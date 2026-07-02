Nhận định Tây Ban Nha vs Áo, 2h00 ngày 3/7: Sức mạnh chênh lệch

Nhận định trước trận Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha giành 7 điểm và tiến vào vòng 32 đội World Cup 2026 với tư cách nhất bảng H. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đang gánh vác sứ mệnh phá bỏ lời nguyền kéo dài 16 năm qua, khi họ chưa từng thắng một trận knock-out World Cup kể từ đêm đăng quang ở giải đấu năm 2010.

Qua 3 trận vòng bảng World Cup 2026, hàng công Tây Ban Nha chưa thực sự thanh thoát như EURO 2024. Thế nhưng, nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn khiến các đối thủ phải khiếp sợ với lối chơi kiểm soát bóng chủ động hoàn toàn. "La Roja" vẫn chưa nhận một pha tấn công nào từ đối thủ có tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng cao.

Ở bên kia chiến tuyến, tuyển Áo đã lách qua khe cửa hẹp đầy ngoạn mục để góp mặt ở vòng knock-out đầu tiên. Cú đánh đầu gỡ hòa 3-3 ở phút 96 của tiền đạo cao kều Sasa Kalajdzic trước Algeria giúp Áo khép lại 72 năm mòn mỏi chờ đợi để trở lại vòng knock-out World Cup.

Tại vòng 32 đội, địa chấn liên tục xuất hiện khi Đức và Hà Lan bị các đối thủ bị đánh giá thấp hơn loại sớm. Đêm qua, Anh cũng chật vật để thắng CHDC Congo. Đoàn quân của HLV Ralf Rangnick có thêm cơ sở để tự tin viết tiếp câu chuyện cổ tích, sẵn sàng giăng ra cái bẫy để gây bất ngờ trước Tây Ban Nha.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha kéo dài chuỗi trận bất bại liên tiếp lên con số 34 trên mọi đấu trường. "La Roja" chỉ còn cách kỷ lục của chính họ đúng một trận thắng. Tính ở mọi đội tuyển, Italia đang nắm giữ chuỗi thắng kỷ lục 37 trận. Đại diện xứ đấu bò cũng vừa cân bằng kỷ lục giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp tại World Cup, từng được thiết lập lần đầu vào năm 2010.

Ngược lại, hàng phòng ngự của tuyển Áo lại đang bộc lộ điểm yếu chí mạng khi trải qua mạch 12 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới tại sân chơi World Cup kể từ năm 1982. Lịch sử đối đầu cũng ngoảnh mặt với thầy trò Rangnick khi họ chưa từng đánh bại Tây Ban Nha kể từ năm 1990 và thảm bại 1-5 ở cuộc đụng độ gần nhất vào năm 2009.

Dự đoán tỷ lệ thắng 2 đội tuyển.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha hành quân đến Los Angeles với bài toán đau đầu trên hàng công khi Yeremy Pino, Nico Williams và Victor Munoz đều dính chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Dẫu vậy, HLV De la Fuente hoàn toàn có thể yên tâm giao vị trí hành lang cánh trái cho Alex Baena, người vừa ghi bàn thắng quý giá vào lưới Uruguay. Khu trung tuyến Tây Ban Nha sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt khi Fabian Ruiz, Dani Olmo và Gavi đều sẵn sàng chiến đấu để chiếm suất đá chính của Mikel Merino.

Bên phía đối diện, đội tuyển Áo đón nhận những thông tin tích cực khi hai lão tướng dày dạn kinh nghiệm là Marko Arnautovic và David Alaba chỉ bị đau nhẹ ở đầu gối và hoàn toàn đủ khả năng đá chính từ đầu. HLV Ralf Rangnick vẫn chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng chất lượng mang tên Kevin Danso và Michael Gregoritsch để thay thế khi cần thiết. Dù sắm vai người hùng ở loạt trận cuối vòng bảng, tiền đạo Kalajdzic nhiều khả năng vẫn sẽ xuất phát từ băng ghế dự bị để làm quân bài tẩy trong hiệp hai.

Đội hình dự kiến 2 đội tuyển.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Áo.