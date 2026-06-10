Truyền thống lạ ở World Cup: Chung kết phải có sao Bayern & Inter, đội nào đáp ứng?

World Cup 2026 sắp diễn ra và fan bóng đá đang đoán xem đội nào sẽ vô địch, đội nào vào chung kết, lẫn kết quả thi đấu của các đội tuyển yêu thích. Đã có nhiều dự đoán được đưa ra, nhưng có một “truyền thống” đặc biệt liên quan đến các trận chung kết: Luôn luôn có cầu thủ của Bayern Munich và Inter Milan góp mặt.

Upamecano (Bayern) và Lautaro Martinez (Inter) ở chung kết 2022, tiếp nối truyền thống cầu thủ của Bayern và Inter luôn góp mặt ở chung kết World Cup trong 40 năm

Từ năm 1982 đến nay, các trận chung kết World Cup luôn phải hiện diện ít nhất 1 cầu thủ đang đá cho Bayern Munich lẫn Inter Milan. Chung kết năm 2022 tiếp tục truyền thống đó, Dayot Upamecano và Kingsley Coman của Pháp đang khoác áo Bayern Munich trong khi Lautaro Martinez là cầu thủ của Inter khi anh đăng quang cùng Argentina.

Dựa trên truyền thống đó, chúng ta hãy điểm xem những đội tuyển nào có cầu thủ của một trong hai đội (hoặc cả hai) ở kỳ World Cup này.

Đội tuyển có cầu thủ của Bayern Munich Hàn Quốc (Kim Min Jae) Canada (Alphonso Davies) Nhật Bản (Hiroki Ito) Áo (Konrad Laimer) Colombia (Luis Diaz) Anh (Harry Kane) Đức (7 người) Đội tuyển có cầu thủ của Inter Milan Thụy Sĩ (Manuel Akanji) Thổ Nhĩ Kỳ (Hakan Calhanoglu) Bờ Biển Ngà (Ange-Yoan Bonny) Hà Lan (Denzel Dumfries) Argentina (Lautaro Martinez) Đội tuyển có cầu thủ của cả 2 CLB Pháp (Dayot Upamecano, Michael Olise & Marcus Thuram) Croatia (Josip Stanisic & Petar Sucic)

Việc Pháp và Croatia có cầu thủ của cả 2 CLB đồng nghĩa một trong 2 đội có thể vào chung kết và đấu với một đội tuyển không có cầu thủ Bayern & Inter nào, nhưng truyền thống vẫn được tiếp nối. Điều này đã từng xảy ra: năm 1990 Tây Đức có đủ cầu thủ của cả 2 CLB khi thắng Argentina, và năm 2010 Tây Ban Nha thắng Hà Lan ở chung kết với Hà Lan sở hữu cả Robben, Van Bommel (Bayern) và Sneijder (Inter).

Chung kết 2018 giữa Pháp - Croatia. Nếu hai đội lại gặp nhau ở chung kết năm nay, đội nào cũng sẽ có cầu thủ của cả Bayern & Inter

Tất nhiên không loại trừ khả năng Pháp gặp chính Croatia ở chung kết, một trận tái đấu của chung kết năm 2018. Hoặc một khả năng khác, đó là một bên là Anh/Đức và bên còn lại là Argentina/Hà Lan, bảo đảm cho 2 CLB đều có người của mỗi bên.

Đó là chúng ta mới chỉ nhắc đến các đội tuyển hàng đầu của giải đấu. Biết đâu sẽ có một bất ngờ lớn dẫn đến chung kết Nhật Bản – Thổ Nhĩ Kỳ hay Áo – Thụy Sĩ?