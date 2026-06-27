Trực tiếp bóng đá Panama - Anh: "Tam sư" tìm lại công thức chiến thắng (World Cup)

World Cup | 4h, 28/6 | MetLife Panama 0 - 0 Anh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Panama vs Anh Anh Điểm Mosquera Murillo Cordoba Ramos Andrade Blackman Martinez Barcenas Harvey Rodriguez Fajardo Điểm Pickford Spence Guehi Konsa O'Reilly Mainoo Anderson Madueke Bellingham Rashford Harry Kane Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Panama Panama Anh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Mosquera, Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman, Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez, Fajardo Pickford, Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly, Mainoo, Anderson, Madueke, Bellingham, Rashford, Harry Kane

Đội tuyển Anh tiến vào lượt trận cuối cùng tại bảng L World Cup 2026 với mục tiêu buộc phải đánh bại Panama, và thậm chí là cần làm được nhiều hơn thế. Sau hai lượt đấu, "Tam sư" đang sở hữu 4 điểm nhờ chiến thắng 4-2 trước Croatia và trận hòa không bàn thắng với Ghana. Kết quả này đồng nghĩa với việc đại diện xứ sương mù vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết tại bảng L. Dẫu vậy, những màn trình diễn vừa qua của tuyển Anh vẫn chưa đủ để chứng minh vị thế của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Ở cuộc đối đầu với Croatia, dù hàng công của "Tam sư" đã bùng nổ mạnh mẽ tận dụng những sai sót từ phía đối phương, nhưng hệ thống phòng ngự của họ lại bộc lộ không ít khoảng trống phía sau. Đến màn chạm trán Ghana, các học trò của Thomas Tuchel dù kiểm soát bóng áp đảo nhưng lại chơi thiếu tốc độ, thiếu đi sự đột biến và hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn đối thủ. Thực tế này càng khiến những người hoài nghi về việc một huấn luyện viên người Đức dẫn dắt tuyển Anh có thêm lý do để đào sâu các cuộc tranh luận ngoài lề sân cỏ.

Chính vì lẽ đó, trận đấu với Panama không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa giật vé đi tiếp. Đây còn là bài kiểm tra biểu thị thái độ, nhịp độ chơi bóng cũng như năng lực áp đặt lối chơi của tập thể dưới quyền Tuchel. Tuyển Anh cần trọn vẹn 3 điểm để chắc suất ngôi đầu bảng, song điều quan trọng hơn là họ phải tạo ra một màn trình diễn có sức nặng, với những mảng miếng tấn công mạch lạc và khả năng pressing đồng bộ. Qua hai trận đấu đã qua, có thể nhận thấy Harry Kane đang phải gánh vác quá nhiều trọng trách, trong khi Jude Bellingham vẫn chưa tìm lại được sự ổn định cần thiết.

Phía bên kia chiến tuyến, Panama dù đã chính thức bị loại sau hai thất bại với cùng tỷ số tối thiểu trước Ghana và Croatia, nhưng họ quyết không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Tuy chưa thể mở tài khoản bàn thắng, song Panama mới chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn trước hai đối thủ vượt trội về cả thể lực lẫn kinh nghiệm trận mạc. Hệ thống phòng ngự của Panama đang cho thấy những bước tiến lớn khi họ chủ động lùi sâu, duy trì cự ly đội hình hợp lý, tranh chấp không ngại va chạm và cực kỳ kiên cố trong việc giữ vững cấu trúc. Ngay cả Croatia cũng phải trải qua một trận đấu vô cùng nhọc nhằn mới hạ gục được Panama nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của "siêu dự bị" Budimir, trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 200 khoác áo đội tuyển quốc gia của Luka Modric.

Do đó, tuyển Anh lúc này rất cần những điều chỉnh chiến thuật mang tính đột phá từ huấn luyện viên Tuchel, đi kèm với những thay đổi về mặt nhân sự để không bị rơi vào cảnh bế tắc.