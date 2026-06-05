Messi hẹn đấu Ronaldo ở World Cup 2026: Chương cuối cuộc đua vĩ đại nhất lịch sử

Cuộc hẹn trong mơ mà FIFA mong chờ

Ngày 11/7/2026 tại Kansas City có thể trở thành một trong những thời khắc được chờ đợi nhất lịch sử World Cup. Theo nhánh đấu dự kiến, nếu Argentina và Bồ Đào Nha cùng giành ngôi nhất bảng rồi tiến sâu vào vòng knock-out, họ có thể gặp nhau ở vòng tứ kết.

Người hâm mộ chờ đợi màn so tài giữa Messi và Ronaldo ở World Cup 2026

Điều đó đồng nghĩa với việc thế giới lần đầu tiên được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tại World Cup.

Kể từ khi cùng ra mắt giải đấu năm 2006, hai huyền thoại đã trải qua tổng cộng 48 trận đấu ở sân chơi lớn nhất hành tinh nhưng chưa từng chạm trán nhau. Sau sáu kỳ World Cup liên tiếp, cuộc gặp gỡ ấy nếu xảy ra sẽ là chương cuối cùng của một câu chuyện kéo dài gần 20 năm.

Tất nhiên, FIFA và các đối tác thương mại sẽ không thể bỏ qua giá trị khổng lồ từ trận đấu này. Đó sẽ là "trận chiến cuối cùng", là màn phân định cho cuộc tranh luận dai dẳng về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Nhưng thực tế có lẽ không còn đơn giản như vậy.

Messi đã khép lại cuộc tranh luận?

Với nhiều người, cuộc tranh cãi Messi hay Ronaldo thực chất đã kết thúc từ World Cup 2022.

Tại Qatar, Messi không chỉ đưa Argentina lên ngôi vô địch mà còn hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ nhất sự nghiệp. Đó là giải đấu mang đậm cảm xúc, nơi cả một dân tộc và hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới dường như cùng hướng về mục tiêu giúp anh chạm tay vào chiếc cúp vàng còn thiếu.

Messi đang dẫn trước nhờ chức vô địch năm 2022

Trong khi đó, Ronaldo chưa bao giờ nhận được sự đồng lòng tương tự từ tuyển Bồ Đào Nha.

Nhiều năm qua, bóng đá Bồ Đào Nha liên tục xuất hiện những tranh luận về việc liệu siêu sao sinh năm 1985 có còn là nhân tố giúp đội tuyển mạnh hơn hay không. Khi bước sang tuổi 41 vào thời điểm World Cup 2026 diễn ra, câu hỏi ấy càng trở nên nhạy cảm.

Khác với Argentina của Messi năm 2022, Bồ Đào Nha hiện sở hữu một thế hệ cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias hay Vitinha.

Nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển này vận hành linh hoạt và khó lường hơn khi không phải xoay quanh Ronaldo. Tuy nhiên, ảnh hưởng quá lớn của CR7 khiến gần như không ai công khai đưa ra quan điểm đó.

Chính vì vậy, dù phong độ không còn ở đỉnh cao, khả năng Ronaldo tiếp tục được trao suất đá chính vẫn rất lớn.

Kỷ nguyên kéo dài chưa từng có

Dù những tranh luận về chuyên môn vẫn tồn tại, không thể phủ nhận Messi và Ronaldo đang làm nên điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

World Cup 2026 sẽ là lần thứ sáu họ góp mặt tại giải đấu này, vượt qua những cột mốc từng được xem là bất khả xâm phạm của Lothar Matthaus hay Rafael Márquez.

Ronaldo cần có màn ngược dòng ngoạn mục

Sự bền bỉ phi thường ấy phản ánh một cuộc cách mạng về thể chất, dinh dưỡng và tính chuyên nghiệp trong bóng đá hiện đại.

Ngay cả khi đã chuyển sang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ, Messi vẫn khiến đồng sở hữu Inter Miami là David Beckham kinh ngạc bởi sự cầu toàn trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Những phẩm chất đó vốn thường được gắn với Ronaldo, nhưng theo thời gian, hai siêu sao dường như đã ảnh hưởng lẫn nhau không kém gì ảnh hưởng đến phần còn lại của bóng đá thế giới.

Họ cũng mở ra một xu hướng mới, nơi các cầu thủ ngày càng kéo dài tuổi nghề.

Bên cạnh Messi và Ronaldo, World Cup 2026 nhiều khả năng còn chứng kiến những lão tướng như Luka Modric hay Manuel Neuer ở tuổi 40. Điều từng được xem là kỳ tích khi Roger Milla tỏa sáng tại World Cup 1990 ở tuổi 38 giờ đây không còn quá hiếm gặp.

Mbappe, Haaland và Yamal đang bước lên sân khấu

Dẫu vậy, World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ không còn là sân khấu của Messi và Ronaldo.

Thế hệ mới đang sẵn sàng tiếp quản vị trí trung tâm.

Kylian Mbappe từ lâu đã được xây dựng như một biểu tượng toàn cầu mới của bóng đá. Sự nghiệp của tiền đạo người Pháp được hoạch định kỹ lưỡng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trong khi đó, Erling Haaland đang tạo ra những con số ghi bàn gợi nhớ đến thời kỳ đỉnh cao của Ronaldo. Còn Lamine Yamal được nhiều chuyên gia đánh giá là tài năng đặc biệt nhất của bóng đá thế giới hiện nay.

Khác với Messi hay Ronaldo, những ngôi sao trẻ này có cơ hội chinh phục World Cup từ rất sớm trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, điều khiến Messi và Ronaldo trở nên khác biệt không chỉ nằm ở các danh hiệu hay kỷ lục. Đó là khả năng duy trì đẳng cấp hàng đầu suốt gần hai thập kỷ, điều chưa ai khác tái hiện được.

Vì thế, dù tuổi tác đã để lại dấu ấn rõ ràng, sẽ là sai lầm nếu xem thường hai huyền thoại tại World Cup 2026.

Trong những trận đấu căng thẳng dưới thời tiết khắc nghiệt của Bắc Mỹ, nơi tốc độ có thể giảm xuống và mọi thứ được quyết định bởi khoảnh khắc, Messi và Ronaldo vẫn sở hữu thứ vũ khí mà tuổi tác chưa thể lấy đi: bản năng của những thiên tài.

Có thể họ sẽ không còn thống trị cả giải đấu như trước.

Nhưng cũng có thể, giữa chương cuối của sự nghiệp, một trong hai người sẽ tạo nên thêm một khoảnh khắc bất tử nữa để khắc tên mình vào lịch sử World Cup. Và đó chính là lý do thế giới vẫn chưa thể rời mắt khỏi họ.