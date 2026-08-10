MU dừng chiêu mộ "số 10", Fernandes vẫn thoát cảnh "cày ải" cực khổ

Ai cũng biết Fernandes quan trọng tới nhường nào với MU. Từ khi chơi cho đội chủ sân Old Trafford, ngôi sao này hiếm khi ngồi dự bị, thậm chí anh còn thường xuyên thi đấu cả trận.

Việc này có lúc lợi bất cập hại, bởi Fernandes đã 31 tuổi. Mùa giải tới, đội chủ sân Old Trafford còn trở lại sân chơi Champions League, qua đó khiến Fernandes sẽ phải cày ải nhiều hơn.

MU không muốn Fernandes cày ải vất vả ở mùa giải tới

Dẫu vậy, theo phóng viên Tyrone Marshall của tờ Manchester Evening News, MU sẽ không bổ sung tiền vệ tấn công nào để hỗ trợ Fernandes trong mùa giải tới. Trước đây, nửa đỏ thành Manchester nhắm Morgan Rogers. Nhưng việc Aston Villa hét giá tới 117 triệu bảng kiến MU không thể kham nổi.

Thay vào đó, MU sẽ tin tưởng vào những nhân tố có sẵn. Cunha được cho là người phù hợp nhất để thi đấu thay Fernandes trong vai trò số 10. Còn Shea Lacey đã đá chính hai lần ở vị trí số 10 trong giai đoạn tiền mùa giải và thể hiện rất xuất sắc. Amad Dillo cũng đã chơi ở trung lộ, vừa là tiền đạo ảo vừa là tiền vệ tấn công. Do đó, MU có đủ lựa chọn trong mùa giải mới để cho Fernandes nhiều cơ hội nghỉ ngơi hơn.

Hiện Fernandes còn hợp đồng đến năm 2027 với MU. Nhiều đội bóng nhăm nhe chiêu mộ ngôi sao người Bồ Đào Nha, nhưng anh vẫn mong muốn ở lại sân Old Trafford. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" lạc quan trong việc gia hạn hợp đồng với Fernandes.

Fernandes gần đây đã hội quân với MU sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026. Anh cùng toàn đội thi đấu 2 trận giao hữu nữa gặp Leeds United (1h30, 13/8) và AC Milan (21h45, 15/8), sau đó bước vào mùa giải mới 2026/27.