Trực tiếp bóng đá Australia - Ai Cập: Niềm hy vọng cuối cùng (World Cup)

World Cup | 1h, 4/7 | SVĐ AT&T Australia 0 - 0 Ai Cập (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Australia vs Ai Cập Ai Cập Điểm Beach Circati Souttar Herrington Bos O'Neill Irvine Behich Volpato Irankunda Metcalfe Điểm Shobeir Hany Ibrahim Rabia Hafez Ateya Saber Ziko Salah Ashour Marmoush Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Australia Australia Ai Cập Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Beach, Circati, Souttar, Herrington, Bos, O'Neill, Irvine, Behich, Volpato, Irankunda, Metcalfe Shobeir, Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez, Ateya, Saber, Ziko, Salah, Ashour, Marmoush

Niềm hy vọng cuối cùng

Sau khi Nhật Bản dừng bước trước Brazil, AFC chỉ còn đại diện duy nhất còn lại là Australia. “Chuột túi” không xa lạ với các vòng đấu loại trực tiếp của World Cup. Họ từng góp mặt ở vòng 1/8 vào các năm 2006 và 2022, trong đó lần gần nhất phải dừng bước trước Argentina, đội sau đó lên ngôi vô địch.

Đây mới là lần thứ hai Australia chạm trán Ai Cập. Ở lần đối đầu trước đó, Ai Cập giành chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu diễn ra vào tháng 11/2010. Nếu đánh bại Ai Cập, thầy trò HLV Tony Popovic sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Cape Verde ở vòng 1/8.