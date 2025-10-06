Kawasaki Z400 2026 chính thức ra mắt, giá hơn 135 triệu đồng

Kawasaki vừa chính thức trình làng mẫu Z400 2026 ra thị trường quê nhà Nhật Bản, tiếp tục duy trì bản sắc “Sugomi” đầy mạnh mẽ đặc trưng, đồng thời mang đến những điểm nhấn mới mẻ về thiết kế. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là khung xe được sơn vàng nổi bật, kết hợp cùng bộ tem và đồ họa thân xe sắc nét, bóng bẩy hơn, tạo nên vẻ ngoài cao cấp và cá tính hơn so với thế hệ trước.

Z400 2026 vẫn sử dụng động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 398cc, DOHC, 4 van, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất tối đa 48 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn 37 Nm tại 8.000 vòng/phút. Xe được trang bị bộ ly hợp hỗ trợ chống trượt, giúp hạn chế hiện tượng bó cứng bánh khi dồn số gấp, tăng độ ổn định và an toàn trong quá trình vận hành.

Khung sườn dạng lưới mắt cáo siêu nhẹ tiếp tục được giữ lại, mang đến độ linh hoạt cao, trong khi hệ thống treo được tinh chỉnh để tối ưu khả năng kiểm soát cả trong đô thị lẫn trên các cung đường quanh co. Với trọng lượng chỉ 166 kg, Z400 dễ dàng làm chủ trong mọi tình huống, đặc biệt phù hợp với người mới hoặc những ai tìm kiếm sự cơ động.

Về thiết kế, mẫu xe khoác lên mình màu sơn độc quyền "Xám thép Graphene mờ kim loại x Đen nhám kim loại", tạo nên tổng thể tối giản nhưng đầy cuốn hút, kết hợp hài hòa với khung xe vàng tương phản để tăng thêm vẻ cao cấp. Các chi tiết như đèn pha, yếm trước, ốp hông và phần đuôi xe đều được thiết kế lại đồng bộ, mang đến cảm giác mạnh mẽ, hiện đại hơn. Phiên bản 2026 sẽ chỉ có một lựa chọn màu sắc duy nhất và được bán ra tại Nhật Bản từ ngày 1/11/2025 với mức giá khởi điểm 770.000 yên (khoảng 135,7 triệu đồng). Mức giá này đã bao gồm thuế.

Z400 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài 1.990 mm, rộng 800 mm, cao 1.055 mm; chiều dài cơ sở đạt 1.370 mm; chiều cao yên ở mức 785 mm và khoảng sáng gầm 145 mm. Xe sử dụng hệ thống phanh đĩa đơn 310 mm phía trước và 220 mm phía sau, đi kèm hộp số 6 cấp với truyền động trực tiếp, bình xăng dung tích 14 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu theo chuẩn WMTC đạt 25,7 km/lít.

Là mẫu naked bike thể thao tầm trung, Z400 tiếp tục khẳng định vị thế là lựa chọn lý tưởng cho cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những hành trình khám phá.