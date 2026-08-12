Trực tiếp bóng đá MU - Leeds: Derby làm nóng trước mùa
(1h30, 13/8, giao hữu) Trận derby Hoa Hồng sẽ diễn ra tại Ireland trong lúc 2 đội đang tăng tốc trong khâu chuẩn bị mùa giải.
Giao Hữu | 1h30, 13/8 | Croke Park
Điểm
Lammens
Dalot
Yoro
Maguire
Shaw
Tielemans
Santos
Amad
Fernandes
Dorgu
Mbeumo
Điểm
Trafford
Muharemovic
Rodon
Bornauw
Bogle
Ampadu
Tanaka
Justin
James
Calvert-Lewin
Wilson
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Manchester United khởi đầu tour du đấu mùa hè bằng thất bại 0-1 trước Wrexham, nhưng sau đó nhanh chóng cải thiện với các chiến thắng trước Rosenborg và Atletico Madrid trước khi hòa PSG 1-1. Màn trình diễn trước nhà vô địch Champions League là tín hiệu tích cực nhất khi đội bóng của Michael Carrick tạo ra sức ép đáng kể, có tới 24 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và liên tục khiến PSG gặp khó khăn.
Leeds có phong độ giao hữu thậm chí ấn tượng hơn. Sau thất bại 2-3 trước Wrexham, đội bóng của HLV Daniel Farke thắng Sunderland 1-0, đánh bại Liverpool 4-2 rồi hạ RB Leipzig 2-0. Đặc biệt, màn ngược dòng trước Liverpool và chiến thắng trước Leipzig cho thấy Leeds đang có sự chuẩn bị nghiêm túc cả về thể lực lẫn chiến thuật.
Trong khi MU đã bổ sung Youri Tielemans và Andrey Santos ở tuyến giữa, Leeds cũng vận động trên thị trường với sự tăng cường Harry Wilson, Tarik Muharemović và James Trafford cho cả 3 tuyến.
Marcus Rashford lần đầu tiên trở lại tập luyện cùng Manchester United sau 19 tháng, trong bối cảnh ngôi sao người Anh được cho là muốn ở lại Old...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/08/2026 17:56 PM (GMT+7)