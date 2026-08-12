Trực tiếp bóng đá MU - Leeds: Derby làm nóng trước mùa

Giao Hữu | 1h30, 13/8 | Croke Park Manchester United 0 - 0 Leeds United (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Manchester United vs Leeds United Leeds United Điểm Lammens Dalot Yoro Maguire Shaw Tielemans Santos Amad Fernandes Dorgu Mbeumo Điểm Trafford Muharemovic Rodon Bornauw Bogle Ampadu Tanaka Justin James Calvert-Lewin Wilson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Manchester United Manchester United Leeds United Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Shaw, Tielemans, Santos, Amad, Fernandes, Dorgu, Mbeumo Trafford, Muharemovic, Rodon, Bornauw, Bogle, Ampadu, Tanaka, Justin, James, Calvert-Lewin, Wilson

Manchester United khởi đầu tour du đấu mùa hè bằng thất bại 0-1 trước Wrexham, nhưng sau đó nhanh chóng cải thiện với các chiến thắng trước Rosenborg và Atletico Madrid trước khi hòa PSG 1-1. Màn trình diễn trước nhà vô địch Champions League là tín hiệu tích cực nhất khi đội bóng của Michael Carrick tạo ra sức ép đáng kể, có tới 24 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và liên tục khiến PSG gặp khó khăn.

Leeds có phong độ giao hữu thậm chí ấn tượng hơn. Sau thất bại 2-3 trước Wrexham, đội bóng của HLV Daniel Farke thắng Sunderland 1-0, đánh bại Liverpool 4-2 rồi hạ RB Leipzig 2-0. Đặc biệt, màn ngược dòng trước Liverpool và chiến thắng trước Leipzig cho thấy Leeds đang có sự chuẩn bị nghiêm túc cả về thể lực lẫn chiến thuật.

Trong khi MU đã bổ sung Youri Tielemans và Andrey Santos ở tuyến giữa, Leeds cũng vận động trên thị trường với sự tăng cường Harry Wilson, Tarik Muharemović và James Trafford cho cả 3 tuyến.