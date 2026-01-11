Hyundai Tucson 2023 cũ có nên mua không?

Lựa chọn tốt dành cho khách hàng thích Tucson máy dầu

Với việc Hyundai Tucson thế hệ mới chỉ còn duy trì động cơ xăng khiến những khách hàng thích máy dầu chỉ có thể lựa chọn các dòng xe đời cũ, và Tucson 2023 là lựa chọn đáng cân nhắc.

Hiện nay, theo khảo sát của chúng tôi, Hyundai Tucson 2023 máy dầu cũ hiện đang có giá bán khoảng 850 - 860 triệu đồng, mức giá bán này tương đương với Tucson 1.6 Turbo HTRAC. Trong khi đó, Tucson 2023 bản tiêu chuẩn có giá khoảng 720 triệu đồng, còn bản Đặc biệt có giá tầm 760 triệu đồng.

So sánh với việc mua xe mới, Hyundai Tucson 2023 cũ rõ ràng cũng mang thêm lợi thế về mặt giá bán. Hiện tại, giá bán của Tucson mới dao động từ 769 - 989 triệu đồng, cộng với các chi phí, giá lăn bánh của xe mới hiện khoảng 883 - 1129 triệu đồng.

Hyundai Tucson 2023 cũ được đánh giá cao về độ bền bỉ

Trên thị trường xe máy cũ, Tucson cũng là một trong những mẫu xe được săn đón khá nhiều nhờ vào chất lượng và sự bền bỉ trong quá trình sử dụng. Dòng xe này được nhiều người dùng đánh giá rất cao về chất lượng, ổn định khi vận hành. Đây chính là lý do mà nhiều mẫu Tucson cũ đời sâu hơn như 2011 - 2012 hiện vẫn được bán lại với giá lên tới 350 - 400 triệu đồng.

Đặc biệt phiên bản 2023 cho tới hiện tại tới hiện tại mới sử dụng chỉ hơn 2 năm, do đó nhìn chung về bề ngoài vẫn còn khá mới. Nhờ đó, nếu như không quá "khó tính", việc lựa chọn Tucson 2023 cũ vẫn rất chất lượng.

Tucson 2023 vẫn là sự lựa chọn chất lượng về mặt công nghệ

Hyundai Tucson 2023 cũ là một trong những lựa chọn chất lượng đáng cân nhắc trong phân khúc CUV/SUV nhờ sự hội tụ hài hòa giữa thiết kế đột phá, nội thất tiện nghi, công nghệ hiện đại và mức chi phí hợp lý hơn so với xe mới. Dù đã qua sử dụng, mẫu xe này vẫn giữ được giá trị sử dụng cao và sức hút mạnh mẽ trên thị trường.

Trước hết, thiết kế của Hyundai Tucson đời 2023 hiện vẫn được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ sự mạnh mẽ và thể thao. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt Parametric Jewel tích hợp đèn LED ban ngày ẩn, mang lại hiệu ứng thị giác độc đáo và hiện đại. Thân xe được tạo hình bởi các đường cắt xẻ táo bạo, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa cải thiện khí động học. Đuôi xe với cụm đèn hậu LED liền mạch dạng nanh vuốt giúp tăng khả năng nhận diện, đồng thời mang lại cảm giác bề thế và sang trọng.

Bên trong, nội thất của Tucson 2023 cũ tiếp tục ghi điểm nhờ không gian rộng rãi và tràn ngập công nghệ. Bảng táp-lô thiết kế cong hiện đại, vật liệu cao cấp cùng màn hình trung tâm 10.25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto mang đến trải nghiệm tiện nghi và trực quan. Hệ thống âm thanh Bose 8 loa giúp mỗi chuyến đi trở nên thư giãn và hứng khởi hơn. Khoang hành khách rộng rãi cho cả 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau thoải mái cùng khoang hành lý lớn đáp ứng tốt nhu cầu gia đình và du lịch.

Cuối cùng, Hyundai Tucson 2023 cũ còn nổi bật với động cơ mạnh mẽ bậc nhất và hệ thống an toàn toàn diện, từ các tính năng cơ bản như ABS, ESC, 6 túi khí đến gói Hyundai SmartSense với nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Kết hợp với mức giá dễ tiếp cận hơn so với xe mới, Tucson 2023 cũ thực sự là lựa chọn chất lượng, đáng mua cho những ai tìm kiếm một chiếc SUV hiện đại, an toàn và bền bỉ.