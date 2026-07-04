Messi ngả mũ trước Cape Verde, nói gì với thủ môn Vozinha sau trận?

Messi hành động "gây sốt" với thủ môn Vozinha

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu giữa Argentina và Cape Verde, Lionel Messi tiến tới chỗ thủ môn Vozinha của Cape Verde, bày tỏ sự tôn trọng trước màn trình diễn xuất sắc của anh và đồng đội. Khoảnh khắc này cũng được chính Vozinha kể lại trong cuộc phỏng vấn với truyền thông sau trận. Theo lời Vozinha, Messi đã hết lời ca ngợi thủ môn 40 tuổi, thậm chí đồng ý tặng áo đấu cho anh:

Khoảnh khắc Messi và thủ môn Vozinha nói chuyện gây chú ý

“Tôi tiến lại gần Messi và trước khi kịp nói gì, cậu ấy đã ôm tôi và nói: 'Làm tốt lắm. Anh là thủ môn rất giỏi. Người hâm mộ quê nhà nên tự hào về anh'. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi khi nhận được lời khen từ một người như Leo.

Tôi cảm ơn Messi và nói: 'Cảm ơn, Leo. Cậu là cầu thủ tuyệt vời nhất', sau đó hỏi xem liệu tôi có thể xin chiếc áo của cậu ấy không. Cậu ấy mỉm cười nói với tôi: 'Tất nhiên rồi. Tôi sẽ đưa cho anh trong đường hầm'. Những khoảnh khắc như thế sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí bạn".

Messi, HLV Scaloni ca ngợi Cape Verde

Dù dừng bước, Cape Verde vẫn tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành quốc gia có quy mô dân số nhỏ nhất từng góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Quốc gia này chỉ có khoảng 525.000 dân, ít hơn dân số của tất cả 50 bang tại Mỹ.

Trả lời truyền thông, Messi cũng dành sự tôn trọng lớn cho Cape Verde và thừa nhận Argentina gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ xếp thứ 67 trên bảng xếp hạng thế giới: "Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn; không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này từng cầm hòa Tây Ban Nha và Uruguay.

Chúng tôi đã làm được điều khó nhất là ghi bàn mở tỷ số. Chúng tôi nghĩ sau đó sẽ tìm lại được lối chơi và thi đấu thoải mái hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi mất bóng, lùi đội hình, không gây áp lực đủ tốt và họ đã phát huy đúng điểm mạnh của mình. Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn; ở vòng loại trực tiếp, không ai cho bạn điều gì một cách dễ dàng.

Chúng tôi biết mọi chuyện sẽ không hề đơn giản và đó cũng chính là điều đặc biệt của kỳ World Cup này. Các đội bóng rất cân bằng về trình độ, mọi trận đấu đều vô cùng phức tạp và rất khó khăn".

Trong khi đó, HLV Lionel Scaloni của ĐT Argentina cũng không tiếc nào khen ngợi Cape Verde: "Không có đối thủ nào dễ chơi. Xin chúc mừng Cape Verde. Tôi sẽ nói với các cầu thủ về những điều chưa tốt, nhưng chúng tôi cũng sẽ giữ lại những điều tích cực, đó là đội bóng chưa bao giờ bỏ cuộc".

Messi thừa nhận Argentina vẫn cần phải cải thiện

Messi thừa nhận Argentina còn nhiều điểm phải cải thiện

Mặt khác, Messi thừa nhận nhà đương kim vô địch vẫn còn rất nhiều vấn đề cần cải thiện. "Hôm nay, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều như mọi khi, có lúc chơi tốt và cũng có lúc chơi không tốt, đúng như những gì chúng tôi vẫn thường nói. Nhưng điều quan trọng lúc này là nghỉ ngơi, nghĩ về trận đấu tiếp theo và cố gắng rút ra những điều tích cực từ trận đấu hôm nay.

Ngoài việc giành quyền đi tiếp, tôi nghĩ vẫn có những điểm tích cực vì chúng tôi đã làm tốt một số điều, đồng thời cũng cần sửa những điểm chưa tốt, mà theo tôi hôm nay là khá nhiều".