Trực tiếp bóng đá PSG - Aston Villa: Khẳng định vị thế (Siêu cúp châu Âu)
(2h, 13/8, Siêu cúp châu Âu) Mùa giải mới mở màn bằng trận tranh Siêu cúp châu Âu đầy hứa hẹn trên sân Red Bull Arena giữa nhà ĐKVĐ Champions League PSG và đội vô địch Europa League Aston Villa.
2h, 13/8 | Red Bull Arena
Điểm
Safonov
Boly
Marquinhos
Pacho
Mendes
Mayulu
Vitinha
Neves
Mbaye
Ayari
Kvaratskhelia
Điểm
Bizot
Cash
Mings
Torres
Maatsen
Hemmings
Kamara
Gomes
Buendia
Guessand
Madjo
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PSG chạy đà chưa ấn tượng
Sau khi bảo vệ thành công ngôi vương Champions League nhờ chiến thắng trên chấm luân lưu trước Arsenal, PSG đã vươn lên thành thế lực thống trị bóng đá châu Âu.
Để duy trì vị thế, HLV Luis Enrique tiếp tục được bổ sung lực lượng với những tân binh chất lượng như Lucas Digne, Maghnes Akliouche và sắp tới nhiều khả năng là Ferran Torres.
Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của gã khổng lồ nước Pháp diễn ra chưa mấy suôn sẻ. Sau thất bại bất ngờ 0-3 trước Mallorca, PSG chỉ có được trận hòa 1-1 với MU ở trận giao hữu gần nhất.
Điểm tựa lớn nhất của PSG lúc này là sự trở lại của dàn trụ cột gồm Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves và Marquinhos sau kỳ nghỉ World Cup, giúp hàng thủ và tuyến giữa của họ lấy lại sự ổn định.
Liệu Aston Villa có tạo nên bất ngờ?
Về phía Aston Villa, đoàn quân của HLV Unai Emery bước vào trận đấu với tinh thần vô cùng hưng phấn sau chức vô địch Europa League.
Dù trải qua giai đoạn tiền mùa giải tích cực với 6 trận giao hữu, đội bóng nước Anh lại đối mặt với tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi Amadou Onana dính chấn thương nặng, còn Morgan Rogers và Youri Tielemans đã chia tay câu lạc bộ.
Những tân binh như Johan Manzambi hay Joao Gomes được kỳ vọng sẽ nhanh chóng khỏa lấp khoảng trống. Dù bị đánh giá thấp hơn về chất lượng đội hình, Aston Villa vẫn hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn cho một PSG chưa đạt 100% phong độ.
(2h, 13/8, Siêu cúp châu Âu) Khi mùa giải 2026/27 bắt đầu khởi động, cuộc đối đầu giữa PSG và Aston Villa trở thành tâm điểm chú ý khi nhà vô địch...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/08/2026 17:56 PM (GMT+7)