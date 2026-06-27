"Vua săn bàn" Messi, kiến trúc sư 916 và điều bất ngờ từ...Bồ Đào Nha

Khơi nguồn của hành trình vĩ đại trên sân cỏ

Ngày 1/5/2005, thế giới bóng đá chứng kiến một trong những cột mốc quan trọng nhất lịch sử: Messi ghi bàn thắng đầu tiên sự nghiệp chuyên nghiệp dưới màu áo Barcelona bằng một cú bấm bóng tinh tế vào lưới Albacete. Bàn thắng này đến chỉ sau hơn 6 tháng kể từ khi anh có trận đấu ra mắt đội một vào tháng 10/2004.

Messi tạo nên điều phi thường khi còn rất trẻ

Lật lại lịch sử: Messi đã biết cách ghi bàn trước khi thần đồng Lamine Yamal ra đời (2007) và trước khi chiếc iPhone đầu tiên của Apple xuất hiện (2007). Đúng 7.717 ngày sau khoảnh khắc lịch sử trước Albacete, "El Pulga" vẫn biết cách làm rung mành lưới đối phương tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở trận đấu gần nhất thuộc lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026, cú đúp thượng hạng vào lưới đội tuyển Áo đã giúp Messi chính thức cán mốc 18 bàn thắng, vượt qua huyền thoại Miroslav Klose (16 bàn) để trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup mọi thời đại.

Kiến trúc sư “916”

Tính đến thời điểm hiện tại, Messi sở hữu tổng cộng 916 bàn thắng trong sự nghiệp, con số phi thường được phân bổ qua các màu áo: Barcelona (672 bàn), Argentina (122 bàn), Inter Miami (90 bàn) và Paris Saint-Germain (32 bàn). Con số 916 bàn thắng thậm chí còn nhiều hơn tổng số trận đấu trong cả sự nghiệp của một cầu thủ kỳ cựu thi đấu bền bỉ đến năm 37-38 tuổi.

Hành trình ghi bàn của Messi không bị giới hạn của biên giới địa lý khi anh đã "nổ súng" ở hầu hết các châu lục lớn, từ sân cỏ châu Âu, châu Á đến Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Trong đó, nước Mỹ trở thành mảnh đất đặc biệt. Mùa hè năm 2023, sau khi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu với chức vô địch World Cup 2022 và sở hữu 8 Quả bóng vàng vô đối, Messi đến Mỹ đầu quân cho Inter Miami.

Messi thích chinh phục những đỉnh cao

Nhiều người đã nghĩ về một cuộc dạo chơi ở khúc hoàng hôn, nhưng tinh thần kỷ luật và quyết tâm của chân sút người Argentina chưa bao giờ nguội lạnh. Sau gần 3 năm tại CLB xứ cờ hoa, Messi bùng nổ mạnh mẽ, ghi gần 100 bàn thắng và biến bang Florida trở thành "pháo đài" của riêng mình với hơn 50 pha lập công. Tại World Cup 2026, anh chính là cầu thủ ghi bàn trên đất Mỹ nhiều nhất trong số các siêu sao tham dự giải.

Kẻ thách thức những giới hạn

Ở loạt trận cuối vòng bảng, Messi sẽ bước ra sân đấu với Jordan dưới vị thế của vị "vua dội bom" World Cup. Trải qua 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2022 và 2026), siêu sao 39 tuổi liên tục xô đổ các kỷ lục.Ngoại trừ năm 2010 không ghi bàn, Messi bùng nổ qua từng giải đấu, đặc biệt là kỷ lục ghi bàn trong 6 trận liên tiếp tại World Cup với tổng cộng 10 bàn thắng. Anh cũng cân bằng thành tích độc chiếm trước đó của Klose khi trở thành cầu thủ thứ hai ghi từ 4 bàn thắng trở lên ở 3 kỳ World Cup khác nhau (2014, 2022 và 2026).

Messi luôn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ

Bên cạnh đó, Messi đã có 61 cú hat-trick trong sự nghiệp. Tại đấu trường World Cup, anh sở hữu các cú hat-trick lịch sử, tiêu biểu là cú hat-trick trước Ecuador ở vòng loại 2017 và mới nhất là màn trình diễn "hủy diệt" 3-0 trước Algeria tại vòng bảng World Cup 2026 ở Kansas City.

Danh sách nạn nhân của "El Pulga" trải dài từ những ông lớn châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha đến các đối thủ Nam Mỹ như Brazil, Bolivia. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha vẫn là một trong số ít những đội tuyển mà Messi chưa từng một lần chọc thủng lưới trong sự nghiệp.

Những cột mốc đang ấp ủ

Messi luôn biết cách phân bổ thời gian ghi bàn. Siêu sao người Argentina có thể ghi bàn ở mọi khung giờ, từ phút thứ 2 cho đến phút 90 và cả những hiệp phụ căng thẳng. Tuy nhiên, trong suốt 916 bàn thắng, anh chưa bao giờ ghi bàn ở phút thứ nhất (trong vòng 60 giây đầu tiên) của trận đấu.Với một thiên tài nổi tiếng với lối đá “đi bộ”, dành những phút đầu tiên để quan sát cấu trúc đội hình và tìm ra điểm yếu của đối thủ, việc ghi bàn ngay khi tiếng còi khai cuộc vừa vang lên chưa bao giờ là ưu tiên.

Ngược lại, sự nghiệp vĩ đại của Messi sẽ hoàn hảo nếu không có những quả phạt đền. Anh là cầu thủ thực hiện và cũng sút hỏng nhiều phạt đền nhất lịch sử World Cup. Mặc dù vậy, điều đó không thể làm giảm đi sự vĩ đại của một biểu tượng.

Khi danh hiệu Quả bóng vàng không còn là mục tiêu tối thượng ở tuổi 39, thế giới bóng đá đang hướng sự chú ý vào một cột mốc xa hơn: 1000 bàn thắng trong sự nghiệp. Liệu cuộc cạnh tranh ngầm kéo dài hai thập kỷ với Cristiano Ronaldo có tiếp tục hun đúc sự hứng khởi để El Pulga tiếp tục tiến lên và chinh phục cột mốc không tưởng này?