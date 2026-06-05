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World Cup 2026

Nóng "chuyện ấy" ở World Cup: 500.000 bao cao su độc lạ được phát miễn phí

Sự kiện: World Cup 2026

Trước thềm World Cup 2026, Toronto phát miễn phí 500.000 bao cao su phiên bản đặc biệt mang chủ đề bóng đá nhằm khuyến khích quan hệ tình dục an toàn trong thời gian hàng trăm nghìn du khách đổ về thành phố.

   

World Cup chưa tới, Toronto đã chuẩn bị cho "bữa tiệc" đặc biệt

Khi thành phố Toronto của Canada tất bật chuẩn bị cho World Cup 2026, Sở y tế công cộng Toronto (TPH) cũng khởi động một chiến dịch độc đáo nhằm khuyến khích người dân và du khách quan hệ tình dục an toàn.

6&nbsp;mẫu bao cao su phiên bản giới hạn

6 mẫu bao cao su phiên bản giới hạn

Theo kế hoạch, khoảng 500.000 bao cao su miễn phí sẽ được phân phát thông qua sáng kiến CondomTO trong thời gian diễn ra giải đấu. Chiến dịch được triển khai khi thành phố dự kiến đón hơn 300.000 lượt khách đến theo dõi các trận đấu từ ngày 11/6 đến 19/7.

Toronto là một trong những thành phố đăng cai World Cup 2026, giải đấu được tổ chức đồng thời tại Canada, Mỹ và Mexico. Thành phố sẽ tổ chức sáu trận đấu trong tháng 6 và tháng 7, kéo theo lượng lớn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đổ về.

Sáu mẫu bao cao su đậm chất bóng đá

Điểm nhấn của chiến dịch là sáu mẫu bao cao su phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ bóng đá. Mỗi thiết kế đều mang những hình ảnh và khẩu hiệu vui nhộn, gắn với không khí sôi động của World Cup.

Trong số đó, những câu slogan như “Chặn những cú sút đó đi” hay “Pha dứt điểm tuyệt vời” nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Đặc biệt, mẫu mang tên “Đào và Kem” sử dụng hình ảnh một quả đào và một quả cà tím đứng trước khung thành, tạo nên cách diễn đạt hài hước nhưng không kém phần táo bạo.

TPH cho biết các thiết kế được tạo ra nhằm tôn vinh tinh thần sôi động của các trò chơi đồng thời thúc đẩy sức khỏe tình dục. Bao cao su cùng nhiều vật dụng hỗ trợ tình dục an toàn khác sẽ được phát miễn phí tại bốn phòng khám sức khỏe tình dục do thành phố quản lý cũng như các điểm phân phối thuộc chương trình CondomTO.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-05/06/2026 11:54 AM (GMT+7)
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