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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Australia - Ai Cập: Niềm hy vọng cuối cùng (World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Mohamed Salah World Cup 2026

(1h, 4/7, vòng 1/16) Australia là niềm hy vọng duy nhất còn lại của khu vực châu Á AFC tại World Cup năm nay. "Chuột túi" sẽ chạm trán Ai Cập để tranh tấm vé vào vòng 1/8.

   

World Cup | 1h, 4/7 | SVĐ AT&T

Australia
Trực tiếp bóng đá Australia - Ai Cập: Niềm hy vọng cuối cùng (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Australia - Ai Cập: Niềm hy vọng cuối cùng (World Cup) - 1
Ai Cập
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Australia - Ai Cập: Niềm hy vọng cuối cùng (World Cup) - 1
Beach, Circati, Souttar, Herrington, Bos, O'Neill, Irvine, Behich, Volpato, Irankunda, Metcalfe
Trực tiếp bóng đá Australia - Ai Cập: Niềm hy vọng cuối cùng (World Cup) - 1
Shobeir, Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez, Ateya, Saber, Ziko, Salah, Ashour, Marmoush

Niềm hy vọng cuối cùng

Sau khi Nhật Bản dừng bước trước Brazil, AFC chỉ còn đại diện duy nhất còn lại là Australia. “Chuột túi” không xa lạ với các vòng đấu loại trực tiếp của World Cup. Họ từng góp mặt ở vòng 1/8 vào các năm 2006 và 2022, trong đó lần gần nhất phải dừng bước trước Argentina, đội sau đó lên ngôi vô địch.

Đây mới là lần thứ hai Australia chạm trán Ai Cập. Ở lần đối đầu trước đó, Ai Cập giành chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu diễn ra vào tháng 11/2010. Nếu đánh bại Ai Cập, thầy trò HLV Tony Popovic sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Cape Verde ở vòng 1/8.

Trực tiếp bóng đá Australia - Ai Cập: Niềm hy vọng cuối cùng (World Cup) - 1

Video bóng đá Thụy Sĩ - Algeria: Đẳng cấp lên tiếng, kỳ tích 88 năm (World Cup)
Video bóng đá Thụy Sĩ - Algeria: Đẳng cấp lên tiếng, kỳ tích 88 năm (World Cup)

(Vòng 1/16) Thụy Sĩ đánh bại Algeria để giành chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup sau 88 năm.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

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-03/07/2026 16:51 PM (GMT+7)
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