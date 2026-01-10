Xe máy điện Honda UC3 trình làng, giá cao hơn cả SH160i

Để hoàn thành kế hoạch cho ra mắt 30 xe máy điện trên toàn cầu trước năm 2030, Honda gần đây đã tích cực cho ra mắt các dòng sản phẩm mới và UC3 là một trong số đó. Chiếc xe điện mới vừa được nhà sản xuất Nhật Bản trình làng tại Thái Lan, và cũng là nơi đầu tiên bán ra mẫu chiếc xe điện này trên thế giới.

Honda UC3 được trang bị động cơ điện hiệu suất cao thế hệ mới, cho công suất tối đa 6,0 kW và mô-men xoắn cực đại 22 Nm. Xe có tốc độ tối đa 80 km/h, tích hợp 3 chế độ lái đồng thời trang bị cả chế độ lùi thông minh.

Xe được trang bi pin LFP cho phạm vi hoạt động lên đến 122 km cho mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WMTC). Bộ pin này đáp ứng tiêu chuẩn UNR136 và đạt khả năng chống nước, chống bụi IP67. Honda trang bị sẵn bộ sạc tiêu chuẩn công suất 450W, cho phép sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 4 giờ và sạc đầy 100% trong 9 giờ. Ngoài ra, hãng còn cung cấp tùy chọn sạc nhanh 1.200W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc xuống còn khoảng 1,5 giờ cho mức 30 lên 80% và khoảng 4 giờ để sạc đầy.

Xe máy điện Honda UC3 sử dụng bộ khung hoàn toàn mới, được thiết kế riêng cho xe điện nhằm tối ưu khả năng chịu tải của pin, và cải thiện độ ổn định khi vận hành. Hệ thống làm mát bằng không khí được tích hợp để đảm bảo các thành phần điện hoạt động hiệu quả và bền bỉ trong quá trình sử dụng lâu dài.

Về mặt trang bị, xe được tích hợp cụm đồng hồ TFT kích thước 5 inch hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, hỗ trợ kết nối thông minh thông qua hệ thống Honda RoadSync. Bên cạnh đó, xe cũng sử dụng khóa thông minh Honda Smart Key, cổng sạc USB Type-C và hộc chứa đồ U-Box dung tích lớn giúp UC3 đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng thành thị.

Tổng thể xe mang phong cách fastback với các đường nét gọn gàng, kết hợp dải đèn định vị ban ngày nằm ngang - chi tiết nhận diện đặc trưng của dòng xe điện Honda. Thiết kế này không chỉ tạo dấu ấn thị giác mà còn phản ánh rõ tinh thần xe điện đô thị thế hệ mới.

Giá Honda UC3 tại thị trường Thái Lan với mức giá đề xuất 132.600 baht - khoảng gần 111 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.