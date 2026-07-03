Trực tiếp bóng đá Australia - Ai Cập: Niềm hy vọng cuối cùng (World Cup)
(1h, 4/7, vòng 1/16) Australia là niềm hy vọng duy nhất còn lại của khu vực châu Á AFC tại World Cup năm nay. "Chuột túi" sẽ chạm trán Ai Cập để tranh tấm vé vào vòng 1/8.
World Cup | 1h, 4/7 | SVĐ AT&T
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Niềm hy vọng cuối cùng
Sau khi Nhật Bản dừng bước trước Brazil, AFC chỉ còn đại diện duy nhất còn lại là Australia. “Chuột túi” không xa lạ với các vòng đấu loại trực tiếp của World Cup. Họ từng góp mặt ở vòng 1/8 vào các năm 2006 và 2022, trong đó lần gần nhất phải dừng bước trước Argentina, đội sau đó lên ngôi vô địch.
Đây mới là lần thứ hai Australia chạm trán Ai Cập. Ở lần đối đầu trước đó, Ai Cập giành chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu diễn ra vào tháng 11/2010. Nếu đánh bại Ai Cập, thầy trò HLV Tony Popovic sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Cape Verde ở vòng 1/8.
(Vòng 1/16) Thụy Sĩ đánh bại Algeria để giành chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup sau 88 năm.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/07/2026 16:51 PM (GMT+7)