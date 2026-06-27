Tây Ban Nha nhất bảng nhưng mong manh, coi chừng "gãy" khi gặp đối cứng

Chiến thắng không thuyết phục

HLV Marcelo Bielsa của Uruguay từng dành những lời có cánh cho tuyển Tây Ban Nha trước trận đấu quyết định ở bảng H World Cup 2026. Ông mô tả lối chơi của "La Roja" là "tinh tế", thậm chí còn thừa nhận: "Đẹp hơn rất nhiều so với những gì tôi từng xây dựng".

Thế nhưng, trong chiến thắng nhọc nhằn 1-0 của Tây Ban Nha trước Uruguay mới đây, người hâm mộ gần như không được chứng kiến thứ bóng đá "tinh tế" như lời Bielsa ca ngợi.

Sau màn hủy diệt Saudi Arabia 4-0 tại Atlanta, nơi Lamine Yamal trở lại đội hình xuất phát và tỏa sáng, người ta kỳ vọng Tây Ban Nha sẽ tiếp tục thăng hoa. Tuy nhiên, những gì diễn ra trước Uruguay lại gợi nhớ nhiều hơn tới trận hòa 0-0 thất vọng trước Cape Verde.

Thực tế, trận đấu này hoàn toàn có thể khép lại mà không có bàn thắng nào nếu không xuất hiện sai lầm nghiêm trọng của thủ môn Fernando Muslera. Cú sút trong hiệp một của Alex Baena không quá nguy hiểm nhưng Muslera lại bắt bóng lỗi, vô tình đẩy bóng vào lưới nhà. Sau trận, HLV Bielsa tiết lộ chính Muslera là người chủ động xin rời sân sau giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Tây Ban Nha thắng trận không trọn vẹn

Bầu không khí trong tuyển Tây Ban Nha từng rất tích cực sau chiến thắng trước Saudi Arabia. Nhiều người tin rằng đội bóng của De la Fuente đang từng bước hoàn thiện, đặc biệt sau khi Yamal hoàn toàn bình phục.

Nhưng tất cả những tín hiệu tích cực ấy gần như biến mất sau trận đấu vừa qua. Đây giống bước lùi hơn là sự tiến bộ.

HLV De la Fuente thừa nhận sau trận: "Có lẽ chúng tôi không chơi xuất sắc như mong muốn hay như từng thể hiện ở những trận trước. Trong bóng đá, bạn không thể lúc nào cũng đạt phong độ cao nhất. Đây là trận đấu cực kỳ khó khăn, đòi hỏi cường độ thi đấu ao. Các cầu thủ đã thi đấu có trách nhiệm, giữ được sự tập trung, bình tĩnh, đồng thời cố gắng tránh những va chạm không cần thiết".

Nhà cầm quân Tây Ban Nha thực hiện hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi đưa Marcos Llorente thay Pedro Porro ở vị trí hậu vệ phải và Mikel Merino thay Dani Olmo ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, cả hai điều chỉnh đều không mang lại hiệu quả quá rõ rệt.

Llorente có được 1 kiến tạo nhưng nhìn chung không tạo được sự kết nối với Yamal như Porro từng làm trước Saudi Arabia, trong khi khả năng di chuyển giữa các tuyến và tung ra những đường chuyền quyết định của Olmo là điều Tây Ban Nha thiếu đi. Hệ quả là "La Roja" thi đấu rời rạc và thiếu tốc độ trong phần lớn thời gian trận đấu.

Uruguay của Bielsa cũng góp phần khiến Tây Ban Nha gặp khó. Trước trận, chiến lược gia này khẳng định đội bóng của ông không thể chỉ lùi sâu phòng ngự mà phải chủ động gây sức ép.

Uruguay thực sự đã gây áp lực ngay từ đầu. Chỉ trong phút đầu tiên, họ buộc thủ môn Unai Simon mắc sai lầm khi pressing quyết liệt.

Dù vậy, Tây Ban Nha dần kiểm soát thế trận. Sau khoảng 15 phút đầu, kịch bản trận đấu đã được định hình: "La Roja" cầm bóng tới 76% nhưng chỉ tung ra 2 cú sút và không lần nào trúng đích. Uruguay thậm chí còn không có nổi một pha dứt điểm.

Cơ hội tiến xa bị đặt dấu hỏi

Dù Yamal, Mikel Oyarzabal và Pedri đều đã có những màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu năm nay, vẫn còn không ít dấu hỏi dành cho tuyển Tây Ban Nha.

Một trong số đó là vị trí thủ môn. Unai Simon tiếp tục gây thất vọng khi xử lý lỗi ở hai quả tạt trong hiệp một và tỏ ra thiếu tự tin với những pha chơi chân. Trong khi đó, David Raya và Joan Garcia vẫn phải ngồi dự bị.

Ở tuyến giữa, Rodri cũng chơi dưới sức. Dù là cầu thủ chạm bóng và thực hiện nhiều đường chuyền nhất đội, anh gần như không tạo ra sự đột biến hay giúp đội bóng tăng tốc trong các pha lên bóng. Merino mờ nhạt, còn Oyarzabal cũng không để lại dấu ấn với chỉ một cú dứt điểm trong cả trận.

Rodri có màn trình diễn không đúng sức

Điểm tích cực hiếm hoi là Yamal thi đấu 76 phút, cho thấy anh đã hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, tin không vui là tài năng trẻ này không thể tạo ra tầm ảnh hưởng như màn trình diễn trước Saudi Arabia.

Dĩ nhiên, những vấn đề của Tây Ban Nha vẫn chưa thể so sánh với Uruguay. Đội bóng của Bielsa chỉ tạo ra duy nhất 1 cơ hội thực sự nguy hiểm, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,20, đồng thời đánh mất sự tỉnh táo trong những phút cuối.

Mục tiêu của Tây Ban Nha trong trận đấu này là giành ngôi đầu bảng để tránh Argentina. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ ấy. Tuy nhiên, ở thời điểm nào đó tại World Cup 2026, "La Roja" chắc chắn sẽ phải đối đầu với một ứng viên thực sự cho chức vô địch.

Và khi thời khắc đó đến, có thể ngay từ vòng đấu kế tiếp, màn trình diễn như trước Uruguay sẽ không còn đủ để giúp họ tiến xa.