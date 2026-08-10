Trung vệ ĐT Việt Nam lên tiếng về Quang Hải, cảnh giác trước đại chiến Malaysia

Thành Chung: “Đối thủ nào cũng nhận được sự tôn trọng tuyệt đối”

Chiều 10/8, ĐT Việt Nam trở lại tập luyện tại Hà Nội sau một ngày được nghỉ ngơi hoàn toàn. Toàn đội hiện có đầy đủ quân số và không ghi nhận trường hợp chấn thương nào. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tập thêm 2 buổi trước khi lên đường sang Malaysia vào ngày 13/8, chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi diễn ra ngày 16/8.

ĐT Việt Nam tập luyện chiều ngày 10/8 tại Hà Nội.

Malaysia là đối thủ mà “Những chiến binh sao vàng” đã có thành tích đối đầu rất tốt trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, khi chia sẻ với truyền thông trước buổi tập của ĐT Việt Nam, trung vệ Nguyễn Thành Chung cho rằng điều đó không mang nhiều ý nghĩa khi bước vào các trận đấu loại trực tiếp.

“Đến thời điểm hiện tại, cá nhân các cầu thủ đều đã biết mình cần phải xử lý như thế nào và có những sự chuẩn bị nhất định. Ban huấn luyện cũng sẽ mổ băng, cho anh em xem và có những cuộc họp để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới”, Thành Chung chia sẻ.

Khi được hỏi về cảm xúc sau khi biết đối thủ ở bán kết là Malaysia, trung vệ của ĐT Việt Nam nhấn mạnh mục tiêu của toàn đội vẫn là bảo vệ chức vô địch: “Đối với bản thân tôi, khi chúng tôi đã đặt mục tiêu cao nhất thì đối thủ nào cũng vậy. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ và cố gắng hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch”.

Trung vệ Thành Chung trong buổi tập chiều ngày 10/8 của ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam đã không thua Malaysia kể từ năm 2016. Tuy nhiên, Thành Chung khẳng định đội bóng không thể bước vào trận đấu với tâm lý chủ quan hay suy nghĩ rằng chiến thắng trước đối thủ này đã trở thành một thói quen.

“Bóng đá là một môn chơi tập thể và không thể nào trước khi ra sân mình có thể nói được điều gì chắc chắn 100%. Đó là điều không thể. Chúng tôi luôn có tinh thần cũng như sự tập trung cao nhất để hướng tới những mục tiêu đã đặt ra”, trung vệ sinh năm 1997 cho biết.

Không tiết lộ cách khóa các tiền đạo Malaysia

Với vị trí trung vệ, Thành Chung được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hóa giải những mũi tấn công của Malaysia. Tuy nhiên, khi được hỏi đã nghiên cứu như thế nào về các tiền đạo đối phương, anh thẳng thắn từ chối tiết lộ.

Trước đó, ĐT Việt Nam từng để thủng lưới trước Campuchia ở vòng bảng. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội thừa nhận không cầu thủ nào muốn nhận bàn thua, nhưng cho rằng điều quan trọng hơn là cách toàn đội phản ứng và hoàn thành mục tiêu chung.

“Thực ra không ai muốn nhận bàn thua cả. Đó là tình huống mà hệ thống của chúng tôi đã hoạt động và có sự mất tập trung một phần nào đó. Nhưng nhìn lại cả hành trình, tôi nghĩ đó không phải vấn đề quá lớn. Quan trọng nhất là mục tiêu cao nhất của chúng tôi vẫn đạt được”, Thành Chung chia sẻ.

Quang Hải nhận nhiều chỉ trích sau vòng bảng AFF Cup 2026.

Về áp lực dành cho Quang Hải sau khi bị chỉ trích

Trong những ngày qua, đội trưởng Nguyễn Quang Hải phải nhận không ít ý kiến trái chiều sau một số màn trình diễn chưa như kỳ vọng. Thành Chung cho rằng những cầu thủ lớn luôn phải đối mặt với áp lực và sự chỉ trích, đồng thời tin rằng Quang Hải sẽ vượt qua.

“Tôi nghĩ mọi người nên có sự ghi nhận, đó là điều đầu tiên. Quang Hải là một cầu thủ mà đối với bản thân chúng tôi cũng như ban huấn luyện, những người thực sự yêu bóng đá và đã theo dõi Quang Hải từ rất lâu, luôn ghi nhận những gì cậu ấy đã đóng góp.

Trong một tập thể, luôn có những cầu thủ phải nhận những lời chỉ trích nặng nề, nhưng đó mới là những cầu thủ lớn. Tôi tin Quang Hải cũng như bất kỳ cầu thủ nào sẽ vượt qua được. Những lời tiêu cực đó gần như chúng tôi không để ý”, trung vệ ĐT Việt Nam chia sẻ thêm.

ĐT Việt Nam sẵn sàng đối mặt sức ép tại Malaysia

ĐT Việt Nam sẽ phải đối mặt với sức ép rất lớn từ khán giả Malaysia trong trận bán kết lượt đi. Tuy nhiên, Thành Chung cho rằng các tuyển thủ đã quen với việc thi đấu trong môi trường có áp lực và sẽ chủ động chuẩn bị tâm lý. Ngoài ra, HLV Kim Sang Sik thường xuyên có những buổi chia sẻ, động viên để giảm áp lực cho các cầu thủ xuyên suốt quá trình thi đấu tại AFF Cup 2026.

“Chúng tôi đi đá bóng thì gặp rất nhiều áp lực rồi, cũng đã trải qua rất nhiều trận đấu. Áp lực có nhiều khía cạnh, mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ tự chuẩn bị và trang bị cho mình để bước vào trận đấu”, trung vệ của ĐT Việt Nam nói thêm.