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Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Công an Hà Nội

(Vòng loại AFC Champions League) Công an Hà Nội bảo toàn được tỉ số nhờ sự xuất sắc của Filip Nguyễn.

16h30, 11/8 | Coopers Stadium

Adelaide
Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ) - 1
0 - 2
Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ) - 1
CAHN
(H1: 0-1)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Xem video 41' Henen
Xem video 64' Koko

1’

 Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ) - 1

Trận đấu bắt đầu!

Adelaide United giao bóng. 

5’

Dứt điểm từ xa!

Koko nhận được bóng ở rìa vòng cấm, đẩy bóng ra một nhịp rồi tung chân dứt điểm bằng chân nhưng bóng bay ra ngoài. 

8’

 Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ) - 1

Thẻ vàng cho Công an Hà Nội!

Trọng tài thổi phạt với Adou Minh và rút ngay thẻ vàng. 

10’

Suýt có bàn thắng!

Muniz đem về quả đá phạt và tự mình sút phạt. Bóng đi cực hiểm khiến Filip Nguyễn đã đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 

15’

Dứt điểm ngay!

Goodwin quyết định đi bóng vào trong thay vì đâm xuống đáy biên rồi dứt điểm ngay nhưng bóng đã trúng Adou Minh. 

19’

Xử lý tốt!

Adelaide United mở bóng tốt và pha tạt bóng đã được tung ra nhưng Filip Nguyễn đã bay người cứu thua thành công. 

23’

 Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ) - 1

Thẻ vàng cho Adelaide United!

Kikianis nhận thẻ vàng sau pha đá chân sau của Stefan Mauk.

26’

Sút xa!

White quyết dịnh dứt điểm luôn từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng lại vọt xà ngang. 

31’

 Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ) - 1

Thẻ vàng cho Adelaide United!

Crawford nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Quang Vinh. 

32’

Cứu thua tốt!

Mauk treo bóng vào cột gần và cú dứt điểm đã được tung ra nhưng Smits đã cứu thua thành công. 

37’

Giải nguy tốt!

Adelaide United có đường tấn công tốt nhưng Filip Nguyễn đã bắt bài đường căng ngang thành công. 

41’

 Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOOO!!! ADELAIDE UNITED 0-1 CÔNG AN HÀ NỘI!

Henen băng lên đón đường chuyền dài, hậu vệ Adelaide United phá bóng trượt và Henen tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương. 

45’

 Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ) - 1

Hết hiệp một!

Tỉ số là 1-0 cho Công an Hà Nội. 

46’

 Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ) - 1

Hiệp hai bắt đầu!

Công an Hà Nội giao bóng. 

47’

Dứt điểm ngay!

Alan có bóng bên cánh phải và quyết định sút luôn vào góc gần nhưng bóng đi thiếu chính xác. 

53’

Cứu thua tốt!

Goodwin tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng Filip Nguyễn đã cứu thua thành công.

60’

Không được!

Thêm một đường dài của Công an Hà Nội và Quang Vinh băng lên nhưng lần này hậu vệ Adelaide United không cho đối thủ dứt điểm. 

64’

 Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOOOO!!! ADELAIDE UNITED 0-2 CÔNG AN HÀ NỘI!

Công an Hà Nội phản công và Henen có bóng bên cánh phải. Cầu thủ này tung đường căng ngang và Koko băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ. 

71’

Nguy hiểm!

Bóng được treo vào vòng cấm của Công an Hà Nội nhưng bóng đã được phá ra. 

72’

Dứt điểm ngay!

Talladira xâm nhập vòng cấm và quyết định dứt điểm luôn nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 

78’

Không được!

Phạm Ba có bóng khá đẹp bên cánh phải nhưng quả tạt vào chưa đủ chất lượng để đem tới cơ hội. 

85’

Sút xa!

White lại nhận bóng ở giữa sân và quyết định sút luôn. Bóng đi căng nhưng lại vọt xà ngang. 

90’

Bù giờ!

Hiệp hai có 4 phút bù giờ. 

90+2’

Cứu thua đẳng cấp!

White băng vào đánh đầu cận thành nhưng Filip Nguyễn vừa có pha cứu thua đẳng cấp. 

90+4’

 Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ) - 1

Hết giờ!

Chung cuôc, Công an Hà Nội thắng 2-0 và giành quyền dự AFC Champions League Elite 2026/27.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ) - 1
Smits, Vriends, Kikianis, Muniz, Goodwin, Yull, Barnett, White, Alagich, Crawford, Talladira
Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ) - 1
Nguyễn Filip, Mauk, Quang Vinh, Henen, Sabater, Đình Trọng, Adou Minh, Putros, Alan, Koko, Kevin Phạm Ba

Sao Úc tái ngộ đội bóng cũ

Stephan Mauk, tiền vệ của Công an Hà Nội bày tỏ cảm xúc khi đối đầu với đội bóng cũ, Adelaide United. "Tôi thật sự không ngờ là trận đấu đầu tiên sau khi tôi ký hợp đồng chính thức với Công an Hà Nội lại là cuộc đối đầu với Adelaide United. Đó thực sự là điều bất ngờ.

Có lẽ đây là lần duy nhất mà tôi mong Adelaide sẽ thất bại. Khi đối đầu với đội bóng cũ, quy luật bình thường là cầu thủ sẽ càng thêm quyết tâm giành chiến thắng. Tôi sẽ cố gắng hết mình cho đội bóng hiện tại để giành chiến thắng và đem đến niềm vui cho người hâm mộ". Mùa trước, Mauk chơi cho Công an Hà Nội dưới dạng cho mượn và đã thể hiện khá tốt. 

Chờ tài HLV Polking

Thi đấu trên sân khách, thiếu hụt lực lượng trầm trọng và thua thiệt về thể chất, cơ hội để CAHN tạo nên địa chấn tại Coopers Stadium là rất mong manh. Dẫu vậy với kinh nghiệm và tài cầm quân thực dụng của HLV Polking, đại diện đến từ V.League hoàn toàn có thể gây ra những khó khăn cho đội chủ nhà.

Công an Hà Nội thiếu hụt nhân sự trầm trọng

Tổn thất lớn nhất của CAHN nằm ở bài toán nhân sự. Do ASEAN Cup 2026 đang diễn ra, HLV Mano Polking không thể mang sang Australia tới 6 trụ cột tốt nhất trong đội hình đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, bao gồm: Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc.

Trực tiếp bóng đá Adelaide United - Công an Hà Nội: Filip Nguyễn cứu thua (Cúp C1 châu Á) (Hết giờ) - 1

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Việt Nam - Malaysia 19.08

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Việt Nam
Malaysia
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Trước 20:00 ngày 19/08
Thể lệ
CAHN có trận đấu quan trọng để giành suất dự cúp C1 châu Á
CAHN có trận đấu quan trọng để giành suất dự cúp C1 châu Á

CAHN có trận play-off trên sân khách gặp Adelaide United để cạnh tranh tấm vé dự cúp C1 châu Á 2026/27.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/08/2026 11:38 AM (GMT+7)
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