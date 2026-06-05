World Cup quy tụ dàn HLV cực khủng: Ancelotti, Tuchel mơ lật đổ Deschamps & Scaloni

1 tuần nữa World Cup 2026 sẽ bắt đầu và giải đấu này sẽ có những danh thủ hàng đầu thế giới tranh tài. Nhưng thành bại của các đội tuyển dựa rất nhiều vào các HLV trưởng, và kỳ World Cup này lại quy tụ không ít những nhà cầm quân trứ danh của bóng đá quốc tế.

Những bậc "kiện tướng" của làng HLV quốc tế sẽ góp mặt tại World Cup 2026

Danh sách các HLV sẽ dẫn dắt ở World Cup bao gồm những “ông trùm” ở cấp CLB đã chuyển sang cấp độ ĐTQG, nhiều cựu HLV ở các giải Premier League, La Liga hay Bundesliga, cũng như các cầu thủ huyền thoại được trao cơ hội thử sức trong nghiệp huấn luyện. Dưới đây là những tên tuổi gây chú ý nhất.

“Giới tinh hoa”

Carlo Ancelotti là người không cần phải giới thiệu đối với các fan bóng đá. Một cầu thủ lừng lẫy khi còn thi đấu nhưng chuyển sang làm HLV còn thành công hơn, đoạt chức VĐQG ở 5 quốc gia khác nhau và thâu tóm 5 danh hiệu Champions League. Nhiệm vụ của “Don Carlo” giờ là đưa Brazil chấm dứt 24 năm không vô địch World Cup, ông lúc này đã có vị trí đặc biệt trong lịch sử ĐT Brazil khi là HLV trưởng nước ngoài đầu tiên của “Selecao”.

Nhưng một cựu HLV Chelsea khác cũng đang có nhiệm vụ chấm dứt một cơn hạn World Cup còn dài hơn. Thomas Tuchel đã vô địch Cúp C1 cùng “The Blues” và về ngôi Á quân cùng PSG, bên cạnh đó ông cũng đã có danh hiệu ở Bayern Munich và Dortmund. Không phải HLV nước ngoài đầu tiên trong lịch sử ĐT Anh, nhưng Tuchel là người Đức đầu tiên dẫn dắt “Tam Sư” nên mọi quyết định của ông càng bị soi xét hơn bình thường.

Tuchel & Ancelotti

Một người Đức khác, Julian Nagelsmann, thậm chí còn chưa sang tuổi 40 nhưng đã có bản CV thành công ở cấp CLB trước khi chuyển sang dẫn dắt ĐT Đức. Sau kỳ EURO 2024 lọt đến tứ kết và chỉ chịu thua nhà vô địch Tây Ban Nha, Nagelsmann thu được sự tin tưởng của công chúng nhưng niềm tin đó gần đây có dấu hiệu bị xói mòn do nhiều quyết định gây khó hiểu của ông.

Những nhà vô địch

Sẽ có 5 HLV trưởng đã từng đoạt chức vô địch ở cấp tuyển dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Didier Deschamps sẽ có khúc thiên nga cùng ĐT Pháp sau khi đã đưa đội tới danh hiệu năm 2018 và ngôi Á quân năm 2022. 14 năm và vào chung kết tới 3 giải lớn là thành tích quá ấn tượng, chưa kể Deschamps trước đó đã có nhiều thắng lợi lớn ở cấp CLB.

Trong khi Deschamps sắp ra đi, vị thế của Lionel Scaloni ở tuyển Argentina vẫn vững như bàn thạch mặc dù ông đã vài lần nói đến chuyện ra đi. 2 lần vô địch Copa America được xen giữa bởi chức vô địch thế giới năm 2022, và giờ Scaloni sẽ dẫn dắt Lionel Messi ở giải đấu quốc tế có thể tin chắc là cuối cùng trong sự nghiệp của Leo.

Deschamps & Scaloni, những nhà vô địch World Cup

Bên cạnh Deschamps và Scaloni, 3 HLV đã đăng quang châu lục cũng góp mặt ở giải này. Luis de la Fuente có lý do để tự tin vào một chức vô địch World Cup bởi ông đang nắm thế hệ tuyển Tây Ban Nha đẳng cấp nhất kể từ thế hệ 2008 – 2012, và chiến thắng ở EURO 2024 chỉ càng làm tăng niềm tin cho dàn cầu thủ De La Fuente lựa chọn cho chuyến phiêu lưu tại Bắc Mỹ.

