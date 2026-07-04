ĐT Senegal lại bị phanh phui bê bối chấn động, tiệc tùng xa hoa giữa World Cup

ĐT Senegal bị phanh phui loạt bê bối chấn động, tiệc tùng khi World Cup diễn ra

Việc đội tuyển Senegal bị loại khỏi World Cup sau thất bại trước Bỉ đã kéo theo nhiều tranh cãi, làm rung chuyển Liên đoàn Bóng đá quốc gia châu Phi. Những lùm xùm vốn bắt đầu từ việc Pape Gueye tuyên bố rời đội tuyển nay tiếp tục leo thang với hàng loạt cáo buộc liên quan đến các thành viên trong đoàn.

Theo trang tin Sport News Africa, nơi đóng quân của đội tuyển Senegal trong thời gian tham dự World Cup đã trở thành địa điểm diễn ra các buổi tiệc và những cuộc gặp gỡ riêng. Nguồn tin cho biết, một số thành viên trong đoàn mời bạn bè, các nhà sáng tạo nội dung tham dự nhiều sự kiện có sử dụng đồ uống có cồn, quà tặng giá trị và nhiều khoản chi tiêu xa xỉ.

ĐT Senegal trải qua kỳ World Cup ồn ào

Tình trạng này được cho là gây ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt của toàn đội. Nhân viên khách sạn nhiều lần phản ánh về tiếng ồn phát sinh đúng thời điểm đội tuyển tập luyện và thi đấu.

Loạt bê bối gây sốc

Bên cạnh đó, Sport News Africa cũng cho rằng một số thành viên ban hậu cần thiếu trách nhiệm trong việc chăm lo nhu cầu thiết yếu của đội bóng. Thậm chí, các cầu thủ phải tự giải quyết sinh hoạt cá nhân, trong đó có việc tự đặt đồ ăn nhanh về khách sạn.

Một sự việc khác cũng gây nhiều chú ý liên quan đến HLV trưởng Pape Thiaw. Theo thông tin được đăng tải, chỉ vài giờ trước trận đấu quyết định ở vòng bảng gặp Na Uy, ông vẫn chưa ký hợp đồng chính thức với đội tuyển. Văn bản này được hoàn tất gấp rút ngay trước thời điểm toàn đội lên đường tới sân vận động nhằm tránh một tình huống có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều cổ động viên Senegal bày tỏ sự phẫn nộ trước những thông tin nói trên. Không ít người cho rằng họ cảm thấy xấu hổ trước cách hành xử của những người chịu trách nhiệm quản lý đội tuyển.

Dư luận hiện chờ đợi thêm phản hồi từ các cầu thủ cũng như thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Senegal nhằm làm rõ những cáo buộc và trấn an người hâm mộ. Trong bối cảnh Senegal đã bị loại khỏi World Cup, những lùm xùm về công tác quản lý chắc chắn sẽ bị dư luận nước nhà đem ra mổ xẻ.