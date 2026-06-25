Hàn Quốc mất vé đi thẳng tại World Cup, huyền thoại Park Ji Sung nổi giận

ĐT Hàn Quốc vừa gây thất vọng tràn trề cho CĐV nhà khi để thua 0-1 trước Nam Phi ở lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2026. Trận thua tai hại này khiến cho đội bóng xứ “Kim chi” vẫn chưa có vé đi tiếp mà phải chờ kết quả của những bảng đấu khác. Điểm đáng nói ở đây là Hàn Quốc chỉ cần hòa là đi tiếp mà không làm được.

ĐT Hàn Quốc bị chính báo chí quê nhà chất vấn "Liệu đây có phải là một đội bóng hay không"

Chứng kiến màn trình diễn của thầy trò Hong Myung Bo, giới truyền thông Hàn Quốc đang cực kỳ giận dữ. Phóng viên Lee Young Sun của chương trình “Cố lên Hàn Quốc” thẳng thắn đặt câu hỏi ngay trên tiêu đề: “Liệu đây có phải là một đội bóng thật sự hay không?”.

Phóng viên này thẳng thắn chỉ ra tất cả các cầu thủ Hàn Quốc đều chơi dưới sức, thi đấu hời hợt và bị “phong bế” hoàn toàn. Không có được những pha lên bóng tốc độ, những đường tạt bóng cũng thiếu đi sự nguy hiểm, Hàn Quốc càng chơi càng bế tắc.

Trong khi đó, phóng viên Lee Jung Cheol của tờ Hanbook thẳng thắn nói đây là “trận đấu thảm họa” của Hong Myung Bo. Việc tự tin cất Son Heung Min trên ghế dự bị cho thấy sự chủ quan của vị HLV này.

Vấn đề nằm ở chỗ những cái tên thay thế thi đấu cực tệ khiến cho Hong Myung Bo phải thay vội Son Heung Min vào ở hiệp hai. Tuy nhiên, một mình tiền đạo này không thể vực dậy cả một hệ thống thất bại.

Huyền thoại Park Ji Sung nổi giận

Huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc, Park Ji Sung nổi giận ngay trên sóng truyền hình khi sắm vai bình luận viên. Cựu cầu thủ của Man United liên tục đặt câu hỏi về chiến thuật của Hàn Quốc trong trận đấu này.

Huyền thoại Park Ji Sung nổi tiếng là người hiền lành cũng phải hét lên ngay trên sóng truyền hình

“Khi bóng được đưa ra biên, chỉ có hai cầu thủ xâm nhập vòng cấm. Hiện tại chúng ta đang bị dẫn bàn, nên ở những tình huống tạt bóng như thế này cần phải có khoảng 3 đến 4 cầu thủ trong vòng cấm.

Nam Phi đều đã lùi hết về trước khung thành, chỉ có 2 cầu thủ ở phía trên, nhưng chúng ta lại để tới 4 cầu thủ ở lại phòng ngự. Trong những tình huống như thế này, chúng ta cần chủ động dâng thêm người lên tấn công”, Park Ji Sung bực tức nói ở cuối trận.

Nên nhớ rằng cựu cầu thủ được biết đến với biệt danh “Park ba phổi” nổi tiếng là hiền lành và hiếm khi to tiếng. Có thể thấy được sự thất vọng đến tột độ của Park Ji Sung khi nhìn đội tuyển Hàn Quốc thi đấu. Người đồng nghiệp, cũng là một cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc khác là Lee Young Pyo thậm chí còn giận dữ đến mức đập rung cả bàn bình luận.