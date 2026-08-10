ĐT Việt Nam thời thầy Kim đá sân khách tốt hơn sân nhà, dễ "làm gỏi" Malaysia?

ĐT Việt Nam đang có nhiều ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào loạt trận bán kết gặp Malaysia ở AFF Cup 2026. Đối thủ không còn đáng sợ sau khi bị ảnh hưởng bởi scandal nhập tịch, đã chỉ vượt qua vòng bảng ở lượt cuối nhờ trận thắng sát nút Philippines, và ĐT Việt Nam đã 12 năm qua không thua Malaysia ở bất cứ trận đấu nào.

ĐT Việt Nam sẽ gặp lại Malaysia ở bán kết AFF Cup 2026

Nếu có một thách thức nào lớn hơn cả, thì đó lại là… chính ĐT Việt Nam. Hay đúng hơn, áp lực của đội bảo vệ chức vô địch, áp lực của đội “cửa trên” trong phần lớn các trận đấu. Thậm chí trong đó có cả áp lực phải đá trên sân nhà trước sự ủng hộ của hàng vạn cổ động viên.

Vì một lý do nào đó, thành tích sân khách của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik lại có cảm giác là tốt hơn so với đá sân nhà. Không phải là ĐT Việt Nam đá kém khi được chơi trong môi trường quen thuộc, đơn giản là đá trên sân đối phương lại không phải áp lực lớn cho các cầu thủ.

Đá sân khách chắc chắn hơn sân nhà

HLV Kim Sang Sik đã dẫn dắt 26 trận với ĐT Việt Nam, bắt đầu từ trận gặp Philippines ở vòng loại World Cup 2026 hồi mùa hè năm 2024. Thành tích trên sân khách của thầy Kim là thắng 8, hòa 1 và thua chỉ 1 trong tổng cộng 10 trận, trận thua là trước Iraq cũng ở vòng loại World Cup 2026, mới chỉ là trận thứ 2 HLV Kim Sang Sik dẫn dắt.

ĐT Việt Nam bị Singapore cầm hòa ở Mỹ Đình tại vòng bảng

Còn trên sân nhà, ĐT Việt Nam của HLV người Hàn Quốc thắng 12, hòa 2, thua 2 trong 16 trận. 2 trận thua đều là trước Nga và Thái Lan ở đợt giao hữu tháng 9/2024, còn 2 trận hòa là trước Ấn Độ hồi tháng 10/2024, và trận hòa 0-0 trước Singapore vừa qua ở vòng bảng AFF Cup 2026.

Tất nhiên về mặt tỷ lệ thì thành tích sân khách của ĐT Việt Nam tốt hơn sân nhà (80% so với 75%), nhưng tỷ lệ đó không quá chênh nhau. Hiệu số phụ trên sân nhà của ĐT Việt Nam thời HLV Kim Sang Sik vẫn rất tốt: 39 bàn thắng – 14 bàn thua (+25), so với 24 bàn thắng – 7 bàn thua trên sân khách (+17), ở đây chúng ta sẽ không tính kết quả xử thắng Malaysia 3-0 vì vụ scandal nhập tịch.

Chúng ta sẽ để ý thấy rằng số bàn thua sân nhà của ĐT Việt Nam khá nhiều, thực tế nhiều gấp đôi số bàn thua sân khách. Có thể hiểu rằng ĐT Việt Nam đã đá sân nhà thời thầy Kim nhiều hơn 6 trận so với số trận sân khách nên số bàn thua cũng nhiều.

ĐT Việt Nam đại thắng tại sân của Indonesia mà không lọt lưới bàn nào

Tuy nhiên trên sân nhà, ĐT Việt Nam đã lọt lưới trước một số đối thủ khá yếu như Campuchia (2 trận), Nepal, Philippines (2 trận), chỉ riêng 3 đối thủ này đã chiếm tới 6 bàn thua trên tổng số 14 lần lọt lưới. Những đối thủ ĐT Việt Nam để lọt lưới trên sân khách gồm Lào (1 bàn), Philippines (1 bàn), Thái Lan (2 bàn) và Iraq (3 bàn), trong 3 đối thủ Đông Nam Á thì chỉ Philippines trên mặt cỏ nhân tạo là đã mở tỷ số trước.

