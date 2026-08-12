Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Singapore vs Thái Lan
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Malaysia vs Việt Nam
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Việt Nam vs Malaysia
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Trực tiếp bóng đá MU - Leeds: Derby làm nóng trước mùa

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester United Leeds United

(1h30, 13/8, giao hữu) Trận derby Hoa Hồng sẽ diễn ra tại Ireland trong lúc 2 đội đang tăng tốc trong khâu chuẩn bị mùa giải.

   

Giao Hữu | 1h30, 13/8 | Croke Park

Manchester United
Trực tiếp bóng đá MU - Leeds: Derby làm nóng trước mùa - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Leeds: Derby làm nóng trước mùa - 1
Leeds United
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Leeds: Derby làm nóng trước mùa - 1
Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Shaw, Tielemans, Santos, Amad, Fernandes, Dorgu, Mbeumo
Trực tiếp bóng đá MU - Leeds: Derby làm nóng trước mùa - 1
Trafford, Muharemovic, Rodon, Bornauw, Bogle, Ampadu, Tanaka, Justin, James, Calvert-Lewin, Wilson

Manchester United khởi đầu tour du đấu mùa hè bằng thất bại 0-1 trước Wrexham, nhưng sau đó nhanh chóng cải thiện với các chiến thắng trước Rosenborg và Atletico Madrid trước khi hòa PSG 1-1. Màn trình diễn trước nhà vô địch Champions League là tín hiệu tích cực nhất khi đội bóng của Michael Carrick tạo ra sức ép đáng kể, có tới 24 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và liên tục khiến PSG gặp khó khăn. 

Leeds có phong độ giao hữu thậm chí ấn tượng hơn. Sau thất bại 2-3 trước Wrexham, đội bóng của HLV Daniel Farke thắng Sunderland 1-0, đánh bại Liverpool 4-2 rồi hạ RB Leipzig 2-0. Đặc biệt, màn ngược dòng trước Liverpool và chiến thắng trước Leipzig cho thấy Leeds đang có sự chuẩn bị nghiêm túc cả về thể lực lẫn chiến thuật.

Trong khi MU đã bổ sung Youri Tielemans và Andrey Santos ở tuyến giữa, Leeds cũng vận động trên thị trường với sự tăng cường Harry Wilson, Tarik Muharemović và James Trafford cho cả 3 tuyến. 

8

PSG - Aston Villa 13.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Aston Villa
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 13/08
Thể lệ
Rashford tập luyện cùng MU sau 19 tháng, HLV Carrick như có trong tay "bom tấn" mới
Rashford tập luyện cùng MU sau 19 tháng, HLV Carrick như có trong tay "bom tấn" mới

Marcus Rashford lần đầu tiên trở lại tập luyện cùng Manchester United sau 19 tháng, trong bối cảnh ngôi sao người Anh được cho là muốn ở lại Old...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/08/2026 17:56 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN