8 trận & 0 bàn thắng, Ronaldo chỉ là “mèo nhỏ” ở vòng knock-out World Cup?

Khi Bồ Đào Nha chạm trán Croatia tại vòng knock-out World Cup 2026 (6h ngày 3/7, giờ Hà Nội), siêu sao 41 tuổi đứng trước cơ hội xóa bỏ thống kê đáng quên nhất trong sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của mình.

Kỷ lục vĩ đại nhưng vẫn còn khoảng trống

Khi Bồ Đào Nha đối đầu Croatia, Cristiano Ronaldo sẽ bước vào trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu ghi bàn, anh sẽ lần đầu tiên xé lưới đối thủ ở vòng knock-out World Cup sau tám lần ra sân bất thành trước đó.

Thật ngạc nhiên là sau 8 trận vòng knock-out World Cup, Ronaldo chưa ghi được bàn thắng nào

Ronaldo vừa đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau, cột mốc khẳng định sự bền bỉ và khát khao hiếm có trong làng bóng đá. Tuy nhiên, bên cạnh những kỷ lục ấy vẫn tồn tại một khoảng trống lớn.

Trong tổng số 10 bàn thắng tại World Cup, tất cả đều được CR7 ghi ở vòng bảng. Thành tích ấy khiến anh đứng chung nhóm những chân sút hàng đầu lịch sử giải đấu như Gary Lineker, Thomas Muller hay Gabriel Batistuta, nhưng khác biệt ở chỗ những huyền thoại này đều từng tỏa sáng tại các trận đấu loại trực tiếp.

Điều đó đặt ra câu hỏi: vì sao một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá vẫn chưa thể ghi bàn ở vòng knock-out World Cup?

World Cup 2006: cầu thủ chạy cánh gây tranh cãi

Tại World Cup 2006, Ronaldo mới 21 tuổi và vẫn thi đấu như một cầu thủ chạy cánh tốc độ thay vì một "sát thủ" vòng cấm.

Ronaldo "góp công lớn" khiến bạn thân Rooney bị đuổi

Anh ghi bàn thắng đầu tiên ở World Cup từ chấm phạt đền trong chiến thắng 2-0 trước Iran, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Bồ Đào Nha lập công tại giải đấu. Tuy nhiên, đó cũng là pha lập công duy nhất của anh ở giải năm đó.

Việc Ronaldo không ghi bàn trong bốn trận knock-out không gây nhiều tranh cãi bởi vai trò của anh khi ấy chưa phải trung phong chủ lực.

Thay vào đó, Ronaldo trở thành tâm điểm sau chiếc thẻ đỏ của Wayne Rooney ở tứ kết gặp Anh. Tiền vệ Steven Gerrard và Frank Lampard đều công khai chỉ trích hành động của Ronaldo, đặc biệt là khoảnh khắc anh nháy mắt về phía băng ghế dự bị sau khi Rooney bị truất quyền thi đấu.

Dù Ronaldo phủ nhận mọi cáo buộc, nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA vẫn đánh giá không cao hành vi đó và trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải cho Lukas Podolski thay vì ngôi sao người Bồ Đào Nha.

World Cup 2010: Nỗi buồn tại Nam Phi

Đến Nam Phi 4 năm sau giải đấu trên đất Đức, Ronaldo lúc này đã là đội trưởng và niềm hy vọng số một của ĐT Bồ Đào Nha.

Ronaldo chưa tỏa sáng như kỳ vọng ở World Cup 2010

Tuy nhiên, anh chỉ ghi đúng một bàn thắng trong chiến thắng 7-0 trước CHDCND Triều Tiên, pha lập công đầu tiên cho tuyển quốc gia sau 16 tháng.

Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, đội sau đó lên ngôi vô địch.

Sau trận đấu, Ronaldo thừa nhận cảm thấy "hoàn toàn suy sụp, thất vọng và buồn bã không thể diễn tả". Anh cũng gây tranh cãi khi trả lời báo chí rằng muốn biết nguyên nhân thất bại thì hãy hỏi HLV Carlos Queiroz.

Dù sau đó giải thích mình không có ý đổ lỗi, phát biểu này vẫn khiến dư luận Bồ Đào Nha phản ứng dữ dội. HLV Queiroz khẳng định không ai được phép đặt bản thân lên trên lợi ích của đội tuyển quốc gia.