Cả trên sân nhà lẫn sân khách, ĐT Việt Nam thời thầy Kim đều đã giữ sạch lưới 6 trận, nhưng với số trận sân nhà nhiều hơn thì tỷ lệ sạch lưới sân khách rõ ràng cao hơn.

Sự khác biệt về cách tiếp cận

Vậy điều gì khác biệt giữa ĐT Việt Nam trên sân nhà và trên sân khách dưới thời HLV Kim Sang Sik? Không chỉ thầy Kim mà trước đó HLV Park Hang Seo cũng có chung cách tiếp cận là đề cao sự chặt chẽ trong phòng ngự, tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương để phản công với những cầu thủ nhanh nhẹn, và cách chơi đó rõ ràng có sự phù hợp với khả năng của cầu thủ Việt Nam.

Đá sân khách có vẻ đơn giản cho HLV Kim Sang Sik hơn về mặt bố trí đấu pháp?

Đấu pháp của thầy Kim khi còn ở Hàn Quốc cũng đề cao phòng ngự phản công và đây là một khía cạnh khiến ông bị chỉ trích trong thời gian nắm CLB Jeonbuk. Đội này là một trong những ông lớn của bóng đá xứ Hàn nên thường họ ở thế “cửa trên”, các đội yếu hơn chơi lùi sâu và phòng ngự chặt khiến Jeonbuk phải đá kiểm soát.

ĐT Việt Nam khi đá sân khách thường chơi chặt chẽ và HLV Kim Sang Sik có điều kiện để triển khai những miếng phản đòn ưa thích. Điều đó không có nghĩa ĐT Việt Nam “dễ” đá hơn khi chơi sân khách, vì điều kiện thi đấu vẫn bất lợi hơn (mặt cỏ nhân tạo của Philippines, độ cao lớn ở sân của Nepal, v.v…), nhưng cũng vì thế cách chơi của thầy Kim có tính rõ ràng hơn.

Còn trên sân nhà, gần như đối thủ nào cũng nhường sân và tập trung phòng ngự trước ĐT Việt Nam. HLV Kim Sang Sik biết cách sắp xếp thế trận ép sân, số cơ hội trong các trận gặp Singapore và Campuchia vừa qua của ĐT Việt Nam là rất nhiều, nhưng dứt điểm trước số đông đối thủ đứng chắn trước mặt luôn khó.

Thế trận "cửa trên" đồng nghĩa ĐT Việt Nam sẽ luôn vấp phải những hàng phòng ngự đông người của đối thủ

Trận hòa Singapore chứng kiến 24 cú dứt điểm từ phía ĐT Việt Nam, nhưng chỉ 3 lần trúng đích, và trận thắng Campuchia dù sút tới 16 lần nhưng các cầu thủ áo đỏ cũng chỉ trúng đích 5 lần. Trong khi đó ĐT Việt Nam đã trúng đích 6 lần sau 11 cú dứt điểm trước Indonesia, mặc dù Indonesia kiểm soát bóng tới 56%.

Dù vậy đây không phải điều quá lo lắng cho ĐT Việt Nam. Vị thế nhà ĐKVĐ đương nhiên sẽ đặt HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ vào thế trận như vậy, và cho đến lúc này ĐT Việt Nam đã làm rất tốt với số bàn thắng nhiều nhất giải, trong khi chỉ lọt 1 bàn. Bóng đá là môn chơi khó lường do đội ít cơ hội hơn vẫn có thể thắng nếu biết tận dụng, và đó là việc của các cầu thủ, còn HLV chỉ xếp đặt để cầu thủ có điều kiện tạo ra cơ hội mà thôi.