng cả hai tay khi lái xe có thể làm giảm các vụ va chạm từ phía sau, cải thiện thời gian phản ứng và hạn chế sự phân tâm về thị giác khi người lái xe liếc nhìn vào màn hình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ. Một số tài xế bày tỏ lo ngại rằng dự luật này đi quá xa, đặc biệt là khi dừng đèn đỏ hoặc phải xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến người thân trong gia đình.

Ngoài ra, văn bản dự luật không đề cập đến bất kỳ loại thiết bị gắn ngoài nào. Ví dụ, cảnh sát thường gắn cả một chiếc máy tính xách tay lên bảng điều khiển xe của họ và sử dụng thường xuyên. Dựa trên dự luật, dường như một công dân bình thường cũng có thể gắn bất kỳ thiết bị nào, bao gồm cả điện thoại hoặc máy tính bảng, lên bảng điều khiển xe của họ bằng một cách nào đó và sử dụng nó, miễn là họ không nhắn tin.