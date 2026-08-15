Trực tiếp chuyển nhượng 15/8: Chelsea chấm dứt vụ Enzo Fernandez rời CLB

Chelsea chấm dứt vụ Enzo Fernandez rời CLB

Tờ The Athletic cho biết với việc Man City không đưa ra được một đề nghị hợp lý cho họ để mua Enzo Fernandez trước hạn chót đưa ra, Chelsea do đó sẽ không bán tiền vệ này và Enzo sẽ chuẩn bị mùa giải mới cùng “The Blues”. Được biết Man City vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc vụ này, nhưng Chelsea tỏ ra dứt khoát bởi mùa giải sắp bắt đầu.