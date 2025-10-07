Kawasaki W800 2026 trình làng, đẳng cấp vượt thời gian

Dù không phải là một sự lột xác toàn diện, mẫu xe này vẫn đủ khiến giới yêu xe phải ngoái nhìn nhờ những thay đổi tinh tế nhưng đầy chiều sâu, đặc biệt là ở phần màu sắc mới. Với phiên bản cập nhật facelift lần này, Kawasaki tiếp tục chứng minh rằng: không cần phải chạy theo xu hướng hiện đại để nổi bật, chỉ cần giữ vững bản sắc, chiếc xe vẫn đủ để gây ấn tượng.

Kawasaki W800 2026 vẫn giữ nguyên những gì làm nên linh hồn của dòng xe này, đó là khối động cơ SOHC 2 xi-lanh dung tích 773cc, làm mát bằng gió, với trục khuỷu 360 độ đặc trưng tạo nên âm thanh ấm áp, quyến rũ như bản nhạc jazz vang lên trong một đêm yên tĩnh. Động cơ không quá mạnh mẽ, nhưng lại rất mượt mà, dễ điều khiển, phù hợp để đồng hành hàng ngày mà vẫn giữ được cảm giác lái đặc trưng.

Điểm thay đổi lớn nhất trong lần trở lại này nằm ở bộ áo mới với hai tông màu sang trọng và nổi bật: Pearl Crystal White x Ebony - màu trắng ngọc trai phối đen, tạo nên vẻ đẹp cổ điển kiểu Anh nhưng vẫn đầy hiện đại và Metallic Ocean Blue x Ebony - tông xanh biển ánh kim kết hợp đen, toát lên khí chất điềm tĩnh, cao quý, như một quý ông mang phong cách hoàng gia.

Về mặt thiết kế và trang bị, W800 2026 vẫn giữ nguyên như ở phiên bản trước với hệ thống phanh ABS trước sau, ly hợp nhẹ nhàng, chiều cao yên 790 mm phù hợp với vóc dáng người châu Á, và trọng lượng xe 226 kg - con số tưởng nặng nhưng thực tế lại rất cân bằng và dễ kiểm soát khi vận hành.

Mức giá niêm yết tại Nhật Bản là 1.309.000 yên - khoảng 230 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.