World Cup 2014: Giấc mơ tan vỡ ngay từ vòng bảng

Ronaldo gần như một mình đưa Bồ Đào Nha đến Brazil năm 2014 khi ghi cả bốn bàn trong hai lượt play-off gặp Thụy Điển.

Thế nhưng tại vòng chung kết, anh không đạt thể trạng tốt nhất vì chấn thương đầu gối và đùi.

Ronaldo chấn thương trước giải, còn Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014

CR7 mờ nhạt trong thất bại 0-4 trước Đức, kiến tạo cho Silvestre Varela gỡ hòa trước Mỹ rồi ghi bàn quyết định vào lưới Ghana.

Tuy nhiên, chừng đó không đủ giúp Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng.

Ronaldo hứng chịu nhiều chỉ trích vì bỏ lỡ những cơ hội vốn được xem là sở trường, nhưng HLV Paulo Bento lên tiếng bảo vệ đội trưởng khi khẳng định thất bại là trách nhiệm của cả tập thể chứ không phải của riêng một cá nhân.

World Cup 2018: Khởi đầu rực rỡ rồi tắt lịm

World Cup tại Nga mở màn không thể hoàn hảo hơn với Ronaldo. Anh lập hat-trick vào lưới Tây Ban Nha trong trận hòa 3-3, trong đó có cú đá phạt trực tiếp thành bàn đầu tiên của mình tại một giải đấu lớn cấp đội tuyển.

Ronaldo thất vọng khi Bồ Đào Nha thua Uruguay

Màn trình diễn ấy khiến người hâm mộ kỳ vọng Ronaldo sẽ bùng nổ tại vòng knock-out. Nhưng một lần nữa, điều đó không xảy ra.

Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại 1-2 trước Uruguay, còn Ronaldo không ghi bàn cũng như không kiến tạo.

Ở tuổi 33, nhiều người tin rằng đó sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh, dù bản thân Ronaldo khi ấy vẫn từ chối nói về khả năng chia tay đội tuyển.

World Cup 2022: Lần đầu bị đẩy lên ghế dự bị

World Cup tại Qatar trở thành một trong những giải đấu đáng quên nhất của Ronaldo. Sau những lùm xùm tại Manchester United, anh đến Qatar với khát vọng chứng minh bản thân nhưng chỉ ghi một bàn từ chấm phạt đền trước Ghana.

Ronaldo giận dữ vì phải ngồi dự bị ở World Cup 2022

Sau thất bại trong trận gặp Hàn Quốc ở vòng bảng, Ronaldo công khai thể hiện sự không hài lòng khi bị thay ra. HLV Fernando Santos gây bất ngờ lớn hơn nữa khi để CR7 ngồi dự bị ở trận thắng Thụy Sĩ 6-1, nơi Goncalo Ramos lập hat-trick.

Sau khi Bồ Đào Nha thua Morocco ở tứ kết, Ronaldo bật khóc và lặng lẽ đi thẳng vào đường hầm. Chủ nhân của 5 danh hiệu Quả bóng vàng sau đó khẳng định trên mạng xã hội rằng giành World Cup cùng Bồ Đào Nha luôn là giấc mơ lớn nhất sự nghiệp, đồng thời nhấn mạnh mình chưa bao giờ quay lưng với đội tuyển.

World Cup 2026: Cơ hội xóa lời nguyền

Sau khi lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 5-0 trong trận đấu với Uzbekistan ở vòng bảng, Ronaldo hướng về phía máy quay và hét lớn: "Tôi đã trở lại". Dẫu vậy, những màn trình diễn trước CHDC Congo và Colombia khiến nhiều người vẫn nghi ngờ khả năng tạo khác biệt của chân sút thuộc biên chế CLB Al Nassr.

Giờ đây, trước mắt Ronaldo là Croatia của Luka Modric. Đó là một tập thể không còn ở đỉnh cao nhưng vẫn đầy bản lĩnh. Điều tương tự cũng có thể nói về Ronaldo.

Ở tuổi 41, anh vẫn chứng minh mình đủ khả năng ghi bàn tại World Cup. Tuy nhiên, điều người hâm mộ Bồ Đào Nha chờ đợi nhất không phải thêm một bàn thắng ở vòng bảng, mà là pha lập công đầu tiên tại vòng đấu loại trực tiếp.

Nếu làm được điều đó trước Croatia, Ronaldo không chỉ phá bỏ lời nguyền đã đeo bám suốt hai thập kỷ. Hơn thế, anh còn viết thêm một chương đáng nhớ nữa trong sự nghiệp huyền thoại của mình.