Hai đội tuyển châu Phi khác cũng có HLV đương nhiệm đã đoạt chức vô địch. Pape Thiaw vừa mang về danh hiệu CAN đầu năm nay cho Senegal bất kể LĐBĐ châu Phi có quyết định tước cúp để trao cho Morocco, và ông vẫn dẫn đầu Senegal bất chấp hợp đồng đã hết hạn từ tận tháng 2. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà đã bước sang năm thứ 3 dẫn dắt bởi Emerse Fae, người chỉ là trợ lý HLV ở CAN 2023 nhưng lên dẫn dắt đội tuyển ở giữa giải và bất ngờ đưa đội đến chức vô địch.

Các bậc “trưởng lão”

Uruguay được dẫn dắt bởi Marcelo Bielsa nhưng có vẻ HLV huyền thoại này sẽ ra đi sau giải sau nghi vấn mâu thuẫn với một số tuyển thủ trụ cột. Bielsa đã là niềm cảm hứng cho không ít HLV hàng đầu (bao gồm Pep Guardiola) nhưng bản thân ông vẫn chưa có danh hiệu lớn nào ngoài HCV Olympic 2004 với U23 Argentina.

Bielsa và Advocaat, 2 trong số những HLV già nhất World Cup năm nay

Bielsa đã tròn 70 tuổi nhưng ở World Cup có một HLV còn già hơn ông tận 8 tuổi. Curacao đã đoạt vé dự World Cup một cách kỳ tích và ở tuổi 78, HLV Dick Advocaat sẽ đến World Cup lần đầu tiên sau tròn 20 năm khi ông dẫn dắt Hàn Quốc năm 2006. Đáng nói là Advocaat đã nghỉ việc cách đây vài tháng để chăm con gái bị bệnh, nhưng chỉ vài tuần trước World Cup ông đã đồng ý trở lại.

Một HLV khác đã gần 70 tuổi và không lạ gì các kỳ World Cup là Javi Aguirre. Mexico đã được ông dẫn dắt ở kỳ năm 2002 và 2010, năm nay sẽ là lần cuối trước khi nhà cầm quân 67 tuổi giao lại trọng trách cho người trợ lý thân tín, cựu trung vệ huyền thoại Rafael Marquez.

Nhưng không ai đọ nổi Carlos Queiroz. Hơn 20 năm trước là trợ lý của Sir Alex Ferguson ở MU, giờ Queiroz là gương mặt quen thuộc ở cấp ĐTQG khi sẽ có kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp xuất hiện, lần này trên cương vị dẫn dắt ĐT Ghana. Queiroz năm nay 73 tuổi và nếu 4 năm sau ông vẫn dự World Cup thì ông sẽ san bằng kỷ lục của giải đấu.

Những cựu cầu thủ tiếng tăm

Thực tế những Ancelotti, Deschamps, Scaloni cùng với Ronald Koeman (Hà Lan) đều là các cựu cầu thủ có sự nghiệp thành công trước khi làm công việc HLV. Nhưng kỳ World Cup này còn có một số cựu danh thủ chưa có nhiều năm kinh nghiệm hay thành công trong dẫn dắt ĐTQG nói riêng hay làm HLV nói chung.

Fabio Cannavaro

Trường hợp tiêu biểu là nhà vô địch 2006 Fabio Cannavaro, người sẽ dẫn dắt Uzbekistan mặc dù không đồng hành với đội ở vòng loại. Uzbekistan đoạt vé nhờ công của HLV Srečko Katanec nhưng Katanec đã từ chức giữa chừng để đi chữa bệnh, và LĐBĐ Uzbekistan quyết định tuyển người mới thay vì giữ HLV tạm quyền Timur Kapadze. Sự nghiệp HLV của Cannavaro chưa có nhiều điều đáng nói mặc dù ông khá thành công ở Trung Quốc.

Trong khi Cannavaro vẫn còn khá ít công trạng ở cấp tuyển, đồng hương Vincenzo Montella đã đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết EURO 2024 trước khi đưa Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua vòng playoff World Cup, trở lại đấu trường này lần đầu tiên sau kỳ 2002 mà họ vào bán kết. Montella đang nắm trong tay một tập thể Thổ Nhĩ Kỳ rất nhiều ngôi sao trẻ giàu triển vọng khiến cơ hội tiến sâu của đội tuyển này không thể bị xem nhẹ.

Chủ nhà Mỹ sẽ được dẫn dắt bởi Mauricio Pochettino, người mà khi các fan nhắc tên sẽ thường nói về sự nghiệp HLV của ông mà không biết (hoặc không nhớ) rằng ông là một tuyển thủ Argentina từng dự World Cup và cũng từng khoác áo PSG bên cạnh Ronaldinho với Mikel Arteta. Sau 5 năm dẫn dắt Tottenham, sự nghiệp HLV của Pochettino chững lại ở PSG và Chelsea trước khi ông quyết định nhận lời nắm ĐT Mỹ.