HLV Tuchel lên tiếng vụ "hét vào mặt" hậu vệ tuyển Anh ngay trên sân ở World Cup

Phong cách kỷ luật hay mâu thuẫn nội bộ?

Trong trận hòa 0-0 trước Ghana ở vòng bảng World Cup 2026, ống kính máy quay đã không ít lần bắt gặp HLV Thomas Tuchel dành những lời lẽ gay gắt cho Djed Spence. Không chỉ ở trên sân cỏ, ngay cả trong các buổi tập trước đó, chiến lược gia này cũng được cho là đã yêu cầu hậu vệ của Tottenham phải "tỉnh lại" bằng những từ ngữ rất mạnh mẽ.

HLV Tuchel lên tiếng về màn nổi nóng với hậu vệ Spence.

Trước nghi vấn về mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa HLV và cầu thủ, Tuchel đã thẳng thắn đáp trả: "Tôi buộc phải hét lên. Tại một sân vận động đầy ắp khán giả và không khí cuồng nhiệt như World Cup, nếu không dùng âm lượng cực đại, các cầu thủ sẽ chẳng thể nghe thấy bất kỳ chỉ đạo chiến thuật nào. Mọi chuyện giữa tôi và Djed vẫn hoàn toàn ổn".

Giải thích sâu hơn về lý do "nổi đoá", cựu thuyền trưởng Chelsea khẳng định ông chỉ đang áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho học trò trong lần đầu tiên được đá chính tại một giải đấu lớn. "Tôi muốn cậu ấy tích cực hơn nữa trong khâu tấn công.

Spence cần dâng cao hơn, rộng hơn và thực hiện nhiều pha bứt tốc qua hàng phòng ngự đối phương. Đây là World Cup, nơi mọi chi tiết nhỏ đều có thể định đoạt trận đấu. Tôi đặt kỳ vọng lớn vào cậu ấy và Spence hiểu rõ điều đó", thuyền trưởng tuyển Anh nói.

Hậu vệ Spence ở trận đấu giữa tuyển Anh và Ghana.

Tin vui từ Saka và sự kiên định về đại bản doanh

Bên cạnh vụ lùm xùm với Spence, HLV Tuchel cũng cập nhật tin vui về nhân sự. Tiền vệ Bukayo Saka, ngôi sao đang vật lộn với chấn thương gót chân, đang tiến gần hơn đến việc ra sân đá chính trong trận gặp Panama (ngày 28/6). "Cậu ấy đang dần sẵn sàng. Chúng tôi còn hai buổi tập nữa để đưa ra quyết định cuối cùng", Tuchel chia sẻ.

Chiến lược gia này cũng tỏ ra kiên định với quyết định chọn Kansas City làm đại bản doanh, bất chấp việc các cầu thủ phải di chuyển quãng đường dài để thi đấu: "Chúng tôi cần sự ổn định. Việc không phải thay đổi khách sạn hay địa điểm đóng quân là ưu tiên số một. Đó là giá trị cốt lõi để duy trì sự tập trung cho toàn đội".

Với sự nghiêm khắc của Tuchel và tinh thần quyết tâm của các cầu thủ, "Tam Sư" hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn khác trong lượt trận sắp tới trước Panama. Những màn "quát tháo" trên sân, suy cho cùng, cũng chỉ là "gia vị" cần thiết để đưa đội tuyển Anh tiến xa hơn trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.