Ronaldo khát khao bùng cháy ở World Cup: Chàng rocker & show diễn cuối cùng

Messi là "tâm bệnh" của Ronaldo

4 năm trước tại Qatar, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ ở tuổi 35 khi trở thành “Vua phá lưới” và giúp ĐT Argentina có lần tiếp theo vô địch World Cup. Thời điểm ấy, Ronaldo đã 37 tuổi và tới World Cup với màn phỏng vấn đầy tranh cãi với Piers Morgan. Với tâm thế ấy, CR7 chỉ có được tổng cộng 11 cú sút, 1 bàn thắng từ chấm phạt đền, 1 kiến tạo rồi bị đẩy lên ghế dự bị ở vòng bảng.

Messi đã trở thành "tâm bệnh" của Ronaldo

2 năm sau tại EURO 2024, Ronaldo ở tuổi 39 thậm chí còn tệ hơn khi đá năm trận, sút 23 lần nhưng không ghi được bàn nào và chỉ có được 1 kiến tạo. Và bây giờ là năm 2026, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn khát khao chiến đấu trên sân cỏ giống như 20 năm.

Thế nhưng, màn trình diễn của Ronaldo trong trận đấu với Congo khiến người ta phải thực sự đặt dấu hỏi rằng CR7 liệu có phải đang quá cố chấp? Từ chàng trai khiêm tốn, ham học ở Madeira, Cristiano Ronaldo đã tạo nên sự nghiệp đồ sộ nhưng giờ đây đã trở thành một siêu sao già nua cố gắng thách thức thời gian nhưng cuối cùng chỉ là cái bóng của chính mình.

Áp lực dồn lên đôi vai của Ronaldo ở tuổi 41. Dù tham dự tới 6 kỳ World Cup nhưng CR7 mới chỉ có 8 bàn thắng và chưa một lần ghi bàn ở vòng knock-out. Kỷ niệm đẹp nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có lẽ là cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha vào năm 2018.

Không nhiều người nghĩ rằng Ronaldo có thể tỏa sáng trước Uzbekistan, đội đang xếp thứ 58 thế giới. Thế nhưng, siêu sao người Bồ Đào Nha một lần nữa lại khiến tất cả phải trầm trồ thán phục. CR7 ghi 2 bàn thắng ngay trong hiệp một giúp Bồ Đào Nha thắng đậm đà 5-0.

Sau khi trận đấu kết thúc, Ronaldo không ngần ngại hét thẳng “Tôi đã trở lại. Tôi đã trở lại”. Người không hiểu (hoặc cố tình không hiểu) như Ibrahimovic sẽ nói rằng “Anh ta đã đi đâu mà cần phải trở lại”. Còn phần còn lại sẽ hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Ronaldo muốn nói lên với cả thế giới rằng “ông lão 41 tuổi” đã trở lại đường đua.

Ở lượt đầu tiên, Messi ghi hat-trick, Ronaldo “tắt máy”. Ở lượt thứ hai, Messi lại thi đấu trước và lập cú đúp để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup. Dù không nói ra nhưng rõ ràng siêu sao người Bồ Đào Nha không muốn thua kém người đã đua tranh với mình gần như cả sự nghiệp cầu thủ.

Messi là đại kình địch cũng chính là liều thuốc tinh thần để Ronaldo vẫn giữ nguyên khát khao như thời đôi mươi. Sau gần 20 năm đua tranh, Messi chính là “tâm bệnh”, chính là “bóng ma” trong lòng CR7. Rất nhiều thứ siêu sao người Argentina đã đạt được mà Ronaldo vẫn đang phải mải miết đi tìm như 8 danh hiệu “Quả bóng vàng”, vô địch World Cup, ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup…

Ronaldo và di sản để lại cho làng bóng đá

Thế nhưng, thời gian không còn đứng bên Ronaldo nữa. Dù cố gắng bảo dưỡng cơ thể bằng phương pháp khoa học và tân tiến nhất, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn không thể chống lại tuổi tác. Ai yêu mến cầu thủ này cũng thấy CR7 đã chậm đi rất nhiều, đôi chân không còn linh hoạt nữa và sức rướn cũng đang dần rời bỏ Ronaldo.

Dù rất cố gắng nhưng Ronaldo không thể chống lại được thời gian

Thật ra siêu sao người Bồ Đào Nha cũng làm được những điều mà Messi không bao giờ có thể làm được. Ronaldo là người ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá, cả ở cấp câu lạc bộ (830) và cấp quốc tế (145).

CR7 cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Real Madrid (450 bàn chỉ sau 438 lần ra sân), cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Cúp C1 châu Âu (140 bàn sau 183 lần ra sân).

Siêu sao người Bồ Đào Nha có nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia (230) hơn bất kỳ cầu thủ nam nào khác và cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Tính ra những gì Ronaldo để lại cho làng túc cầu là khối di sản đồ sộ.

Chàng rocker "cháy" lần cuối cùng đam mê

Nhiều người đang ví Messi giống như một bình rượu ngon, càng ủ càng ngon. Vậy Ronaldo nên ví với hình tượng nào? Có lẽ hình tượng hợp nhất với siêu sao người Bồ Đào Nha lúc này là chàng rocker lão làng vẫn còn vẹn nguyên tình yêu với âm nhạc như ngày đầu.

Ronaldo giống như chàng rocker được "cháy" lần cuối cùng đâm mê

Thế nhưng, dây đàn vẫn vậy nhưng sức người đã hao mòn. Đây có thể là lần cuối chàng rocker được cháy cùng đam mê trên sân khấu. Khán giả vẫn ở đó, vẫn luôn cổ vũ nồng nhiệt bởi dù không còn hay như trước, nhưng mỗi bản nhạc được tấu lên mang tới xúc cảm không thể nói.

Họ tới không chỉ để thưởng thức nữa, mà là để khích lệ thần tượng của mình. Và biết đâu đấy, khúc nhạc rock hay nhất trong cuộc đời nghệ sĩ lại được cất lên!