Các cặp đấu vòng 1/8 World Cup: Bồ Đào Nha đại chiến Tây Ban Nha, Brazil gặp Na Uy

Canada – Morocco (0h, 5/7): Niềm tự hào châu Phi thử thách chủ nhà

Canada lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8 sau khi vượt qua Nam Phi với chiến thắng tối thiểu. Đội đồng chủ nhà chưa tạo ra thứ bóng đá quá bùng nổ, nhưng sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ và tinh thần thi đấu rất đáng khen.

Bên kia chiến tuyến, Morocco tiếp tục khẳng định họ không còn là hiện tượng nhất thời sau kỳ World Cup 2022. Việc loại Hà Lan sau loạt luân lưu là minh chứng cho bản lĩnh và sự lì lợm của tập thể Bắc Phi. Hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ cùng khả năng phản công sắc bén sẽ là bài toán khó cho Canada. Nếu phải chọn một đội nhỉnh hơn, Morocco xứng đáng được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm ở các trận cầu lớn.

Sơ đồ chi tiết nhánh đấu World Cup 2026 tính đến 4/7/2026

Paraguay – Pháp (4h, 5/7): Chờ “kẻ diệt người khổng lồ” tiếp tục viết cổ tích

Paraguay tạo nên cú sốc lớn nhất vòng 32 đội khi loại Đức sau loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, đánh bại thêm một ứng viên vô địch khác là nhiệm vụ hoàn toàn khác.

Pháp đang cho thấy họ đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm. Chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển phản ánh sự cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Khi hàng công bắt đầu tìm được tiếng nói chung, còn tuyến giữa kiểm soát thế trận rất tốt, "Les Bleus" vẫn là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Paraguay chắc chắn sẽ chơi phòng ngự phản công, nhưng để khóa được hàng công Pháp trong suốt 90 phút là thử thách cực lớn.

Brazil – Na Uy (3h, 6/7): Lịch sử không đứng về "Vũ công samba"

Brazil vượt qua Nhật Bản với chiến thắng 2-1 trong trận đấu mà họ đã thể hiện được đẳng cấp ở những thời điểm quyết định. Dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, Selecao thi đấu thực dụng hơn nhưng cũng hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Na Uy đang là một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu. Sau khi vượt qua bảng đấu khó, họ tiếp tục đánh bại Bờ Biển Ngà để lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8. Đáng chú ý, Brazil chưa từng đánh bại Na Uy trong lịch sử các kỳ World Cup và các trận giao hữu chính thức (2 hòa, 2 thua). Với Erling Haaland đạt phong độ cao, đại diện Bắc Âu hoàn toàn đủ khả năng tạo thêm cú sốc nếu Brazil mất tập trung.

Haaland - Mbappe có thể giúp Pháp, Na Uy vượt qua các đại diện Nam Mỹ?

Mexico – Anh (7h, 6/7): Thước đo bản lĩnh của “Tam sư”

Mexico bước vào vòng đấu này sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ecuador. Đại diện CONCACAF vẫn trung thành với lối chơi giàu năng lượng, pressing liên tục và phản công rất nhanh.

Trong khi đó, Anh đánh bại CHDC Congo 2-1 dù chưa có màn trình diễn thực sự hoàn hảo. Điều tích cực là các ngôi sao tấn công đều duy trì phong độ ổn định, còn hàng thủ ngày càng chắc chắn hơn. Đây có thể sẽ là trận đấu mà Anh phải chịu sức ép rất lớn trong khoảng 30 phút đầu, nhưng nếu vượt qua được giai đoạn đó, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình nhiều khả năng sẽ tạo ra khác biệt.

Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha (2h, 7/7): "Chung kết sớm" ở vòng 1/8

Không quá khi xem đây là trận đấu hấp dẫn nhất vòng đấu này. Tây Ban Nha vừa dễ dàng đánh bại Áo 3-0 bằng lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Trong khi đó, Bồ Đào Nha phải trải qua trận đấu căng thẳng trước Croatia nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm.

Hai nền bóng đá hiểu nhau quá rõ. Tây Ban Nha sẽ cố gắng kiểm soát thế trận bằng những đường chuyền ngắn, còn Bồ Đào Nha sẵn sàng nhường bóng để khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định trận đấu được xem như “chung kết sớm” này.

Mỹ – Bỉ (7h, 7/7): Chủ nhà mơ tạo địa chấn

Đội tuyển Mỹ đang sở hữu một trong những tập thể trẻ trung và giàu năng lượng nhất giải đấu. Chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina cho thấy khả năng pressing, chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội của họ đã tiến bộ rõ rệt.

Trong khi đó, Bỉ phải rất vất vả mới vượt qua Senegal với tỷ số 3-2. Hàng công vẫn rất nguy hiểm, nhưng hàng thủ lại để lộ nhiều khoảng trống. Nếu Mỹ duy trì cường độ thi đấu cao như từ đầu giải, đây hoàn toàn có thể là cặp đấu chứng kiến bất ngờ lớn nhất vòng 1/8.

Argentina – Ai Cập (23h, 7/7): Chờ Messi đối đầu Salah

Argentina tiến vào vòng 1/8 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Cape Verde. Hàng công vẫn rất sắc bén, nhưng hàng thủ lại bộc lộ nhiều khoảng trống, đặc biệt trong các tình huống phản công.

Ai Cập lại đang sống trong những ngày lịch sử khi lần đầu vượt qua vòng knock-out bằng chiến thắng trên chấm luân lưu trước Australia. Mohamed Salah tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của đại diện châu Phi.

Khoảng cách về chất lượng đội hình vẫn nghiêng hẳn về Argentina, nhưng nếu tiếp tục để lộ những khoảng trống như trận trước, họ hoàn toàn có thể phải trải qua thêm một trận đấu đầy nhọc nhằn.

Ronaldo, Messi đối diện thách thức không nhỏ

Thụy Sĩ – Colombia (3h, 8/7): Chờ cái tên cuối cùng

Thụy Sĩ vừa đánh bại Algeria 2-0 bằng lối chơi khoa học, thực dụng và hiệu quả – hình ảnh đã trở thành thương hiệu của họ suốt nhiều kỳ World Cup. Nếu Colombia đi tiếp, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn đấu trí giữa kỹ thuật Nam Mỹ và sự kỷ luật của châu Âu.

Sau những gì đã diễn ra từ đầu giải, World Cup 2026 đang chứng minh khoảng cách giữa các nền bóng đá ngày càng được thu hẹp. Những đội bóng được tổ chức tốt, có phong độ ổn định và bản lĩnh trong thời khắc quyết định đang tạo nên khác biệt nhiều hơn so với giá trị tên tuổi.

Chính vì vậy, vòng 1/8 được kỳ vọng sẽ tiếp tục chứng kiến những màn so tài đỉnh cao và không loại trừ khả năng xuất hiện thêm những cơn địa chấn mới trên hành trình tìm ra nhà vô địch thế giới.