Sao trị giá 2.100 tỷ đồng giải khuây bên vợ đẹp, gác nỗi buồn World Cup

Nỗi thất vọng mang tên tuyển Anh

Morgan Gibbs-White đang nỗ lực biến mùa hè đầy tiếc nuối thành khoảng thời gian thư giãn bên gia đình, sau khi bị HLV trưởng Thomas Tuchel gạch tên khỏi danh sách tuyển Anh tham dự World Cup. Ngôi sao được định giá tới 60 triệu bảng (khoảng 2.100 tỷ đồng) này đành lỗi hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Gibbs-White hụt World Cup 2026

Ngôi sao của Nottingham Forest đã trải qua mùa giải ấn tượng khi đóng góp 15 bàn thắng tại Premier League dù thi đấu ở hàng tiền vệ. Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ cho rằng anh xứng đáng có mặt trên chuyến bay tới giải đấu lớn nhất hành tinh.

Trong khi các đồng đội ở tuyển Anh đang tập trung tại Florida để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup, Gibbs-White lại lựa chọn một hướng đi khác: nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Kỳ nghỉ sang trọng bên người đẹp Britney De Villiers

Tiền vệ từng 6 lần khoác áo tuyển Anh xuất hiện trong loạt ảnh được vị hôn thê Britney De Villiers đăng tải trên Instagram hôm thứ Năm.

Morgan Gibbs-White tận hưởng kỳ nghỉ bên vợ đẹp

Một trong những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Gibbs-White trao nụ hôn ngọt ngào cho De Villiers. Những hình ảnh khác cho thấy người đẹp tận hưởng kỳ nghỉ với các hoạt động tắm nắng trong bộ bikini, dạo quanh những cửa hàng thời trang cao cấp và thư giãn bên hồ bơi.

Kèm theo bộ ảnh, De Villiers viết ngắn gọn: “Khoảng thời gian yêu thích nhất trong năm”.

Có lẽ Gibbs-White không hoàn toàn đồng tình với dòng trạng thái ấy, bởi nỗi thất vọng vì lỡ hẹn World Cup chắc chắn vẫn còn hiện hữu. Dẫu vậy, anh vẫn có cơ hội tận hưởng những ngày nghỉ xa hoa bên những người thân yêu, trong khi các tuyển thủ Anh phải làm quen với thời tiết nóng bức tại Mỹ.

Người hâm mộ dành lời khen cho vợ của Gibbs-White

Phần bình luận dưới bài đăng của De Villiers nhanh chóng ngập tràn những lời động viên và khen ngợi từ người hâm mộ.

Một tài khoản gọi cô là “cô gái đẹp nhất thế giới”. Người khác bình luận: “Trông bạn thật tuyệt vời, thiên thần của tôi”.

Một fan khác cũng không tiếc lời tán dương khi viết: “Bạn thực sự quá xinh đẹp”.

Dù mùa hè năm nay không diễn ra như kỳ vọng trên phương diện sự nghiệp, Gibbs-White ít nhất vẫn nhận được sự an ủi từ gia đình nhỏ và sự ủng hộ nhiệt thành từ người hâm mộ trong quãng thời gian khó khăn này.

Những hình ảnh đáng chú ý của De Villiers: