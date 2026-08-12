Trực tiếp bóng đá PSG - Aston Villa: Khẳng định vị thế (Siêu cúp châu Âu)

2h, 13/8 | Red Bull Arena PSG 0 - 0 Aston Villa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: PSG vs Aston Villa Aston Villa Điểm Safonov Boly Marquinhos Pacho Mendes Mayulu Vitinha Neves Mbaye Ayari Kvaratskhelia Điểm Bizot Cash Mings Torres Maatsen Hemmings Kamara Gomes Buendia Guessand Madjo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận PSG PSG Aston Villa Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Safonov, Boly, Marquinhos, Pacho, Mendes, Mayulu, Vitinha, Neves, Mbaye, Ayari, Kvaratskhelia Bizot, Cash, Mings, Torres, Maatsen, Hemmings, Kamara, Gomes, Buendia, Guessand, Madjo

PSG chạy đà chưa ấn tượng

Sau khi bảo vệ thành công ngôi vương Champions League nhờ chiến thắng trên chấm luân lưu trước Arsenal, PSG đã vươn lên thành thế lực thống trị bóng đá châu Âu.

Để duy trì vị thế, HLV Luis Enrique tiếp tục được bổ sung lực lượng với những tân binh chất lượng như Lucas Digne, Maghnes Akliouche và sắp tới nhiều khả năng là Ferran Torres.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của gã khổng lồ nước Pháp diễn ra chưa mấy suôn sẻ. Sau thất bại bất ngờ 0-3 trước Mallorca, PSG chỉ có được trận hòa 1-1 với MU ở trận giao hữu gần nhất.

Điểm tựa lớn nhất của PSG lúc này là sự trở lại của dàn trụ cột gồm Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves và Marquinhos sau kỳ nghỉ World Cup, giúp hàng thủ và tuyến giữa của họ lấy lại sự ổn định.

Liệu Aston Villa có tạo nên bất ngờ?

Về phía Aston Villa, đoàn quân của HLV Unai Emery bước vào trận đấu với tinh thần vô cùng hưng phấn sau chức vô địch Europa League.

Dù trải qua giai đoạn tiền mùa giải tích cực với 6 trận giao hữu, đội bóng nước Anh lại đối mặt với tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi Amadou Onana dính chấn thương nặng, còn Morgan Rogers và Youri Tielemans đã chia tay câu lạc bộ.

Những tân binh như Johan Manzambi hay Joao Gomes được kỳ vọng sẽ nhanh chóng khỏa lấp khoảng trống. Dù bị đánh giá thấp hơn về chất lượng đội hình, Aston Villa vẫn hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn cho một PSG chưa đạt 100% phong độ.