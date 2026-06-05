Messi - Mbappe tranh "ngôi báu", hàng loạt kỷ lục chờ phá ở World Cup 2026

Từ số bàn thắng, số trận thắng của các HLV cho đến những cột mốc cá nhân của Lionel Messi hay Kylian Mbappe, mùa hè năm nay có thể chứng kiến một cuộc “đại tu” trong sách kỷ lục World Cup.

Những kỷ lục gần như chắc chắn sẽ bị phá vỡ

Việc FIFA nâng số đội tham dự từ 32 lên 48 đồng nghĩa số trận đấu tăng từ 64 lên 104. Điều đó tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các đội tuyển, cầu thủ và HLV tích lũy thành tích.

Hàng loạt kỳ tích đang chờ ở World Cup 2026

+ Một trong những kỷ lục dễ bị vượt qua nhất là số trận thắng nhiều nhất của một HLV tại World Cup. Huyền thoại Helmut Schon của Tây Đức hiện giữ kỷ lục với 16 chiến thắng trong giai đoạn 1966-1978. Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp đang có 14 chiến thắng sau ba kỳ World Cup liên tiếp.

Với lực lượng được đánh giá rất mạnh cùng bảng đấu tương đối dễ thở gồm Na Uy, Senegal và Iraq, tuyển Pháp được kỳ vọng sẽ tiến sâu. Chỉ cần "Les Bleus" không gây thất vọng lớn, Deschamps nhiều khả năng sẽ vượt qua cột mốc của Schon, thậm chí có cơ hội sánh ngang Vittorio Pozzo - người duy nhất từng hai lần vô địch World Cup trên cương vị HLV.

+ Một kỷ lục khác gần như chắc chắn bị xô đổ là tổng số bàn thắng trong một kỳ World Cup. Giải đấu tại Qatar 2022 ghi nhận 172 bàn thắng, cao nhất lịch sử. Tuy nhiên, với 104 trận đấu ở năm 2026, ngay cả khi hiệu suất ghi bàn chỉ tương đương World Cup 1990 - kỳ giải có trung bình thấp nhất lịch sử với 2,21 bàn/trận - tổng số bàn thắng vẫn có thể đạt khoảng 230.

Nếu duy trì mức trung bình 2,69 bàn/trận như Qatar 2022, World Cup 2026 sẽ chạm mốc gần 280 bàn thắng, tạo nên một chuẩn mực mới rất khó bị vượt qua trong tương lai gần.

+ Bên cạnh đó, số cầu thủ từ 40 tuổi trở lên tham dự World Cup cũng được dự báo lập kỷ lục mới. Những cái tên như Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer, Edin Dzeko hay Guillermo Ochoa đều góp mặt ở tuổi 40 hoặc hơn.

HLV Deschamps hướng tới chức vô địch World Cup 2026

Chỉ cần hai trong số những cầu thủ này ra sân, World Cup 2026 sẽ thiết lập kỷ lục mới về số lượng cầu thủ ngoài 40 tuổi xuất hiện trong cùng một giải đấu.

Messi, Mbappe và cuộc săn đuổi những cột mốc lịch sử

Trong số các kỷ lục cá nhân đáng chú ý nhất, cuộc đua tới danh hiệu chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup đang nóng hơn bao giờ hết.

Kỷ lục hiện thuộc về Miroslav Klose với 16 bàn thắng. Thành tích này từng được xem là rất khó bị đe dọa, nhưng giờ đây cả Lionel Messi lẫn Kylian Mbappe đều đang áp sát.

Messi và Mbappe tranh giành danh hiệu cá nhân

Messi hiện sở hữu 13 bàn thắng, trong khi Mbappe có 12. Sau màn trình diễn bùng nổ ở World Cup 2022, đặc biệt là cú hat-trick trong trận chung kết của Mbappe, khoảng cách với Klose không còn quá xa.

Dù Messi có thể rút ngắn cách biệt ngay trong mùa hè này, nhiều chuyên gia tin rằng Mbappe mới là ứng viên sáng giá nhất để xô đổ kỷ lục. Ngôi sao người Pháp mới 28 tuổi và gần như chắc chắn còn thêm ít nhất một kỳ World Cup nữa trong sự nghiệp.

Ở hạng mục cá nhân khác, World Cup 2026 có thể chứng kiến sự trỗi dậy của thế hệ mới, đứng đầu là Lamine Yamal.

Ngôi sao của FC Barcelona bước vào giải đấu khi mới 18 tuổi nhưng đã được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nếu tuyển Tây Ban Nha tiến sâu, Yamal hoàn toàn có thể phá kỷ lục Vua phá lưới trẻ nhất lịch sử World Cup mà Thomas Muller thiết lập năm 2010 khi mới 20 tuổi.

Không chỉ vậy, cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha còn được xem là ứng viên sáng giá để thách thức kỷ lục Quả bóng vàng World Cup trẻ nhất của huyền thoại Ronaldo, người giành danh hiệu này khi mới 21 tuổi tại World Cup 1998.

Dẫu vậy, trở ngại lớn nhất của Yamal chính là thể trạng. Chấn thương gân kheo gặp phải ở cuối mùa giải cấp CLB khiến khả năng thi đấu của anh vẫn là dấu hỏi lớn.

Những kỷ lục có thể tồn tại thêm nhiều năm nữa

Không phải mọi cột mốc đều dễ dàng bị phá vỡ, ngay cả trong bối cảnh World Cup mở rộng.

Kỷ lục ghi bàn từ khoảng cách xa nhất lịch sử hiện thuộc về David Villa với pha lập công từ cự ly 41,4 mét vào lưới Chile năm 2010.

Villa lập kỷ lục vào lưới Chile năm 2010

Thoạt nhìn, đây là thành tích có vẻ không quá khó để vượt qua. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại đang ưu tiên các cơ hội có xác suất thành bàn cao trong vòng cấm hơn là những cú sút xa đầy rủi ro. Điều đó khiến các siêu phẩm từ khoảng cách hơn 40 mét ngày càng hiếm xuất hiện.

Xa hơn nữa là những kỷ lục gần như bất khả xâm phạm:

+ Kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup vẫn thuộc về huyền thoại Pele với 17 tuổi 239 ngày tại giải đấu năm 1958. Ở World Cup 2026, tài năng trẻ người Mexico Gilberto Mora có thể tiến rất gần cột mốc này, nhưng vẫn nhiều hơn Pele đúng một ngày tuổi nếu ghi bàn ở trận khai mạc.

+ Trong khi đó, chiến thắng đậm nhất lịch sử World Cup vẫn là trận Hungary hủy diệt El Salvador 10-1 năm 1982. Dù việc tăng số đội tham dự có thể tạo ra nhiều trận đấu chênh lệch trình độ, việc một đội bóng ghi tới 10 bàn trong một trận World Cup vẫn bị đánh giá là cực kỳ khó xảy ra.

+ Tương tự, trận đấu có nhiều bàn thắng nhất lịch sử - chiến thắng 7-5 của Áo trước Thụy Sĩ năm 1954 - cũng được xem là một trong những kỷ lục an toàn nhất.

World Cup 2026 hứa hẹn sẽ tạo nên cơn mưa bàn thắng và hàng loạt cột mốc mới. Tuy nhiên, giữa làn sóng thay đổi ấy, những di sản mang tên Pelé hay chiến thắng 10-1 của Hungary vẫn có thể tiếp tục đứng vững như những tượng đài bất tử của lịch sử bóng đá thế giới.