Trực tiếp chuyển nhượng 15/8: Chelsea chấm dứt vụ Enzo Fernandez rời CLB
Những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng hè 2026 của bóng đá châu Âu.
Tờ The Athletic cho biết với việc Man City không đưa ra được một đề nghị hợp lý cho họ để mua Enzo Fernandez trước hạn chót đưa ra, Chelsea do đó sẽ không bán tiền vệ này và Enzo sẽ chuẩn bị mùa giải mới cùng “The Blues”. Được biết Man City vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc vụ này, nhưng Chelsea tỏ ra dứt khoát bởi mùa giải sắp bắt đầu.
Nhà báo David Ornstein tiết lộ tiền đạo Gabriel Martinelli đã hoàn toàn khước từ Galatasaray và không muốn lắng nghe đề nghị nào từ CLB Thổ Nhĩ Kỳ này. Martinelli được cho là đã ổn định cuộc sống ở London nên không muốn chuyển đi, và Arsenal dù sao cũng sẽ không ép anh rời CLB.
Tin từ Saudi Arabia cho biết có vẻ CLB Al Hilal đã có động thái tăng giá đột ngột cho hậu vệ biên Joao Cancelo từ 10 triệu euro lên 15 triệu euro. Barcelona đã đàm phán và nghĩ rằng họ sẽ trả 10 triệu để mua đứt Cancelo nhưng dường như Al Hilal đã “trở mặt” để moi thêm tiền.
Theo tin từ L’Equipe, Paris Saint-Germain đã được phía Liverpool cho biết họ sẽ ra giá mua với Ibrahim Mbaye để bổ sung một tiền đạo cánh phải. Mbaye được cho là đã quyết định rời PSG để được thi đấu nhiều hơn, và cầu thủ này đang bị thu hút bởi lời mời từ Liverpool.
HLV Mikel Arteta trong cuộc họp báo gần đây đã bình luận rằng Ethan Nwaneri nên được thi đấu để tiến bộ và có cơ hội tranh vị trí sau này, trong bối cảnh AC Milan đang tiếp cận cầu thủ này. Milan được cho là sẽ chỉ mượn Nwaneri và Arsenal cũng chưa muốn bán.
Mặc dù vẫn đang thất nghiệp và đã có một số CLB Anh hỏi thăm, Jadon Sancho có ý định chuyển ra nước ngoài thi đấu thay vì tiếp tục ở lại Anh. Dù vậy lựa chọn của Sancho không nhiều khi hiện Dortmund cũng đã không còn quan tâm đến cầu thủ này.
Theo báo chí Đức, Bayern Munich đã chấm dứt đàm phán với Aston Villa về vụ tuyển mộ tiền vệ Joao Palhinha do hai bên có bất đồng. Aston Villa đã liên hệ để hỏi mượn trong khi Bayern chỉ muốn bán đứt, do đó giám đốc thể thao Max Eberl đã từ chối luôn.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/08/2026 01:04 AM (GMT+7)