Siêu naked Kawasaki Z900 2026 trình làng, phô trương sức mạnh công nghệ!

Kawasaki Z900 từ lâu đã khẳng định vị thế là mẫu mô tô 4 xy-lanh bán chạy nhất tại thị trường Ấn Độ nhờ thiết kế thể thao và mức giá cạnh tranh. Đầu năm nay, hãng đã giới thiệu phiên bản Z900 2025 với nhiều nâng cấp đáng kể về cả thiết kế lẫn tính năng. Và giờ đây, phiên bản tiếp theo – Kawasaki Z900 MY26 – đã chính thức được ra mắt.

Với phiên bản vừa trình làng, Kawasaki tiếp tục duy trì định hướng nâng cấp nhẹ nhàng nhưng tinh tế, tập trung vào màu sắc mới và một số tinh chỉnh kỹ thuật nhằm tăng hiệu suất. Về thiết kế, phiên bản Z900 MY26 có sự thay đổi ở tùy chọn màu sắc với sự xuất hiện của hai tùy chọn nổi bật là Candy Lime Green kết hợp Metallic Carbon Gray và Metallic Matte Graphenesteel Gray phối với Metallic Flat Spark Black.

Ngoài thay đổi về màu sắc, Kawasaki Z900 2026 vẫn giữ nguyên thiết kế đậm chất Sugomi, với các đường nét sắc sảo, đèn pha LED nhỏ gọn, mặt nạ trước thể thao, các chi tiết kim loại xước và bình xăng cơ bắp. Ống xả 4-2-1 cùng pô ngắn được bố trí hếch cao, kết hợp với yên xe tách rời tạo nên tổng thể gọn gàng, hiện đại nhưng vẫn đậm chất thể thao.

Về mặt kỹ thuật, do phiên bản 2025 đã được nâng cấp toàn diện, nên phiên bản MY26 chỉ có một số tinh chỉnh nhỏ. Cụ thể, công suất động cơ được tăng nhẹ từ 124 mã lực lên 125 mã lực, trong khi mô-men xoắn cũng tăng từ 97,4 Nm lên 98,6 Nm. Động cơ vẫn được kết hợp với hộp số 6 cấp. Ngoài ra, trọng lượng xe được giảm nhẹ 1 kg so với phiên bản trước, giúp cải thiện tỷ lệ công suất trên trọng lượng, mang lại cảm giác lái thể thao hơn.

Các công nghệ tiên tiến được trang bị trên phiên bản 2025 tiếp tục được duy trì trên phiên bản mới, bao gồm hệ thống quản lý vào cua KCMF (Kawasaki Cornering Management Function), kiểm soát hành trình điện tử, các chế độ lái khác nhau, hệ thống kiểm soát lực kéo 3 cấp độ, van bướm ga điện tử, bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt, sang số nhanh, cùng với hệ thống ABS hai kênh. Ngoài ra, xe còn tích hợp chỉ báo lái tiết kiệm nhiên liệu, hỗ trợ người dùng tối ưu hóa hành trình của mình.

Z900 2026 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 5 inch với công nghệ IPS LCD cho độ hiển thị rõ ràng, sắc nét. Nhờ kết nối Bluetooth, người dùng có thể liên kết xe với ứng dụng Rideology The App, cho phép truy cập các tính năng như thông tin xe, lịch sử hành trình, nhận cuộc gọi và email, cũng như tùy chỉnh giao diện đồng hồ và thiết lập xe từ xa. Đặc biệt, hệ thống định vị dẫn đường từng chặng cũng được tích hợp, mang lại trải nghiệm lái xe thuận tiện và hiện đại hơn.

Giá bán của Kawasaki Z900 2026 khởi điểm từ 999.000 rupee - khoảng 299 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.