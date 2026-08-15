Việt Nam đông fan mê bóng đá gần top 10 thế giới, vẫn chưa ấn tượng so với 2 nước Đông Nam Á

Việt Nam có lượng fan bóng đá thuộc gần top 10 thế giới, ít nhất là theo một thống kê của Country Cassette. Đây là chuyên trang chuyên cung cấp số liệu thống kê trên phạm vi toàn cầu về nhiều lĩnh vực.

Fan chụp ảnh cùng Xuân Son trước khi ĐT Việt Nam sang Singapore đá AFF Cup

Trang này đã cập nhật bảng xếp hạng quốc gia theo lượng fan bóng đá từ năm 2024 và được cập nhật hàng năm. Trong bảng xếp hạng mới nhất của năm 2026, Trung Quốc đứng đầu về lượng fan bóng đá với khoảng hơn 200 triệu fan.

Về mặt số lượng, Trung Quốc dẫn đầu, nhưng về mặt tỷ lệ, số fan của họ chiếm chỉ 14% tổng dân số (1,42 tỷ dân). Trong khi đó, Brazil không chỉ có lượng fan là 171,360 triệu người, con số này còn chiếm tới 90% tổng dân số quốc gia Nam Mỹ này (214,2 triệu), do đó Brazil chiếm vị trí dẫn đầu về tỷ lệ.

Top 10 nước đông fan bóng đá nhất (số lượng ở cột thứ 2 từ phải sang)

Top 10 quốc gia đông fan bóng đá nhất gần như chỉ toàn các quốc gia đông dân. Xếp sau Trung Quốc & Brazil chính là Indonesia và kế đến là Ấn Độ, nối tiếp bởi Mexico & Mỹ. Nigeria, Nga, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ là các nước còn lại trong top 10. Thổ Nhĩ Kỳ là nước duy nhất trong top 10 có dân số chưa đến 100 triệu dân nhưng vẫn có dân số ở mốc 85 triệu người.

Xếp thứ 11 chính là Việt Nam với 51,150 triệu người đam mê bóng đá trên tổng số 102,3 triệu dân, chiếm 50% dân số. Tuy nhiên tỷ lệ 50% thực tế chẳng có gì ấn tượng, chỉ đặt Việt Nam nằm gần top 50 quốc gia có đa số dân mê bóng đá.

Top các quốc gia có tỷ lệ dân số mê bóng đá cao nhất (cột tỷ lệ % bên phải cột xếp hạng quốc gia)

Đại đa số các quốc gia có tỷ lệ dân mê bóng đá cao nhất rơi vào khu vực Nam Mỹ: Top 4 là của Brazil, Uruguay, Argentina và Chile với tỷ lệ lần lượt là 90% cho cả Brazil & Uruguay, 85% cho Argentina và 80% cho Chile. Chile có tỷ lệ dân mê bóng đá ngang bằng Tây Ban Nha, trong khi đó 6 quốc gia kế tiếp đều có tỷ lệ 75% gồm Colombia, Paraguay, Trinidad & Tobago, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia và Bồ Đào Nha.

Tây Ban Nha với 80% có tỷ lệ dân mê bóng đá cao nhất trong 5 quốc gia có top giải VĐQG châu Âu lớn nhất. Sau TBN (37,84 triệu fan) và Italia (45,3 triệu fan) lần lượt là Anh (70% - 46,97 triệu fan), Pháp (65% - 42,445 triệu fan) và Đức (60% - 50,28 triệu fan).

Ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia dẫn đầu về số lượng nhưng Malaysia dẫn đầu về tỷ lệ với 65% dân số coi bóng đá là môn ưa thích (22,035 triệu fan trên tổng số 33,9 triệu người), cao hơn 60% dân số Indonesia. Việt Nam có cùng tỷ lệ 50% với Singapore, cả Philippines và Campuchia đều có tỷ lệ 35% và cao hơn Thái Lan (30%), trong khi Myanmar, Lào, Timor Leste đều chỉ có tỷ lệ 25%. Brunei thậm chí không xuất hiện trong thống kê này.

Các quốc gia có tỷ lệ dân số mê bóng đá thấp nhất (cột tỷ lệ % bên phải côt xếp hạng quốc gia)

Với những nước có tỷ lệ dân mê bóng đá thấp nhất so với dân số, Ấn Độ mặc dù nằm trong top 10 quốc gia đông fan nhất nhưng họ đứng bét về tỷ lệ fan so với dân số, 136.000 fan so với 1,43 tỷ dân, tức chiếm chỉ 9,5%. Tỷ lệ của Trung Quốc cũng chẳng đáng kể với chỉ 14%.