Sao MU dính chấn thương nặng, "Gã điên" Bielsa nổi cáu vì Uruguay bị loại

Sao MU chấn thương nặng

Manuel Ugarte bật khóc, phải rời sân bằng cáng và bị thay ra sau khi gặp chấn thương trong tình huống vô tình va chạm với đồng đội ở trận đấu vòng bảng gặp Tây Ban Nha. Chỉ ít giây sau cú sốc mang tên Ugarte, Uruguay tiếp tục nhận thêm đòn giáng mạnh khi Tây Ban Nha có bàn mở tỷ số. Baena ghi bàn với tình huống sút bóng không hiểm hóc, nhưng thủ môn Muslera mắc sai lầm khi xử lý lóng ngóng.

Những chấn thương đang làm thay đổi cục diện World Cup 2026, buộc nhiều đội tuyển phải điều chỉnh đội hình và đồng thời mở ra cơ hội cho các cầu thủ khác khẳng định mình. Nhưng với các cầu thủ Uruguay, hành trình của họ ở World Cup 2026 đã khép lại khi đội bóng này chỉ có được 2 điểm sau 3 trận.

Nỗi đau của Ugarte

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà Ugarte gặp phải. Đội ngũ y tế của Uruguay sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng.

Với MU, việc Ugarte dính chấn thương nghiêm trọng như vậy khiến họ gặp khó trong việc chuẩn bị cho mùa bóng mới. Đội chủ sân Old Trafford phải tính tới việc mua thêm tiền vệ phòng ngự khi Ugarte nguy cơ cao ngồi ngoài trong thời gian dài.

Trong phiên chợ hè 2026, MU có kế hoạch Ugarte. Nhưng khi tiền vệ người Uruguay chấn thương, kế hoạch đó phải hoãn lại.

HLV Bielsa "giận cá chém thớt"

HLV Bielsa của Uruguay đã không giữ được bình tĩnh sau khi đội nhà bị loại sớm. Ở buổi trả lời phỏng vấn sau trận, do muốn rời khỏi sân vận động càng sớm càng tốt, Bielsa đã nổi giận vô cớ trước mặt nhà báo phụ trách đặt câu hỏi. Ông hét lên: "Phỏng vấn đi chứ".

Khoảnh khắc đó không chỉ phản ánh thất bại về mặt chuyên môn, mà còn cả sự nặng về mặt cảm xúc của hành trình đã bắt đầu với nhiều tham vọng nhưng lại kết thúc quá sớm. Bielsa, người từng khôi phục niềm hy vọng cho Uruguay, nay lại chứng kiến mọi thứ tuột khỏi tay mà không có bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế.

Sự tức giận của Bielsa

HLV Bielsa cho hay: "Tôi không thể phát huy tối đa sức mạnh của Uruguay. Tôi muốn Uruguay có lối chơi tấn công mạnh mẽ hơn và tôi đã không đạt được điều đó".

Về việc thay thủ môn Fernando Muslera ở hiệp hai sau sai lầm dẫn đến bàn thắng giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng, HLV Bielsea cho biết đó là điều Muslera tự nguyện.