Cuộc chiến "tâm linh" chấn động World Cup: Pháp sư yểm bùa Harry Kane, Ronaldo cũng là nạn nhân

Sự việc kỳ lạ gây xôn xao dư luận

Trước khi trận đấu giữa đội tuyển Anh và Ghana tại World Cup 2026 diễn ra hôm 24/6, ông Nana Kwaku Bonsam - một thầy cúng tự nhận mình là "người châu Phi duy nhất có năng lực chân chính" đã gây bão truyền thông khi công khai tuyên bố đang thực hiện các nghi thức "yểm bùa" để ngăn không cho Harry Kane ghi bàn.

Pháp sư Bonsam người Ghana tuyên bố hoá giải cho Harry Kane.

Kết quả trên sân cỏ diễn ra đúng như một kịch bản khó tin, khi ĐT Anh hoàn toàn bế tắc trong suốt 90 phút và chấp nhận trận hòa 0-0 đầy thất vọng. Đáng chú ý, ở những phút cuối cùng, Harry Kane đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi khi sút bóng vọt xà ngang. Sự trùng hợp này khiến người hâm mộ khắp nơi bàn tán xôn xao, đặt ra câu hỏi liệu những lời "phù phép" của ông Bonsam có thực sự linh nghiệm.

Ngay sau trận đấu, ông Bonsam đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội để "thanh minh". Trong video, vị pháp sư này khẳng định mình là người có khả năng tâm linh mạnh nhất thế giới và tuyên bố: "Giờ đây, tôi sẽ gỡ bỏ lời yểm bùa để Harry Kane có thể thoải mái ghi bàn trong những trận đấu tới. Harry, tôi sẽ sớm đến thăm cậu. Đừng giận nhé, chúng ta là anh em mà".

Trong suốt đoạn video, ông Bonsam vẫn thực hiện các nghi lễ kỳ bí với nhiều vật dụng lạ. Ông không quên đính kèm số điện thoại cá nhân với lời lẽ khá thân thiện, khẳng định mình không hề có ác ý với chân sút người Anh.

Pháp sư Ghana từng "yểm bùa" cả Ronaldo

Đây không phải lần đầu tiên ông Bonsam gây chú ý với những phát ngôn sốc. Cách đây 12 năm, tại World Cup 2014, chính ông là người đã tự nhận mình đứng sau chuỗi ngày chấn thương ám ảnh của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Harry Kane bất lực trước Ghana hôm 24/6.

Khi đó, Bonsam khẳng định mình đã làm việc liên tục trong 4 tháng để gây ra chấn thương cho Ronaldo, nhằm mục đích giữ chân anh không thể đối đầu với Ghana tại vòng bảng. Vị pháp sư này tự tin tuyên bố: "Chấn thương này không một bác sĩ nào chữa được, họ sẽ không bao giờ tìm ra nguyên nhân vì nó là vấn đề tâm linh.

Hôm nay nó ở đầu gối, mai nó sẽ chuyển sang đùi, ngày kia lại là bộ phận khác". Dù thực tế Ronaldo vẫn gắng gượng ra sân thi đấu và ghi bàn vào lưới Ghana, nhưng ông Bonsam vẫn một mực quả quyết rằng những khó khăn mà CR7 gặp phải chính là kết quả từ phép thuật của mình.

"Cuộc chiến" tâm linh bên lề sân cỏ

Sự xuất hiện của ông Bonsam đã khiến giới truyền thông phải vào cuộc. Thậm chí, nhà ngoại cảm lừng danh thế giới Uri Geller cũng đã lên tiếng đối đầu. Ông Geller cam kết sẽ dùng năng lượng của mình để tạo một lá chắn bảo vệ Harry Kane khỏi mọi tác động xấu từ các trò yểm bùa hay những rung động tiêu cực từ phía thầy cúng người Ghana.

Câu chuyện bùa chú dường như đã trở thành một "đặc sản" khó hiểu của tuyển Ghana tại World Cup năm nay. Trước đó, một cổ động viên đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi đứng trên khán đài, vừa đọc chú vừa thổi bột vào không trung trong trận thắng 1-0 trước Panama. Ngay sau nghi thức đó, đội tuyển Ghana ghi bàn thắng quyết định ở phút 95, càng khiến cộng đồng mạng tin rằng "phép thuật" đang thực sự can thiệp vào kết quả các trận đấu.

Dù chưa ai có thể chứng minh được tính xác thực của những trò yểm bùa này, nhưng chính những câu chuyện đầy màu sắc huyền bí đã khiến không khí tại World Cup trở nên sôi nổi và kịch tính hơn bao giờ hết.