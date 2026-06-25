Hàn Quốc thua Nam Phi khó tin tại World Cup, run rẩy chờ số phận

Bạc nhược tới khó tin

Trước khi bước vào trận đấu cuối ở vòng bảng, Hàn Quốc đang xếp thứ hai ở bảng A với 3 điểm/2 trận. ĐT Mexico đã sớm giành ngôi đầu và Hàn Quốc thắng CH Séc ở lượt đầu tiên nên đội bóng xứ “Kim chi” chỉ cần một trận hòa trước Nam Phi là giành tấm vé thứ hai của bảng A mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu còn lại.

Khó tin là Hàn Quốc lại chơi bạc nhược đến vậy trước Nam Phi

Thế nhưng, thầy trò HLV Hong Myung Bo lại gây thất vọng tràn trề khi để thua bạc nhược trước đại diện tới từ châu Phi. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện do công của Maseko ở phút 63 sau tình huống tấn công chớp nhoáng của Nam Phi.

Hãy nhìn qua một chút về thông số để thấy được vấn đề của Hàn Quốc trong trận đấu này. Hiệp một, họ cầm bóng 61% nhưng chỉ có được 4 pha dứt điểm, trong khi con số này bên phía Nam Phi là 10! Các cầu thủ Hàn Quốc chuyền bóng rất nhiều nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ là 0,43, trong khi của Nam Phi là 0,92.

Điều đó cho thấy rằng Hàn Quốc cầm bóng nhiều, chuyền bóng lắm nhưng không tạo ra được áp lực đủ lớn trong khi Nam Phi chơi phản công khá tốt. Sang hiệp hai, Hàn Quốc thậm chí còn cầm bóng lên tới 76%, chuyền bóng 415 lần nhưng vẫn chỉ sút được 4 quả, chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,57, tức là chỉ tốt hơn hiệp một một chút và không có được bàn thắng nào.

Trong khi đó, Nam Phi gần như không chơi bóng khi chỉ có 138 đường chuyền, ba lần dứt điểm nhưng có được 1 bàn thắng. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ thậm chí chỉ là 0,19. Mục tiêu cuối cùng của bóng đá vẫn là ghi bàn và đội nào làm tốt hơn đội ấy thắng.

Hai cánh gần như tê liệt

Vấn đề của Hàn Quốc sẽ được nhìn rõ hơn nếu phân tích màn trình diễn trên sân. Hiệp một, Lee Kang In được trao trọng trách làm bóng nhưng số 19 của ĐT Hàn Quốc không làm tốt nhiệm vụ. Ngoại trừ cú sút có phần nguy hiểm ở đầu trận, những cầu thủ đang chơi cho PSG làm được là lùi về phất dài ra hai biên.

Son Heung Min rất nỗ lực nhưng hai cánh của Hàn Quốc hoàn toàn tê liệt

Sang hiệp hai, Son Heung Min vào sân và sắm vai thủ lĩnh ở giữa sân. Huyền thoại đương đại của bóng đá Hàn Quốc chơi khá tốt trong vai trò này khi điều tiết được lối chơi và giúp hai cánh có cơ hội tạt bóng nhiều hơn.

Thế nhưng, các tiền vệ biên của Hàn Quốc trong trận đấu này quá tệ. Cả Hwang Hee Chan, Seol Young Woo rồi sau đó là cầu thủ Hàn kiều, Castrop trong hiệp hai đều không tạo ra được pha đột phá nào đáng chú ý. Thực tế, ngay cả Lee Kang In và Son Heung Min cũng không làm được điều đó.

Nam Phi phòng ngự kỷ luật, tạo ra bức tường dày ở khu trung tuyến nên Hàn Quốc lựa chọn không đánh vỗ mặt là đúng. Thế nhưng, họ lại không có cầu thủ nào đột phá tốt, tạt bóng hay ở biên nên chỉ biết chuyền qua chuyền lại ngay cả khi thời gian của trận đấu sắp kết thúc.

Một đội bóng cần bàn thắng mà chỉ sút được 8 lần trong 90 phút. Điều đó cho thấy vấn đề của Hàn Quốc không hề nhỏ một chút nào. Điểm đáng chú ý là thầy trò HLV Hong Myung Bo đang đứng trước nguy cơ không có cơ hội để sửa sai.

Run rẩy chờ số phận

Với việc để thua Nam Phi, Hàn Quốc đã mất vị trí thứ hai vào tay chính đối thủ. Kết thúc vòng bảng, họ chỉ xếp thứ ba với 3 điểm, hiệu số là -1 và ghi được 2 bàn thắng. Như vậy, đội bóng xứ “Kim chi” chỉ có vé đi tiếp nếu nằm trong 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Hiện tại, họ đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng này. Tuy nhiên, thực tế ra họ chỉ đang hơn đúng Scotland bởi đại diện tới từ châu Âu cũng đá đủ 3 trận. Bosnia có 4 điểm và đã giành vé do chắc chắn hơn điểm 4 đội đứng thứ ba khác là Hàn Quốc (bảng A), Scotland (bảng C), Senegal (bảng I) và đội đứng thứ ba ở bảng J (Algeria hoặc Áo).

Hiện tại vẫn còn tới 9 đội đứng thứ ba vẫn chưa thi đấu và Hàn Quốc buộc phải chờ số phận của mình. Nếu họ thi đấu mạnh mẽ hơn, không cần thắng, chỉ cần hòa Nam Phi thôi là giành vé đi tiếp. Thế nhưng, Son Heung Min cùng các đồng đội lại chơi bạc nhược và lựa chọn con đường khó khăn hơn cả.