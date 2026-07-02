Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha - Croatia: Lần cuối của Ronaldo hay Modric? (World Cup)

Ronaldo và Modric tái ngộ

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Croatia là cuộc hội ngộ giữa Cristiano Ronaldo và Luka Modric. Hai huyền thoại từng sát cánh sáu mùa giải tại Real Madrid, cùng nhau giành bốn chức vô địch Champions League và nhiều danh hiệu lớn.

Ronaldo có cuộc tái ngộ với Modric.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là đầu tàu trên hàng công Bồ Đào Nha. Anh đã ghi 2 bàn tại World Cup 2026 và tiếp tục được HLV Roberto Martinez đặt niềm tin đá cao nhất trên hàng công. Trong khi đó, Modric vẫn là linh hồn nơi tuyến giữa Croatia. Tiền vệ kỳ cựu vừa cán mốc 201 trận khoác áo đội tuyển quốc gia và góp một pha kiến tạo trong chiến thắng quyết định trước Ghana.

Đây cũng là lần đầu tiên Bồ Đào Nha và Croatia chạm trán nhau tại World Cup. Trước đó, hai đội từng nhiều lần gặp nhau ở EURO và UEFA Nations League, với lợi thế đối đầu nghiêng về Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha muốn chứng minh vị thế

Đội bóng của HLV Roberto Martinez vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng K sau hai trận hòa trước CHDC Congo và Colombia, xen giữa là chiến thắng đậm 5-0 trước Uzbekistan. Dù bất bại, Bồ Đào Nha vẫn nhận không ít hoài nghi khi chưa thể hiện hình ảnh của một ứng viên vô địch.

Đặc biệt ở trận gặp Colombia, Diogo Costa đã phải nhiều lần cứu thua để giúp đội nhà giữ sạch lưới. Tuy nhiên, sức mạnh của Bồ Đào Nha vẫn nằm ở chiều sâu đội hình. Tuyến giữa với Bruno Fernandes, Vitinha và Joao Neves đủ sức kiểm soát thế trận, còn Pedro Neto và Joao Felix mang đến tốc độ và khả năng tạo đột biến.

Tiền đạo Joao Felix khẳng định toàn đội vẫn rất tự tin: "Hai trận hòa không khiến chúng tôi đánh mất niềm tin. Cả đội hiểu rất rõ Croatia và sẽ làm mọi thứ để giành quyền đi tiếp". HLV Roberto Martinez cũng cho rằng vòng knock-out là một hành trình hoàn toàn mới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh Bồ Đào Nha đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ thể hiện tinh thần chiến đấu cao nhất.

Thống kê đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia.

Croatia không dễ bị khuất phục

Croatia khởi đầu World Cup bằng thất bại trước Anh nhưng nhanh chóng đứng dậy với hai chiến thắng liên tiếp trước Panama và Ghana để giành vé đi tiếp. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, đội bóng của HLV Zlatko Dalic vẫn duy trì bản sắc với lối chơi kỷ luật và giàu kinh nghiệm.

Modric cùng Mateo Kovacic tiếp tục giữ vai trò điều tiết nhịp độ, trong khi Martin Baturina hay Ante Budimir là những cái tên có thể tạo đột biến. HLV Dalic cho rằng Croatia đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng, nhưng thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu ở giai đoạn loại trực tiếp.

Chìa khóa nằm ở khu trung tuyến

Cuộc cạnh tranh giữa Bruno Fernandes, Vitinha với Modric và Kovacic nhiều khả năng sẽ quyết định cục diện trận đấu. Nếu Bồ Đào Nha áp đặt được thế trận, Ronaldo sẽ có nhiều cơ hội phát huy khả năng săn bàn. Ngược lại, Croatia sẽ tìm cách kéo trận đấu về nhịp độ quen thuộc trước khi chờ đợi sai lầm từ đối thủ.

Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ đội hình đồng đều và nhiều phương án tấn công hơn. Tuy nhiên, Croatia luôn là đối thủ rất khó chịu ở các trận đấu loại trực tiếp. Vì thế, đây được dự báo sẽ là màn so tài cân bằng và không loại trừ khả năng phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.

Dự đoán: Bồ Đào Nha 1-1 Croatia (Bồ Đào Nha thắng sau hiệp phụ).

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo.

Croatia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Kovacic, Modric; Sucic, Vlasic, Baturina; Budimir.