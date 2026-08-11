Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ)

16h30, 11/8 | Coopers Stadium Adelaide 0 - 2 CAHN (H1: 0-1) Thông tin trước trận Adelaide vs CAHN CAHN Điểm Smits Vriends Kikianis Muniz Goodwin Yull Barnett White Alagich Crawford Talladira Điểm Nguyễn Filip Mauk Quang Vinh Henen Sabater Đình Trọng Adou Minh Putros Alan Koko Kevin Phạm Ba Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Adelaide Adelaide CAHN Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Xem video 41' Henen Xem video 64' Koko Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu! Adelaide United giao bóng. 5’ Dứt điểm từ xa! Xem video Koko nhận được bóng ở rìa vòng cấm, đẩy bóng ra một nhịp rồi tung chân dứt điểm bằng chân nhưng bóng bay ra ngoài. 8’ Thẻ vàng cho Công an Hà Nội! Trọng tài thổi phạt với Adou Minh và rút ngay thẻ vàng. 10’ Suýt có bàn thắng! Xem video Muniz đem về quả đá phạt và tự mình sút phạt. Bóng đi cực hiểm khiến Filip Nguyễn đã đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 15’ Dứt điểm ngay! Goodwin quyết định đi bóng vào trong thay vì đâm xuống đáy biên rồi dứt điểm ngay nhưng bóng đã trúng Adou Minh. 19’ Xử lý tốt! Adelaide United mở bóng tốt và pha tạt bóng đã được tung ra nhưng Filip Nguyễn đã bay người cứu thua thành công. 23’ Thẻ vàng cho Adelaide United! Xem video Kikianis nhận thẻ vàng sau pha đá chân sau của Stefan Mauk. 26’ Sút xa! Xem video White quyết dịnh dứt điểm luôn từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng lại vọt xà ngang. 31’ Thẻ vàng cho Adelaide United! Crawford nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Quang Vinh. 32’ Cứu thua tốt! Mauk treo bóng vào cột gần và cú dứt điểm đã được tung ra nhưng Smits đã cứu thua thành công. 37’ Giải nguy tốt! Xem video Adelaide United có đường tấn công tốt nhưng Filip Nguyễn đã bắt bài đường căng ngang thành công. 41’ VÀ...OOOOOO!!! ADELAIDE UNITED 0-1 CÔNG AN HÀ NỘI! Xem video Henen băng lên đón đường chuyền dài, hậu vệ Adelaide United phá bóng trượt và Henen tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương. 45’ Hết hiệp một! Tỉ số là 1-0 cho Công an Hà Nội. 46’ Hiệp hai bắt đầu! Công an Hà Nội giao bóng. 47’ Dứt điểm ngay! Xem video Alan có bóng bên cánh phải và quyết định sút luôn vào góc gần nhưng bóng đi thiếu chính xác. 53’ Cứu thua tốt! Xem video Goodwin tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng Filip Nguyễn đã cứu thua thành công. 60’ Không được! Thêm một đường dài của Công an Hà Nội và Quang Vinh băng lên nhưng lần này hậu vệ Adelaide United không cho đối thủ dứt điểm. 64’ VÀ...OOOOOOO!!! ADELAIDE UNITED 0-2 CÔNG AN HÀ NỘI! Xem video Công an Hà Nội phản công và Henen có bóng bên cánh phải. Cầu thủ này tung đường căng ngang và Koko băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ. 71’ Nguy hiểm! Bóng được treo vào vòng cấm của Công an Hà Nội nhưng bóng đã được phá ra. 72’ Dứt điểm ngay! Xem video Talladira xâm nhập vòng cấm và quyết định dứt điểm luôn nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 78’ Không được! Phạm Ba có bóng khá đẹp bên cánh phải nhưng quả tạt vào chưa đủ chất lượng để đem tới cơ hội. 85’ Sút xa! Xem video White lại nhận bóng ở giữa sân và quyết định sút luôn. Bóng đi căng nhưng lại vọt xà ngang. 90’ Bù giờ! Hiệp hai có 4 phút bù giờ. 90+2’ Cứu thua đẳng cấp! Xem video White băng vào đánh đầu cận thành nhưng Filip Nguyễn vừa có pha cứu thua đẳng cấp. 90+4’ Hết giờ! Chung cuôc, Công an Hà Nội thắng 2-0 và giành quyền dự AFC Champions League Elite 2026/27. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Smits, Vriends, Kikianis, Muniz, Goodwin, Yull, Barnett, White, Alagich, Crawford, Talladira Nguyễn Filip, Mauk, Quang Vinh, Henen, Sabater, Đình Trọng, Adou Minh, Putros, Alan, Koko, Kevin Phạm Ba

Sao Úc tái ngộ đội bóng cũ

Stephan Mauk, tiền vệ của Công an Hà Nội bày tỏ cảm xúc khi đối đầu với đội bóng cũ, Adelaide United. "Tôi thật sự không ngờ là trận đấu đầu tiên sau khi tôi ký hợp đồng chính thức với Công an Hà Nội lại là cuộc đối đầu với Adelaide United. Đó thực sự là điều bất ngờ.

Có lẽ đây là lần duy nhất mà tôi mong Adelaide sẽ thất bại. Khi đối đầu với đội bóng cũ, quy luật bình thường là cầu thủ sẽ càng thêm quyết tâm giành chiến thắng. Tôi sẽ cố gắng hết mình cho đội bóng hiện tại để giành chiến thắng và đem đến niềm vui cho người hâm mộ". Mùa trước, Mauk chơi cho Công an Hà Nội dưới dạng cho mượn và đã thể hiện khá tốt.

Chờ tài HLV Polking

Thi đấu trên sân khách, thiếu hụt lực lượng trầm trọng và thua thiệt về thể chất, cơ hội để CAHN tạo nên địa chấn tại Coopers Stadium là rất mong manh. Dẫu vậy với kinh nghiệm và tài cầm quân thực dụng của HLV Polking, đại diện đến từ V.League hoàn toàn có thể gây ra những khó khăn cho đội chủ nhà.

Công an Hà Nội thiếu hụt nhân sự trầm trọng

Tổn thất lớn nhất của CAHN nằm ở bài toán nhân sự. Do ASEAN Cup 2026 đang diễn ra, HLV Mano Polking không thể mang sang Australia tới 6 trụ cột tốt nhất trong đội hình đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, bao gồm: Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc.

Xem AFC Champions League 2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn