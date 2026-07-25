Khó lường đua Quả bóng vàng: Messi so kè Yamal - Rodri, Mbappe bất lợi

Lionel Messi

Argentina không thể bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, nhưng những gì Messi thể hiện tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ đơn giản là quá phi thường. Siêu sao 39 tuổi một lần nữa chứng minh vì sao mình vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Messi đã trải qua kỳ World Cup ấn tượng với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo

Messi chính là nguồn cảm hứng đưa Argentina tiến vào trận chung kết trước khi để thua Tây Ban Nha. Anh trải qua kỳ World Cup 2026 xuất sắc với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, qua đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai của giải. Đây là thành tích mang tính lịch sử nếu xét đến việc Messi đã 39 tuổi.

Messi chỉ còn cách chức vô địch World Cup thứ hai trong sự nghiệp một bước chân, trước khi Argentina gục ngã ở trận chung kết. Đó cũng là lần thứ ba anh góp mặt trong một trận chung kết World Cup, cột mốc chỉ những huyền thoại vĩ đại nhất mới có thể chạm tới.

Ở cấp CLB, phong độ của Messi cũng không hề kém cạnh. Trong năm 2025, Messi tiếp tục thách thức giới hạn của tuổi tác khi ghi 43 bàn thắng, góp công lớn giúp Inter Miami lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch MLS Cup.

Nếu được vinh danh, đây sẽ là Quả bóng vàng thứ chín trong sự nghiệp của Messi, đồng thời giúp anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng giành giải thưởng danh giá này, có lẽ là kỷ lục duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Rodri

Tại World Cup 2026, Rodri một lần nữa nhắc cả thế giới vì sao anh từng đoạt Quả bóng vàng 2024. Anh là trái tim trong lối chơi của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup năm nay. Tiền vệ thuộc biên chế Man City thậm chí được trao Quả bóng vàng World Cup dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, sau khi góp công lớn đưa "Bò tót" lên ngôi vô địch.

Rodri đã đánh bại Messi để giành Quả bóng vàng World Cup 2026

Rodri hiện diện ở mọi điểm nóng, kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, biết chính xác khi nào cần tăng tốc các đợt tấn công và luôn tạo nên tấm lá chắn vững chắc trước hàng phòng ngự. Tư duy chiến thuật cùng khả năng hỗ trợ phòng ngự xuất sắc của Rodri là một trong những yếu tốt quan trọng giúp Tây Ban Nha chỉ thủng lưới đúng 1 bàn trong suốt giải đấu lớn nhất hành tinh, thành tích tốt nhất trong lịch sử của một đội vô địch World Cup.

Nhiều người cho rằng chỉ một giải đấu là chưa đủ để giành Quả bóng vàng, nhưng hãy nhìn vào trường hợp của Lionel Messi năm 2023 hay Fabio Cannavaro năm 2006.

Không chỉ tỏa sáng ở World Cup, Rodri còn duy trì phong độ rất cao trong màu áo Man City. Anh mất khá nhiều thời gian để hồi phục sau chấn thương nặng ở đầu gối gặp phải vào cuối năm 2024, cũng như những vấn đề thể trạng sau đó. Tuy nhiên, ngay khi lấy lại cảm giác thi đấu, tầm ảnh hưởng của Rodri lập tức được thể hiện rõ rệt. Có Rodri trong đội hình, Man City dần hồi sinh và trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal, dù trước đó điều này tưởng như không thể.

Nếu Rodri một lần nữa nâng cao Quả bóng vàng, ngay cả những người chỉ trích anh nhiều nhất cũng sẽ khó có thể phản đối quyết định đó. Đó sẽ không chỉ là phần thưởng dành cho cá nhân Rodri mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho Tây Ban Nha, đội tuyển mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Lamine Yamal

Nhìn vào những con số thống kê, kỳ World Cup của Yamal có thể không quá nổi bật khi anh chỉ ghi 1 bàn thắng trên hành trình đăng quang của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những thống kê ấy không thể phản ánh đầy đủ những gì ngôi sao trẻ của Barcelona thể hiện trên sân.

Qua từng trận đấu, Yamal cho thấy sự tự tin và bản lĩnh khi đối đầu với những hậu vệ hàng đầu thế giới. Anh liên tục tạo nên khác biệt bằng những pha đi bóng lắt léo, các đường chuyền có độ chính xác cao, đồng thời còn đóng góp đáng kể vào mặt trận phòng ngự.

Yamal có cơ hội lớn nâng cao danh hiệu cá nhân danh giá nhất

Những phẩm chất đó cũng được Yamal duy trì xuyên suốt mùa giải 2025/26 trong màu áo Barcelona, nơi anh góp công giúp đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha. Các con số cũng phản ánh rõ tầm ảnh hưởng của ngôi sao 19 tuổi khi anh ghi 24 bàn thắng và có 18 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, đồng thời khẳng định vị thế là mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất của đội chủ sân Camp Nou kể từ thời Messi.

Nhìn vào các ứng viên còn lại, Yamal gần như hội tụ đầy đủ mọi yếu tố: danh hiệu ở cấp CLB, chức vô địch cùng đội tuyển quốc gia, những con số thống kê ấn tượng và cả sức hút cá nhân, điều luôn có ý nghĩa trong cuộc đua Quả bóng vàng. Yamal là tương lai của bóng đá thế giới, nhưng cũng đã là hiện tại.

Kylian Mbappe

Mbappe đã đi vào lịch sử tại World Cup 2026 khi giành danh hiệu "Vua phá lưới" với 10 bàn thắng, qua đó trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh với tổng cộng 22 pha lập công sau 22 lần ra sân. Trước đó, tiền đạo người Pháp còn đoạt "Vua phá lưới" ở cả Champions League lẫn La Liga ở mùa giải 2025/26. Thành tích đó đủ để thấy Mbappe là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Với tốc độ bùng nổ, kỹ thuật rê bóng xuất sắc và khả năng dứt điểm lạnh lùng, tiền đạo người Pháp tiếp tục tạo ra những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Mbappe đã ghi tên mình vào lịch sử World Cup

Điều còn thiếu trong hồ sơ ứng cử của Mbappe là các danh hiệu tập thể. Real Madrid khép lại mùa giải mà không giành được bất kỳ chức vô địch nào, trong khi tuyển Pháp chỉ cán đích ở vị trí thứ tư tại World Cup. Việc thiếu những danh hiệu lớn có thể một lần nữa trở thành bất lợi của Mbappe trong cuộc đua Quả bóng vàng năm nay, khiến anh khó cạnh tranh với các ứng viên khác dù đã trải qua một mùa giải xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới.

Harry Kane

Harry Kane hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong cuộc đua Quả bóng vàng sau mùa giải xuất sắc trong màu áo Bayern Munich. Không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng ở cấp CLB trong mùa giải 2025/26 hơn Kane. Tiền đạo người Anh đã có tới 61 pha lập công cho Bayern Munich, góp công lớn giúp "Hùm xám" tiếp tục thống trị bóng đá Đức với cú đúp Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức.

Kane còn đoạt "Chiếc giày Vàng" châu âu với 36 bàn thắng. Dù không phải chân sút số 1 của tuyển Anh tại World Cup năm nay, Kane vẫn ghi 6 bàn, qua đó vượt qua kỷ lục ghi bàn của Gary Lineker cho "Tam sư" tại các kỳ World Cup. Chính đội trưởng tuyển Anh cũng khẳng định đây là mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của mình.

Nếu tuyển Anh lên ngôi vô địch World Cup, Kane chắc chắn sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho Quả bóng vàng năm nay. Trong phần lớn hành trình tại giải đấu, kịch bản đó tưởng như sẽ trở thành hiện thực. Kane ghi 6 bàn thắng, góp công đưa tuyển Anh vào tới bán kết gặp Argentina.

Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu với đối thủ truyền kiếp, Kane lại không thể tạo ra tầm ảnh hưởng như kỳ vọng, khi tuyển Anh dừng bước và tan mộng World Cup. Dù có phần nghiệt ngã sau một giải đấu và cả mùa giải cấp CLB đầy ấn tượng, màn trình diễn trầm lắng ở trận đấu đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội của tiền đạo 32 tuổi.