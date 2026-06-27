Trực tiếp bóng đá Croatia - Ghana: Đấu trí căng thẳng cho ngôi đầu (World Cup)

World Cup | 4h, 28/6 | Lincoln Financial Field Croatia 0 - 0 Ghana (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Croatia vs Ghana Ghana Điểm Livakovic Stanisic Pongracic Sutalo Gvardiol Kovacic Modric Baturina Pasalic Perisic Budimir Điểm Asare Senaya Adjetey Opoku Mensah Yirenkyi Partey Sibo Williams Ayew Semenyo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Croatia Croatia Ghana Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Kovacic, Modric, Baturina, Pasalic, Perisic, Budimir Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Partey, Sibo, Williams, Ayew, Semenyo

Mỗi trận đấu trôi qua của Croatia, Luka Modric lại thiết lập thêm một cột mốc lịch sử mới. Tiền vệ đã chạm mốc 41 tuổi này vừa chính thức có lần thứ 200 cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia. Niềm vui ấy càng trở nên trọn vẹn hơn khi anh cùng các đồng đội giành được chiến thắng đầu tay tại chiến dịch World Cup 2026. Sau khi phải nhận tới 4 bàn thua trước đội tuyển Anh ở ngày ra quân, Croatia đã chủ động lựa chọn lối đá chặt chẽ và an toàn hơn khi đụng độ Panama. Dù sở hữu số pha dứt điểm ít hơn đối phương (6 so với 8), song khoảnh khắc lên tiếng đúng lúc của Ante Budimir đã tạo nên bước ngoặt, mang về thắng lợi tối thiểu 1-0 cho đội bóng sọc ca-rô.

Trận thắng trước Panama không chỉ chính thức tiễn đại diện vùng Trung Mỹ về nước sớm, mà còn giúp Croatia giành lại quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh tấm vé bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Chỉ cần khuất phục được Ghana ở lượt trận hạ màn, nhà á quân World Cup 2018 chắc chắn sẽ cán đích tối thiểu ở vị trí thứ hai bảng đấu. Họ thậm chí còn có cơ hội chiếm lấy ngôi đầu nếu tuyển Anh bất ngờ sảy chân trước Panama. Ngược lại, một tỷ số hòa sẽ là không đủ đối với Croatia, bởi kết quả đó sẽ khiến họ xếp sau Ghana về mặt điểm số và xếp dưới Anh do kém về thành tích đối đầu trực tiếp. Một điểm tựa lớn lúc này là hệ thống phòng ngự của Croatia đã tìm lại sự kiên cố đúng thời điểm, bởi trước khi giữ sạch lưới trước Panama, họ đã phải trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp để thủng lưới.

Phía bên kia chiến tuyến, Ghana vừa trải qua một trận đấu vô cùng quả cảm để cầm chân tuyển Anh với tỷ số hòa 0-0. Dù thời lượng kiểm soát bóng chỉ vỏn vẹn 21,2%, nhưng "Những ngôi sao đen" đã chơi kiên cường tới mức khiến huấn luyện viên Tuchel phải dành lời khen ngợi rằng đó là một trong những màn trình diễn phòng ngự xuất sắc nhất mà ông từng được chứng kiến.

Hiện tại, với việc chỉ chịu xếp sau tuyển Anh về chỉ số phụ, Ghana đang hướng đến mục tiêu tìm kiếm thêm một kết quả hòa nữa để chính thức ghi tên mình vào vòng 1/16 – kỳ tích mà họ đã lỡ hẹn kể từ sau hành trình lịch sử lọt vào tới tứ kết World Cup 2010. Đối đầu với Croatia, đại diện châu Phi nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận hành khối đội hình phòng ngự phản công lùi sâu vốn đã phát huy tối đa hiệu quả trước Tam sư. Dẫu vậy, họ chắc chắn sẽ phải chịu đựng một áp lực khủng khiếp hơn rất nhiều, do đối thủ ở thế bắt buộc phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm một chiến thắng. Nếu Croatia có thể sớm khai thông thế bế tắc, họ sẽ nắm chắc 3 điểm trong tay.