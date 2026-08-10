Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

MU dừng chiêu mộ "số 10", Fernandes vẫn thoát cảnh "cày ải" cực khổ

Sự kiện: Premier League 2026-27 Bruno Fernandes Manchester United

MU không xác định bỏ ra nhiều tiền để bổ sung tiền vệ tấn công trong phiên chợ hè 2026.

   

Ai cũng biết Fernandes quan trọng tới nhường nào với MU. Từ khi chơi cho đội chủ sân Old Trafford, ngôi sao này hiếm khi ngồi dự bị, thậm chí anh còn thường xuyên thi đấu cả trận. 

Việc này có lúc lợi bất cập hại, bởi Fernandes đã 31 tuổi. Mùa giải tới, đội chủ sân Old Trafford còn trở lại sân chơi Champions League, qua đó khiến Fernandes sẽ phải cày ải nhiều hơn. 

MU không muốn Fernandes cày ải vất vả ở mùa giải tới

MU không muốn Fernandes cày ải vất vả ở mùa giải tới

Dẫu vậy, theo phóng viên Tyrone Marshall của tờ Manchester Evening News, MU sẽ không bổ sung tiền vệ tấn công nào để hỗ trợ Fernandes trong mùa giải tới. Trước đây, nửa đỏ thành Manchester nhắm Morgan Rogers. Nhưng việc Aston Villa hét giá tới 117 triệu bảng kiến MU không thể kham nổi. 

Thay vào đó, MU sẽ tin tưởng vào những nhân tố có sẵn. Cunha được cho là người phù hợp nhất để thi đấu thay Fernandes trong vai trò số 10. Còn Shea Lacey đã đá chính hai lần ở vị trí số 10 trong giai đoạn tiền mùa giải và thể hiện rất xuất sắc. Amad Dillo cũng đã chơi ở trung lộ, vừa là tiền đạo ảo vừa là tiền vệ tấn công. Do đó, MU có đủ lựa chọn trong mùa giải mới để cho Fernandes nhiều cơ hội nghỉ ngơi hơn.

Hiện Fernandes còn hợp đồng đến năm 2027 với MU. Nhiều đội bóng nhăm nhe chiêu mộ ngôi sao người Bồ Đào Nha, nhưng anh vẫn mong muốn ở lại sân Old Trafford. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" lạc quan trong việc gia hạn hợp đồng với Fernandes.

Fernandes gần đây đã hội quân với MU sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026. Anh cùng toàn đội thi đấu 2 trận giao hữu nữa gặp Leeds United (1h30, 13/8) và AC Milan (21h45, 15/8), sau đó bước vào mùa giải mới 2026/27.

8

PSG - Aston Villa 13.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Aston Villa
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 13/08
Thể lệ
Real Madrid bị nghi chuyển nhượng kiểu “nhìn bài”, dễ bị "lừa" giống Man City - MU?
Real Madrid bị nghi chuyển nhượng kiểu “nhìn bài”, dễ bị "lừa" giống Man City - MU?

Real Madrid đang bị nghi mua Diomande bởi họ "nhìn bài" của PSG và phá đám, theo cách MU từng làm với Man City.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/08/2026 17:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN